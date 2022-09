El PP de Orihuela del Tremedal entrega 3.960 alegaciones contra el macroproyecto eólico de Sierra de Albarracín

El grupo municipal del Partido Popular en Orihuela del Tremedal ha hecho entrega de 3.960 alegaciones contra un proyecto eólico en la Sierra de Albarracín, que califican como "contrario" al modelo de desarrollo económico de la localidad a lo largo de su historia.

Las 3.960 las alegaciones presentadas en la Delegación del Gobierno en Zaragoza, que se han registrado personalmente por las concejales del Partido Popular, Rosa María Sánchez y Mónica Sánchez, en compañía del abogado Alejandro Aldea Castiella.

Con ello, han asegurado, "ponemos de manifiesto el gran rechazo social que existe ante esta macrocentral". Apenas un mes después de que se tuviera conocimiento de las intenciones de poner en marcha un macroproyecto eólico en la Sierra de Albarracín, de los que once aerogeneradores de 200 metros de altura estarían ubicados en Orihuela del Tremedal.

Los representantes 'populares' en el municipio oriolano han querido agradecer a todas las personas que han suscrito y apoyado las alegaciones presentadas, lo que a juicio de la portavoz, Rosa María Sánchez, "refleja unidad en la defensa de lo que es nuestro".

"No supone ir -ha precisado Sánchez- en contra de nadie, sino que simplemente no queremos ser los paganos del enriquecimiento de grandes especuladores que lamentablemente son ayudados por conseguidores del territorio y cuyos intereses nada tienen que ver con ensanchar el mercado laboral o la población".

Con ese importante nivel de apoyo alcanzado, Rosa María Sánchez ha considerado que los promotores deben darse cuenta de que "existe un rechazo mayoritario en la Sierra de Albarracín con relación a este proyecto".

"Este tipo de iniciativas necesitan previamente el visto bueno de los territorios", algo que, en este caso, no se ha conseguido porque los promotores e instituciones sabedoras de esta instalación "no informaron en tiempo y forma a los habitantes del lugar desde la transparencia, escuchándoles, dialogando con ellos y teniendo en cuenta la opinión de las personas que, desde su libertad, estén a favor o en contra".

Por ello han reclamado "respeto" a aquellos ciudadanos que no respaldan este macroparque eólico. "No vamos --ha incidido-- en contra de nadie, solo defendemos el no desde nuestros argumentos".

Desde que se tuvo conocimiento de este proyecto, los concejales del PP han mantenido numerosas reuniones con expertos en la materia para conocer pormenorizadamente los detalles de un macroparque del que nada se sabía hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado del 8 de agosto.

El pasado 25 de agosto convocan una reunión con los vecinos para dar a conocer toda la información recabada, impulsaron una concentración un día después en la plaza del Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal para mostrar su rechazo y empezaron a trabajar en la elaboración de alegaciones contra el macroproyecto. Un proceso que ha concluido con su entrega en la Delegación del Gobierno.

Rosa María Sánchez ha anunciado que seguirán trabajando en la oposición a dicho macroparque porque, como se demuestra con la calificación de impacto "severo", con él "se acabaría en una gran porción con nuestra flora, fauna y el conjunto de recursos que hoy se explotan desde el respeto a la biodiversidad que posee esta zona, destruyendo el encanto natural virgen de nuestro paisaje".

Este modelo de instalación eólica de grandes dimensiones supone para la portavoz 'popular' un "ataque claro y rotundo" al modelo histórico de la Sierra de Albarracín. Ha explicado que las inversiones "tradicionales en consonancia con nuestro turismo" constituyen actualmente el 70 por ciento de los recursos económicos que dispone este territorio, que "revierten en toda la población al generar empleo y permitir mantener los servicios".

Sin embargo, de producirse la implantación de esta macrocentral "quedaría demostrado que esa economía circular se vería seriamente afectada, mermando sus beneficios, con un gran impacto ambiental y

dañando nuestro turismo, lo que afecta a las inversiones tradicionales de negocios locales", ha alertado.

"Nuestros recursos no han perdurado en el tiempo gracias al azar, sino que nosotros, los moradores que ejercemos nuestro proyecto vital en él, somos los responsables de su pervivencia, herencia del respeto que nos han inculcado siempre nuestros antepasados por nuestros recursos y las formas de aprovecharlos de manera ordenada", ha apostillado la portavoz del PP, añadiendo a su vez que "desde ese compromiso, muchos oriolanos han suscrito de manera personal las 3.960 alegaciones presentadas".