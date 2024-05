Samca duplicará la mina La Dehesa ante la elevada demanda de arcillas desde Castellón

Por

El Grupo Samca proyecta duplicar la extensión actual de la mina La Dehesa, que explota desde 1998 en Andorra-Sierra de Arcos para la extracción de arcillas, debido a la demanda exponencial que ha registrado en la última década el mercado de la cerámica, especialmente las variedades más blancas que se obtienen en Teruel. La provincia ya lidera el suministro a Castellón en detrimento de las clásicas importaciones desde Ucrania, paralizadas desde la invasión rusa.



Por volumen, La Dehesa es la principal mina de arcillas para la industria cerámica de toda España, con una producción anual que ya supera las 750.000 toneladas anuales. Se trata de una explotación “imprescindible no solo para mantener la actividad minera, de la que depende la actividad de arcillas del Grupo Samca y el empleo permanente de más de 250 trabajadores, sino para el sector cerámico nacional” que necesita deshacerse de la dependencia de materias primas de importación. Así lo destaca el grupo empresarial aragonés en un apartado del proyecto de ampliación, ahora en exposición pública.



Mediante este procedimiento administrativo el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) resolverá la evaluación de impacto ambiental, y la Dirección General de Energía y Minas fallará la solicitud de ampliación y el plan de restauración de 200,4 hectáreas de nueva superficie a explotar en los términos de Crivillén, Gargallo y Estercuel.



El proyecto supone en la práctica duplicar hacia el este la superficie actual ocupada –214,32 hectáreas– que desde 1998 explota la compañía aragonesa en los mismos términos municipales, mediante el pase a concesión del permiso de investigación Belén y la ampliación de Codoñera II, principalmente en Crivillén.



Aunque Energía y Minas aprobó en 2016 una primera ampliación para una producción de 300.000 toneladas anuales, en 2017 y 2018 hubo que modificar el volumen de extracción que figuraba en el permiso hasta las 800.000 toneladas anuales “con una posible variación de un 50%”, indica en el proyecto Euroarce, filial de minería cerámica de Samca. Se preveía un tiempo de explotación de 15 años que se reducirá sensiblemente. Ahora, también a través del método de la minería de transferencia, Samca prevé que el Sector Este de La Dehesa produzca 850.000 toneladas anuales durante 15 o 20 años. Proyecto reactivador

La planificación de Samca se ha visto apremiada por varios factores a lo largo de la última década que han hecho crecer exponencialmente la demanda de arcillas blancas turolenses. Como alternativa a la explotación del lignito para la térmica de Andorra, el grupo empresarial desarrolló un proyecto asociado a la valorización de las arcillas extraídas en la provincia mediante su aplicación a productos cerámicos extruidos. Esta iniciativa incluye el aprovechamiento minero –en las canteras de Ariño, Oliete, Rillo, Huesa, Estercuel, Crivillén y Castellote–, su comercialización directa –tanto a terceros como a empresas del mismo grupo en Alcañiz, Alcorisa, Onda (Castellón) y Viterbo (Italia)–, y la utilización de esas arcillas en la fabricación de productos cerámicos.



“Este proyecto integral –declarado inversión de interés autonómico en 2019– no puede entenderse sin una apuesta decidida por la investigación” para la valorización de las arcillas de Teruel, apostilla Samca. Tiene lugar en la planta de Alcorisa, que emplea a 40 trabajadores.



Gracias a un “importante esfuerzo técnico y comercial”, Euroarce ha logrado introducir las arcillas para pavimentos, revestimientos y gres porcelánico en pasta blanca, en sustitución de materias primas de importación. Un vuelco en el mercado

En 2010, solamente el 20% de la producción de cerámica levantina fue en pasta blanca (80% roja), mientras que en 2019 la proporción se invirtió (60% blanca, 40% roja). Ayudó la introducción del azulejo español en Europa, Oriente medio y Estados Unidos.



En 2010 se consumieron 900.000 toneladas de arcillas para pasta blanca, de las que más de 600.000 procedían de Ucrania y menos de 300.000 de Teruel. En 2019 el consumo superó los 3 millones de toneladas (1,5 millones de Ucrania y 1,4 de procedencia nacional, el 90% turolenses).



Las necesidades se multiplicaron por el fuerte crecimiento de algunas empresas cerámicas tras la pandemia, con lo que aumentó a 4,5 millones de toneladas el consumo. Casi 2 millones procedían de Ucrania. Con la invasión rusa en 2022 se paralizó este canal y se disparó el de Teruel, que en 2022 ya servía 2,4 millones (por 4,2 millones demandados), apostilla Samca, que constata un cambio estructural: los productores han adaptado sus procesos y productos a las nuevas arcillas, más económicas y cercanas. Esto explica la vorágine de proyectos mineros que vive la provincia. Fondos para proyectos energéticos y de vivienda

Samca ha suscrito un protocolo de colaboración con los ayuntamientos de Crivillén, Estercuel y Gargallo que ya se materializa en acuerdos concretos para la financiación de proyectos energéticos y de vivienda.

En este sentido, con los ayuntamientos de Crivillén y Gargallo –este último podría cambiar a iniciativas de vivienda– la empresa ha suscrito convenios de colaboración económica para la instalación de placas fotovoltaicas que serán gestionadas por una comunidad energética. Con Estercuel se ha firmado la instalación de paneles solares, esta vez en el hotel municipal para abaratar costes energéticos y hacerlo atractivo de cara al enésimo concurso para su gestión. El consistorio también ha adquirido tres viviendas y sustituido el suelo del consultorio médico.



Entran dentro del protocolo el desarrollo de infraestructuras renovables, la rehabilitación de edificios municipales, la conservación de la biodiversidad, la diversificación de actividades económicas, la formación, el parque de vivienda y la oferta cultural y turística.



Los ayuntamientos asumen las afecciones medioambientales que tiene el proyecto minero, pero lo dan por bueno si genera empleo suficiente para la población y, a cambio, reciben alguna compensación como estas. “Con Samca nunca hemos tenido ningún problema, hay buena sintonía porque van cumpliendo plazos en las restauraciones. Sí nos molesta que otros, sin pasar por el ayuntamiento, sin contar con nosotros para nada, quieran hacer sondeos en el pinar”, afeó el alcalde de Gargallo, Javier Gargallo.



“El proyecto de ampliación va hacia Gargallo y Crivillén, por lo que no nos afecta. Pero ya tenemos bastante con la mina actual de Samca y la de Pamesa”, dijo el alcalde de Estercuel, Joaquín Lahoz. Tras las últimas iniciativas de Hispano Minera de Rocas y Vesco Clays Spain, el municipio se ha plantado contra la proliferación de proyectos de arcillas y pide al Gobierno de Aragón que vele por el “equilibrio” entre economía y sostenibilidad ambiental.



Por su parte, la alcaldesa de Crivillén, Esther Bielsa, dijo que tenía que estudiar más el proyecto para hacer valoraciones, pero asume que en el pueblo seguirá habiendo actividad minera y solicita medidas compensatorias a cambio.