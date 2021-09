Armillas pide estudiar con detenimiento los parques eólicos

Por

La Asociación de Vecinos de Armillas pidió en un comunicado que se estudie con detenimiento la instalación de un parque eólico que se quiere instalar en la zona y que afecta a su municipio. Denuncia que los parques eólicos se están haciendo a ciegas, a escondidas, a traición y a escondidas. Armillas es un barrio rural que pertenece a Vivel del Río.



El presidente de la Asociación de Vecinos de Armillas, Miguel Morte, expuso que el domingo 5 de septiembre se realizó una reunión informativa sobre los parques eólicos a la que asistieron 60 personas entre las que también había ciudadanos interesados de otros pueblos afectados como son La Hoz de la Vieja, Maícas, Martín del Río y Utrillas, y del Movimiento Ciudadano de Teruel.



“Javier Oquendo, de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel informó ampliamente y contestó a todo tipo de dudas y cuestiones, que fueron muchas. Todos salimos con la idea de que menos mal que han venido y nos han contado porque creíamos que sabíamos algo y estábamos más o menos orientados, pero nos hemos dado cuenta que no sabíamos casi nada, poco, mal, estábamos desorientados, un buen chasco”.



Morte añade que un comercial de la empresa adjudicataria del parque Honos, (es uno de los 20 del Clúster Begues), que se pretende construir afectando a Armillas, La Hoz, Segura y Maícas, apareció hace diez días por el pueblo intentando que los propietarios de las fincas le firmaran su consentimiento prometiendo mucho dinero pero sin contestar una sola de las preguntas ni resolver ninguna duda.



“Es decir, a ciegas y además con prisas para no dar lugar a la reflexión e información; como se suele decir pedía una firma en blanco. Tampoco desde el Ayuntamiento y otras instancias se nos ha dicho absolutamente nada cuando el plazo de las alegaciones resulta que finaliza el miércoles 8 de septiembre”.



Morte reseñó que en la reunión Javier Oquendo también informó sobre los impuestos, o sobre los procesos de expropiación que son lentos, complican y retrasan todo por lo que intentan evitarlos. “Nos advirtió de que los contratos y pagos a particulares conllevan muchos problemas, impuestos y gastos de gestión que reducen ampliamente los beneficios”.



Para la Asociación de Vecinos de Armillas expone el comunicado, “esto es muy complicado y puede haber muchos problemas tanto de los particulares como de los habitantes del pueblo, los beneficios y problemas están muy revueltos y escondidos por lo que se hace imprescindible darnos tiempo, buscar y contrastar más información, que no encorran”.



Por último, la asociación pide “que nadie firme nada de momento, ni particulares ni tampoco el Ayuntamiento de Vivel del Río y que este Ayuntamiento no de autorización alguna hasta que el barrio de Armillas que será el perjudicado pero no gestionará ni un euro, pueda estudiar y decidir de forma adecuada sobre el asunto”.