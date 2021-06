Cepaim forma en Sarrión a trece mujeres árabes en el reciclado de ropa

Por

La Federación Cepaim Convivencia y Cohesión social de Teruel está celebrando un curso de reciclado de ropa y elaboración de jabón natural para mujeres de origen árabe en Sarrión. En el curso participan 13 mujeres todas ellas vecinas de Sarrión, que no descartan promover un taller de segunda oportunidad de prendas de ropa con las enseñanzas recibidas. El curso, que es gratuito y se imparte de lunes a viernes, se inició el pasado 24 de mayo y terminará el próximo 18 de junio, 80 horas. El curso se enmarca dentro del programa “+Adelante”, impulsado por la Fundación Cepaim, siendo financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo de Inclusión Social y cofinanciado por la Diputación Provincial de Teruel y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, vía impuestos de Sociedades e IRPF.



La profesora del curso de la Fundación Cepaim “Segunda oportunidad para las prendas de ropa y costura ecológica”, Fabiola Romeo Bueno, explicó que está dirigido a mujeres de origen árabe con el objetivo de darles una formación que les mejore las posibilidades de encontrar trabajo en el sector textil dentro de los empleos verdes.



Fabiola Romeo Bueno añadió que en el curso se enseña el reciclado de prendas usadas confeccionadas con tejidos naturales como las lanas, sedas, algodón y que para ello se utilizan diversas técnicas. “Se pretende mejorar las posibilidades de empleabilidad en el sector textil desde un punto novedoso, creativo, en auge y relacionado con los empleos verdes. Además considero que dichos conocimientos podrían mejorar claramente sus posibilidades de inserción laboral, tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena, siendo compatible con residir en una localidad como Sarrión. Lo cual contribuirá a ofrecer nuevas oportunidades de empleo en el mundo rural y que favorezcan el arraigo y la residencia de estas mujeres en la localidad de residencia”.



El curso “Segunda oportunidad para prendas de ropa” se inició el pasado 24 de mayo y terminará el próximo 18 de junio, de lunes a viernes. El número total de horas que tiene el curso es de 80. El curso tiene un 20 por ciento de formación teórica y el restante 80 por ciento es de formación práctica.



Fabiola Romeo Bueno destacó que las alumnas participantes en el curso son “muy trabajadoras y muy educadas, con una gran unidad entre ellas. Existe mucha colaboración”, afirmó.



En el curso las alumnas participantes están adquiriendo habilidades de costura a mano, técnicas para reutilizar la ropa y tejidos para crear otras prendas.



También aprenden hacer del diseño una actividad asequible para quien desee aportar color a sus textiles de forma orgánica y natural.



Igualmente se les enseña a conocer la forma de procesar la lana y las posibilidades que ofrece y a desarrollar y potenciar la creatividad optimizando al máximo los mínimos recursos.



En uno de los módulos que imparten es el de reciclado de Jeans mediante la técnica del pieceo, que consiste en recortar telas con distintas formas y volverlos a unir cosiéndolas, para de esta forma poder crear prendas totalmente distintas.

“Con la técnica Log Cabing, muy utilizada en patchwork, se pueden realizar multitud de proyectos, desde un posavasos a una colcha, pasando por cualquier prenda de vestir. Se realiza a partir de tiras de tela cosidas a una plantilla de papel o entretela”, expuso Fabiola Romeo. Integración de inmigrantes

La alumna Mouniya Bella confesó que el curso de reciclado de ropa usada le estaba gustando mucho. “Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y la profesora es muy amable”, indicó.

Añadió que de lo que estaba aprendiendo lo aplicaría en su casa y no descartó promover algún taller textil de reciclado de ropa con el objetivo de la venta.



Parecida opinión manifestó Narma Novari. “Con el curso estoy muy contenta porque se aprende mucho y se puede aplicar en nuestras casas. Me gustaría que se hiciera un taller de reciclado de ropa”, comentó.



La Fundación Cepaim de Teruel ha celebrado otros dos cursos más para mujeres en la provincia. Uno fue de manipulación de alimentos y nutrición saludable con vista a la reapertura de la residencia de la tercera edad de Alfambra y otro sobre el cultivo del azafrán que se celebró en la localidad de Monreal del Campo.