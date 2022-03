Una retrospectiva vuelve a reunir a Nati Cañada con el monasterio de Estercuel

Nati Cañada no entiende la pintura como un don divino que se tiene o no se tiene, sino como una actividad en la que, como cualquier otra, se alcanza la excelencia a través de invertir horas, días, meses y años con una clara vocación de seguir avanzado. Ella misma admitió que durante su periodo formativo en Bellas Artes y mientras permaneció en Zaragoza junto a su padre, Alejandro Cañada, inconscientemente se mantuvo encorsetada por las influencias de las que se enriquecía en un proceso callado. No fue hasta que marchó a Madrid cuando surgió la auténtica Nati Cañada, acrisolando todo aquello de lo que había bebido hasta entonces. “Y no lo hice por rebelarme contra mi padre”, explicaba la pintora de Oliete en una entrevista reciente en DIARIO DE TERUEL, con motivo de su inclusión en el calendario de Mujeres Pioneras de la Provincia de Teruel, “sino por ese proceso normal de evolución que experimentamos las personas”.

Esa evolución ha sido continua y constante, desde que ella comenzara a realizar sus primeros dibujos en 1957 con las calles y paisajes de Oliete como telón de fondo. Y es la protagonista de De lo terrenal a lo sagrado, la exposición retrospectiva de la turolense que acogerá desde mañana viernes el convento del Olivar de Estercuel.

La muestra, que permanecerá en ese espacio hasta el 8 de diciembre, se inaugurará oficialmente a las 12 horas y se abrirá al público a las 16.00 horas. Está prevista la presencia de la propia pintura turolense, que ofrecerá a los presentes una conferencia magistral a las 18 horas, cerrando el acto en el que también comparecerá la Coral de Alcorisa para ofrecer un concierto.

‘El bautismo de Cristo’, lienzo realizado por Cañada en su fase más reciente

La relación de quien es considerada como una de las mejores retratistas españolas con Santa María de El Olivar viene de antiguo, y de hecho el convento atesora una serie de más de treinta obras de Nati Cañada, desde los retratos de los mártires mercedarios del Claustro Alto a la galería de los maestros generales de la Orden en la Sala Capitular, además de la Aparición de la Virgen y la Exaltación de la Orden. De hecho este espacio es el que acoge un mayor número de obras en exposición permantente de Cañada, y es la propia comunidad mercedaria de Santa María de El Olivar de Estercuel la promotora de la exposición, en colaboración con diferentes instituciones, y que comisaría Alejandro Mañas, para quien esa muestra es una excepcional oportunidad de disfrutar de dos hitos del patrimonio cultural de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, el monasterio de El Olivar y la propia Nati Cañada, además de la ocasión de “conocer la trayectoria, conocer el mundo y conocer el alma desde sus inicios hasta el momento presente” de la pintura, que está muy lejos de colgar los pinceles.

De lo terrenal a lo sagrado es una retrospectiva en homenaje a los 62 años de trayectoria de la turolense, que arrancó en 1960 y en la que Cañada ha realizado más de 4.000 retratos, entre ellos a personajes tan relevantes como la Familia Real Española, Gabriel García Márquez, Michael Jackson y un sinfín de primeros espadas en el mundo de la cultura o la política.

De Nati Cañada siempre ha destacado el reflejo psicológico y espiritual que emanan sus lienzos, y su capacidad de captación de la esencia metafísica de sus retratos, que han llegado a lo sublime en sus obras de temática religiosa.

Exposición cronológica

La exposición recorre su trayectoria cronológicamente a través de diferentes secciones que permiten categorizar su evolución. Arranca con Lo terrenal, entendiendo por tal las obras de sus comienzos vinculadas, según Alejandro Mañas, al impresionismo (Corral de la Dula, 1961), a los escarceos con la abstracción (Barcos azules, 1968) o la pintura neoexpresionista. De esta época datan Iglesia de Oliete (1963), una pintura que el comisario de la muestra considera “impactante por los recursos expresivos utilizados, donde la pintura se transforma en una catarata en la que la imaen queda deformada por el velo de la lágrima pictórica”, o piezas como Pretérito pluscuamperfecto (1973), Abuela, Ángeles y José (1972) o Dos hermanas (1972) en las que las formas se abstraen con vocación expresionista.

