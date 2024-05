El Concurso de Charangas de Escucha comienza la cuenta atrás

Por

El municipio de Escucha ya descuenta las horas para que este fin de semana arranque el segundo aniversario del Concurso Nacional de Charangas, que en su undécima edición reunirá a los grupos ganadores de las últimas cuatro ediciones en un certamen en el que no habrá ganadores.



La edición de 2024 contará con tres food trucks para satisfaces casi cualquier preferencia gastronómica y se cambiarán los recorridos de las charangas a consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en algunas de las calles del municipio. Además, se ha renovado la decoración con pancartas nuevas y adornando las calles de las peñas locales con banderines de colores.



Gastronomía y traslados

La oferta gastronómica local se verá reforzada con la instalación de tres food trucks. Una de ellas será la Taberna Aragonesa, que ha visitado otras fiestas como la Vaquilla, en Teruel, o las Fiestas del Pilar, en Zaragoza. También levantará la persiana un camión-cocina especializado en crêpes y otro en pizzas, empanadillas y croquetones.



Al no haberse cubierto el número mínimo de pasajeros para fletar el autobús que había previsto la organización, seguramente motivado por la celebración en una localidad vecina de otras ferias, se ha optado por no devolver el importe del billete a los clientes y ofrecerles el traslado a sus pueblos en el taxi que dará servicio al Concurso.



Este viernes comenzará la venta de los tiques y las camisetas de esta edición del certamen.