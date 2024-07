Cedrillas acoge la octava edición de las Jornadas sobre los Castillos

Por

Cedrillas acogió este domingo las octavas Jornadas de los Castillos organizadas por la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcatur). Un nutrido grupo de unas cincuenta personas participó en la visita al castillo de la localidad, guiados por Javier Ibáñez, miembro de la asociación y arqueólogo responsable de sus excavaciones, y participaron en una serie de ponencias y charlas durante el resto de mañana con la participación del propio Ibáñez y del historiador Rubén Sáez.



Además se inauguró la exposición fotográfica Castillos de Teruel, con las imágenes ganadoras de las diez ediciones del certamen que se llevan celebradas, y se hicieron públicos los nombres de los ganadores de la última de ellas. El vitoriano Narciso Domínguez ha sido el vencedor en este sentido con La defensa de Albarracín. Además fueron premiados Tomás Plaza en segundo lugar, con Noche de verano sobre el Castillo de los Ares (Ponzondón), y Pablo Pérez en tercer lugar con Al amanecer, tomada también en Albarracín. El jurado este año concedió un áccesit a la fotografía Castillo de Peracense, de Begoña Cosin.



Este año fueron recibidas a concurso 80 fotografías, y se da la circunstancia de que todos sus autores proceden de fuera de la provincia de Teruel. “La particularidad es que no hemos recibido ni una sola imagen de participantes de la provincia, lo que significa que mucha gente de fuera visita los castillos turolenses”, afirma Rubén Sáez.



Aunque las jornadas de los Castillos de Aragón se han celebrado en ocho ocasiones, el concurso se convoca desde hace diez años, ya que también se falló durante los dos años de pandemia en los que no se realizaron las primeras. Gracias a este certamen Arcatur cuenta ya con un nutrido catálogo de más de un millar de imágenes de numerosos castillos y recintos amurallados. “No estamos hablando de fotografías convencionales, sino de imágenes artísticas muy bien realizadas, por lo que en un futuro seguramente nos plantearemos la publicación de un libro”. Aunque Albarracín o Peracense suelen repetirse habitualmente entre los concursantes, “cada vez más recibimos fotos de otros castillos menos conocidos, porque mucha gente va buscando otras fortalezas para sorprender al jurado”, subraya el historiador turolense.



En el contexto de la jornada se presentaron además las últimas publicaciones de Arcatur. Este año han sido El patrimonio bélico de la Guerra, libro resultante de la publicación de las actas de las cuartas jornadas del Territorio Montegaudio, que se dedicaron de forma monográfica a esta etapa histórica; y El mas fortificado de Gúdar-Javalambre en el contexto turolense y peninsular. Este último libro es un estudio sobre las masias fortificadas, aquellas que junto a las edificaciones destinadas a vivienda existía una torre defensiva. Aunque la mayor parte del más del centenar de mases fortificados turolenses se encuentran en el Maestrazgo, existen en torno a unos cuarenta en Gúdar-Javalambre.



Además Sonia Górriz y el dibujante Moratha, vinculados a la editorial Acrótera, ofrecieron laponencia titulada Los cómics como instrumento para dar a conocer los castillos. Acrótera es una editorial radicada en Caminreal que ha publicado numerosos cómics sobre historia y divulgación del patrimonio fortificado turolense y aragonés -aunque no en exclusiva-, muchos de ellos ilustrados por Moratha.



Algunos de sus títulos son Una noche en el Castillo de Mora de Rubielos, Peracense, Los guardianes de Montearagón o Un viaje inesperado sobre leyendas aragonesas. También ha publicado otros libros fuera del género del cómic, como La antigua sinagoga de Híjar, Castillos de Teruel: historia y patrimonio o Aguarón durante el siglo XIX.



Además Rubén Sáez ofreció la conferencia Los castillos de Teruel, en la que se reivindicó el impulso a la recuperación y consolidación de los restos que existen en toda la provincia, algunos de ellos en serio peligro de desaparición.



Las jornadas concluyeron con una mesa redonda titulada Los castillos de Teruel: presente y futuro, en la que destacó la gran participación de los asistentes. En ella se pusieron de manifiesto la necesidad de que Arcatur incremente el número de rutas para conocer este patrimonio que ha impulsado, así como de difundirlas entre el público interesado, que cada vez es mayor. También se insistió en el caracter identitario que tienen los castillos en las localidades donde se ubican -el caso de Peracense es paradigmático- y los diferentes modelos de gestión que puede hacer que los castillos se conviertan en un polo de atracción para el turismo aficionado a la historia y la arquitectura.



A este respecto, Rubén Sáez concluyó que “no existe una fórmula de gestión que sea exitosa per sé, porque tenemos modelos públicos, privados o relacionados con fundaciones que en unos lugares han tenido éxito y en otros no tanto”. “Existen muchos factores que intervienen, desde el estado de los restos arqueológicos hasta la tradición de atraer turismo que existe en cada zona”, afirmó. “Pero incluso en lugares donde esa tradición no existía, como en la Comarca Comunidad de Teruel, se está demostrando que los castillos pueden ser un recurso para atraer visitantes de primer orden”.