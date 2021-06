La firma Pamesa explotará una mina de arcillas en Estercuel y anuncia cien puestos de trabajo

Pamesa prevé crear un centenar de puestos de trabajo en Estercuel con la explotación de los terrenos anexos a la extinta mina de carbón a cielo abierto de Compañía General Minera para la obtención de arcillas para sus plantas cerámicas en Castellón, dentro de un plan estratégico de reducción de importaciones de materias primas para abaratar costes de producción.

Así lo confirmó el presidente del grupo empresarial levantino, Fernando Roig, esta semana durante la presentación del balance económico del ejercicio 2020 y las expectativas para el presente ejercicio.

Pamesa ha crecido un 11% en pleno año pandémico y cierra 2020 con un volumen de ventas superior a los 782 millones de euros, con un repunte del negocio cerámico del 20%.

Los planes de expansión del grupo pasan por potenciar esta tendencia al alza, y para ello Roig piensa en controlar y llegar “al origen” de las materias primas para abaratar costes.

El también presidente del Villarreal CF, flamante campeón de la Europa League de fútbol, explicó en rueda de prensa que en este momento Pamesa importa el 90% de su material porcelánico (feldespato y arcillas) y aseguró que la veta de Estercuel le permitiría reducir más de un 15% el volumen de arcilla importada.

La cantera de Pamesa en Estercuel se sumará de esta forma a la que tiene en Galve y Seno. Se ubicará en el paraje llamado Indiferente, en concreto en las partidas Demasías I, II y III, que con una superficie de 79,77 hectáreas comprende los términos municipales de Estercuel y Gargallo.

El 90% de estas cuadrículas mineras corresponden al término municipal de Estercuel, confirmó el alcalde de esta localidad, Joaquín Lahoz, que se mostró ilusionado con el empleo que generará la cantera aunque apostilló que buena parte de los puestos de trabajo previstos serán indirectos. No obstante, “servirán al menos para cubrir los que se extingan con el cierre de la mina de Compañía General Minera”, que afronta el tramo final de su restauración tras la clausura en diciembre de 2018.

Lahoz, que explicó que el terreno que ocupará Pamesa ha sido propiedad históricamente de la empresa Galve Minas, reconoció que el propio Roig visitó Estercuel para comunicarle sus planes. Entonces se habló de funcionar en dos turnos de trabajo “de 10 o 12 personas”, si bien “no está todavía muy definido”, dijo Lahoz, quien subrayó que el fuerte será el transporte, donde podrían trabajar decenas de chóferes de la zona.

En el municipio ya opera en el sector de las arcillas la empresa Euroarce, del Grupo Samca, donde extraen a buen ritmo y salen “cien o 120 camiones diarios”, dijo Lahoz. El volumen en Pamesa será inferior.

Proyecto en tramitación

El Ayuntamiento aún no ha otorgado a Pamesa las licencias municipales pertinentes porque “todavía no hay concesión por parte del Gobierno de Aragón de todos los permisos”, advirtió Lahoz. Previamente, ha de llegar la autorización ambiental del Inaga y de actividad de la Dirección General de Energía y Minas.

No obstante, al regidor le consta que “se han dado prisa” y todos confían en que el proyecto llegará a buen puerto.

No sucede lo mismo con otra iniciativa similar que Pamesa quiere emprender en El Puig (Valencia). Roig cargó contra la Comunidad Valenciana porque, ocho años después de su petición, la empresa todavía no ha obtenido respuesta por parte de la administración para explotar allí otra cantera con la que, aseguró, ahorraría 680.000 kilómetros al año en tráfico de camiones y 532 toneladas de CO2. “Es incomprensible que la administración sea tan, tan, tan lenta. Abogamos por el silencio administrativo afirmativo. Que nos dejen trabajar y no pongan trabas”, sentenció.

Preguntado por si Pamesa podría invertir en alguna industria de transformación en la cuenca minera en pleno contexto de Transición Justa, Lahoz lo descartó a corto plazo, si bien aseguró que Roig es un tipo afable con el que se puede dialogar y que está abierto a escuchar propuestas.

“Lo ideal sería montar fábricas de cerámica, pero si Samca apenas ha invertido algo en Alcorisa será porque no es viable”, asumió el alcalde, que sí indicó que Roig estaba dispuesto a crear en Estercuel la base de sus operaciones de transporte.