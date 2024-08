El Gobierno de Aragón vuelve a reclamar coordinación y "lealtad" entre las instituciones ante la llegada de un centenar de inmigrantes a Mora de Rubielos

El Gobierno de Aragón ha vuelto a reclamar "coordinación y una comunicación fluida entre las instituciones", ante las informaciones sobre la llegada de 120 migrantes adultos a Mora de Rubielos a partir del próximo 1 de septiembre, procedentes de Canarias.En un comunicado, fuentes del Ejecutivo han señalado que recibieron información al respecto la semana pasada a través las entidades sociales dedicadas a la atención de estas personas, ya que la Delegación del Gobierno en Aragón no lo comunicó hasta este lunes.Desde el Gobierno de Aragón han recordado que la atención a las personas que forman parte del programa de protección internacional es competencia del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el que acuerda el alojamiento y manutención de todos ellos con entidades sociales."El Gobierno de Aragón ha reclamado en los últimos meses transparencia y lealtad institucional sobre estos traslados para poder prestar la asistencia sanitaria que requieren los recién llegados con dignidad y sin tensionar el sistema público de salud, especialmente cuando se les deriva al territorio", indica la nota de prensa, que recuerda que esa atención sanitaria mientras permanezcan en territorio aragonés es la única competencia de la comunidad en cuestión de inmigración, aparte de la atención a menores no acompañados."El Gobierno de Aragón vuelve a demandar coordinación y una comunicación fluida entre las instituciones locales, autonómicas y estatales para poder dar una respuesta eficaz al reto migratorio", recalca el comunicado.Mora de Rubielos no es el primer municipio de la provincia de Teruel que recibe migrantes tras con el convenio suscrito desde el Ministerio del Interior con entidades sociales, en este caso Accem, ya que Burbáguena también fue punto de acogida, según recuerda la Delegación del Gobierno en Aragón.Asimismo, esta experiencia ya se ha realizado anteriormente en otros puntos de Aragón como Sabiñánigo o Épila, lo que para la Delegación del Gobierno en Aragón hace que la acogida prevista en Mora “entre dentro de la normalidad”, infoma Efe