‘Pretérito pluscuamperfecto’, pintado en 1973, pertenece a la época en la que en plena búsqueda de sí misma todavía son evidentes los rastros de abstracción

A partir de 1970 su estilo evoluciona “insertándolo en una vía iluminativa a través de un misticismo en el trazo del dibujo”, en opinión del comisario, con un drástico cambio en su paleta de colores y el uso de técnicas como el sfumato que proporcionan un velo blanco y atmosférico a sus pinturas y un trazo más fino y pulcro.

Pero será a partir de los inicios de la década de los 80 cuando la investigación de la forma y el dibujo de Cañada de sus frutos en cuanto al reconocimiento internacional de sus retratos, con obras que se dirigen progresivamente hacia la desmaterialización. Alba (1983) o bodegones como Mantel con uvas (1987) o Mantel con tazón (2000) anticipan su incursión en lo sagrado, con un dibujo hiperrealista y un calculado uso de la luz que eleva formas y gestos y conecta con el espíritu del espectador. Comienzo entonces a vinculársela con el realismo mágico, en la que su virtuosismo captando y reflejando la realidad se funde con las atmósferas celestiales en la que es capaz de encuadrarla.

Pero serán sus retratos los que la conviertan en una referencia pictórica internacional; de la Infanta Cristina a Michael Jackson, pasando por Ana de Francia, la duquesa de Calabria; Vicente Fox expresidente de México; Ricardo Maduro expresidente de Honduras; Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia; el cantante Raphael; Charlton Heston; Gabriel García Márquez; la modelo Inés Sastre; la baronesa Thyssen y un casi interminable etcétera.

Son retratos con un estilo pictórico propio y muy reconocible de Nati Cañada, con ropajes blancos y ligeros, rodeados de un aura luminosa que refuerza al persoaje, y que sin serlo recuerdan a la técnica fotográfica conocida como clave alta.

El autoretrato ‘Nati’ sintetiza muchas de sus cualidades pictóricas

Y la obra de los últimos años a la actualidad de Nati Cañada sigue transitando hacia la mística, en base a “la experiencia y el trabajo interior que a través de la creación le han dado las claves necesarias para encontrarse con lo sagrado”, según Alejandro Mañas. Su dibujo se vuelve abierto y el aire penetra en él. Su paleta se llena de fondos con tonos de sanguina, ocre, pardos, rojizos o terrosos que envuelven la figura desmaterializada y etérea. Buenos ejemplos son Exaltacion de la Orden de la Merced (2018) o San José María (2014).

Comarca y DPT

La exposición está organizada por la comunidad mercedaria de Santa María de El Olivar de Estercuel con el apoyo de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos y la Diputación Provincial de Teruel. También han colaborado entidades como Apadrinaunolivo.org, la Fundación la Caixa, el banco Santander, la Fundación SAMCA, el colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja, MMT Arquitectos, Compañía General Minera y el colegio oficial de arquitectos de Aragón, así como la Universitat Politécnica de Valéncia.

Los actos oficiales de inauguración serán mañana, 1 de abril a las 12:00 horas, y la exposición quedará abierta al público ese mismo día a las 16 horas. Durante esa jornada también se podrá disfrutar de un concierto de la Coral de Alcorisa a las 17:00 horas y de una conferencia magistral de Nati Cañada a las 18:00 horas. La jornada se cerrará con una observación temática del cielo estrellado, si el tiempo lo permite.

La muestra permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre y podrá visitarse de martes a domingo de 10 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00. Se podrán reservar previamente visitas guiadas.

El comisario de la exposición, Alejandro Mañas García, es doctor en Bellas Artes por la Universitat Politécnica de Valencia, artista, comisario y profesor e investigador de esta misma universidad, además de director artístico y de programación de la Galería Espai Nivi Collblanc.