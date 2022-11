Vecinos de Alcañiz se movilizan por el mal estado de las aceras de la ronda de Belchite

Un vecino de Alcañiz ha presentado en el Ayuntamiento una denuncia -acompañada de más de 80 firmas vecinales- en la que pone de manifiesto el mal estado de las aceras y el pavimento de la ronda de Belchite, una de las principales arterias de comunicación del municipio que conecta la travesía de la carretera nacional 232 con el centro.

En el escrito presentado en el registro municipal señalan que el deterioro es especialmente grave entre el número 16 y el consultorio veterinario y también en el lado opuesto de los números impares. Según relatan “resulta imposible transitar por ella, al no existir una acera adecuada” y ello obliga “a todo el mundo a circular por medio de la calzada que está destinada al tránsito de vehículos”.

En su denuncia ponen en evidencia los “peligros evidentes para los peatones, especialmente para las personas vulnerables, mayores o de movilidad reducida”. Además, enfatizan que en estos tramos no puede circular ni un cochecito de bebé, “y mucho menos un andador, sillas de personas minusválidas o un vehículo eléctrico de discapacitado”.

Supresión

Por otra parte, proponen la supresión de las jardineras colocadas en la acera y las escaleras para lograr “una adaptación a la actual normativa sobre accesibilidad”. No en vano, añaden que esas aceras datan de la década de los 60 del siglo pasado, “cuando apenas existía normativa para las personas con movilidad reducida”, y que actualmente incumplen la actual legislación en materia de accesibilidad, vulnerando, por tanto, “los derechos fundamentales constitucionales”.

Con todo, en su escrito solicitan a la corporación municipal el cumplimiento de la seguridad de las vías públicas y especialmente de la ronda de Belchite y la adaptación del espacio acerado a la reglamentación actual para que pueda garantizarse la libre circulación de peatones y viandantes, así como la salud de los mismos en prevención de los accidentes que puedan producirse.

Antonio Castañón, la persona que ha registrado el escrito en el Ayuntamiento, presentó este jueves 3 de noviembre la denuncia en el registro municipal. Según explicó, “la presentación del escrito se originó un día en el que una señora estuvo a punto de caerse en esta calle, y no se cayó porque pudo apoyarse en un vehículo que estaba aparcado”. Según señaló, a raiz de este incidente se inició una recogida de firmas que solo ha estado activa tres días y que ha sido apoyada por más de 80 personas. Castañón consideró que “si llegamos a dejar 15 días los pliegos, hubiéramos conseguido muchísimas más firmas de vecinos, porque ha habido gente que me ha llamado después de registrar el escrito para decirme que quería firmar, pero ya no podía ser porque estaba presentado”.



Las aceras son estrechas y a duras penas facilitan el paso de un carro de bebé



Para recoger el apoyo vecinal ha contado con la colaboración de algunos establecimientos comerciales de la zona que han dejado los pliegos para firmar durante los tres días.

El promotor de la iniciativa consideró que “el Ayuntamiento debe iniciar un estudio técnico y valorar si la acera se tiene que ensanchar, y es evidente que es necesario, bien haciendo la calle de única dirección o tomando otras decisiones”. En este sentido, señaló que “las aceras deben tener como mínimo un metro y medio de ancho para que los coches eléctricos de personas con movilidad reducida o los coches de bebés puedan pasar con facilidad”. Además, informó de que “en los últimos meses ha habido lesiones leves como torceduras y esguinces de tobillo, lo que pasa que no se tramitan denuncias, porque la gente no se molesta en realizar el papeleo”.

Resbaladizo

Otra cuestión sobre la que llamó la atención el denunciante es “el tipo de pavimento que existe en esta calle, que es resbaladizo y representa un peligro cuando llueve, porque la gente no va segura por ahí”. En este sentido, hizo hincapié en que “en los años 60 esta calle estaba igual que ahora y no ha cambiado ni ha sido modificada en absoluto en todo este tiempo”, y recalcó que “se pueden ejecutar muchos proyectos de obras, pero este en concreto es importantísimo, porque es una vía principal”.

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Alcañiz confirmó la presentación del escrito de denuncia. Fuentes municipales indicaron que existe un proyecto de remodelación de la ronda de Belchite que se redactó en la legislatura anterior con un coste aproximado de 600.000 euros, aunque ahora, con la inflación que se ha registrado en 2022 y el incremento de los precios, el coste se dispararía, según estas fuentes, hasta los 900.000 euros.

En este sentido, indicaron que “se están buscando distintas alternativas para ver cómo financiar esta obra”.