Burbáguena apuesta por trasladar la captación de agua lejos de la rambla y alejarla de nuevas riadas

El Ayuntamiento de Burbáguena solicitará al Instituto Aragonés del Agua que la ayuda inicial que ha comprometido para la restauración del suministro hídrico del municipio, destrozado tras la sucesión de tormentas que asolaron la vega del Jiloca desde finales de agosto hasta mediados de septiembre, se destine a una nueva captación en lugar de restaurar la que se empleaba hasta ahora, completamente inservible.

Tras las seis avenidas torrenciales que sufrió la zona, cinco entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre y una más el pasado 20 de septiembre, la captación de agua de la que se abastecía principalmente el municipio de Burbáguena resultó asolado y buena parte de la canalización que conectaba el manantial con la red de abastecimiento apareció tras las riadas repartida a lo largo de varios kilómetros. Desde entonces, los grifos del pueblo beben del pozo al que se recurre durante el verano para compensar la multiplicación de la población por la llegada de veraneantes.

Tras los episodios tormentosos, el Instituto Aragonés del Agua visitó la zona para conocer el alcance de los daños. Ahora ha comprometido una ayuda inicial de cerca de 70.000 euros “para tratar de solucionar el tema de la captación”, confirmó este lunes el alcalde, Joaquín Peribáñez, que añadió que “se están dando los pasos administrativos para la ejecución”.

Sin embargo, el consistorio propondrá una nueva captación, alejada del curso de las ramblas para protegerla de posibles nuevas avenidas. “No hay que reponerla. Hay que hacerla nueva”, explicó el edil, que este lunes visitó junto a un técnico una parcela que adquirió hace unos años el Ayuntamiento y que tiene un pozo.

“Lo que le he trasladado al Instituto Aragonés del Agua es que las inversiones que se hagan de futuro, es mejor no hacerlas allí, porque vamos a hacer una inversión sobre una ubicación que pasado mañana va a tener el mismo problema que tuvo el mes pasado. Le proponemos una captación nueva en un pozo que es de propiedad municipal para que la inversión se haga en una zona donde no tiene afección de momento con el tema de las tormentas, vamos, no tiene por qué tener ninguna afección porque está a 500 metros del pueblo, es una zona llana, es una zona agrícola y tenemos, compramos una finca hace tres años donde había un pozo con un caudal pues voy a tener en cuenta”, explicó Peribáñez.

Durante las tormentas de principios del mes pasado, el agua arrastró el terreno del lugar en el que estaba la captación de agua, dejándola al descubierto. Así, la fuerza de la rambla terminó arrastrando tramos de la tubería que conectaba la captación con la red de abastecimiento del municipio y se han encontrado algunos de esos tramos en la vega del Jiloca a la altura de Báguena, aguas abajo, a varios kilómetros de Burbáguena.