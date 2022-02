Un proyecto de dos jóvenes de Alcañiz, Premio nacional Tecnología Humanitaria de Cruz Roja

Implicación de todos los actores

Mobile World Congress

Cruz Roja ha premiado en su sexta edición de los Premios Tecnología Humanitaria el proyecto de los jóvenes alcañizanos, Borja Lorén y Dina Celma, llamdo Acción por los ODS - ¡Pasa a la acción. Se trata de una plataforma digital abierta y colaborativa que pone a disposición de la sociedad un mapa en el que registrar aquellas iniciativas que contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la web https://www.accionporlosods.es/ Cualquier persona puede consultar las iniciativas existentes y conocer las localizaciones donde se llevan a cabo. Los usuarios registrados tienen la posibilidad, además, de dar de alta nuevas iniciativas, así como valorar, comentar y descargar en formato PDF las del resto de usuarios, ha señalado la entidad en una nota de prensa.Estos premios de la entidad social forman parte del programa de iniciativas que Cruz Roja realiza para poner a disposición de quienes más lo necesitan la tecnología.Acción por los ODS - ¡Pasa a la acción nace ante la necesidad de implicar a la sociedad en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han señalado Dina y Borja.Borja, el desarrollador de software y creador de la herramienta, ha apuntado: "Lo concebimos como un espacio vivo, en constante actualización, y en sus últimas fases de desarrollo se han implementado elementos participativos para a día de hoy poder hablar de que se ha constituido una red social humanitaria".Con esta plataforma digital se busca impulsar el registro y la localización de aquellas iniciativas a favor de los ODS con el objetivo de tejer redes, crear alianzas e inspirar a otras personas a sumarse a las existentes o desarrollar alguna práctica similar.Además, "estamos hablando de una herramienta que da cabida a todos los actores: colectivos sociales, organizaciones, asociaciones, centros educativos, empresas, ciudadanía. No diferenciamos a cada actor por la figura que representa, sino que mostramos desde una mirada horizontal lo que cada uno aporta con sus iniciativas", ha apostillado Dina, responsable de Cooperación Internacional en Cruz Roja en Teruel."Con ella, buscamos conocer el relato de quienes se implican por construir una sociedad más justa y sostenible poniendo en valor sus buenas prácticas ya que sea cual sea su dimensión, impacto y alcance, suponen un gran avance en la Agenda 2030".Del mismo modo, los premiados ha declarado que "a su vez, ponemos en valor la potencialidad de una ciudadanía crítica y activa ya que su implicación es fundamental y generalmente sus acciones suelen ser las más invisibles y pasar desapercibidas". "Por eso, hemos querido destacar una figura tan necesaria en el logro de la Agenda 2030 articulando sus iniciativas con la del resto de actores desde la horizontalidad", han concluido.La entrega de premios tendrá lugar este lunes, 28 de febrero, día de apertura del Mobile World Congress, el foro internacional más importante de la tecnología y las comunicaciones móviles que tiene lugar en Barcelona, en el que Cruz Roja, como referente en la aplicación de la tecnología con fines humanitarios, estará presente dentro del espacio 4YFN -4 Years From Now-.