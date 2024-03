Escucha abrirá la Casa Museo Familia Minera recreando el hogar de un peón de los años 60

El patrimonio minero de Escucha crece, y lo hace recuperando (y añadiendo a su visita temática) una vivienda de un trabajador de la mina de los años 50 o 60 del siglo pasado. El próximo 23 de marzo se mostrará a los vecinos de Escucha en una jornada de puertas abiertas y se podrá incorporar más adelante a la visita de la mina Pilar y del Museo de la Minería.

“Es el tercer centro de visitantes que posee el municipio, junto con el Museo Minero de Escucha y el CIM Pozo Pilar”, resumió el gerente del Museo Minero, Juan Cañizares.

El nuevo recurso turístico se compone de dos espacios claramente diferenciados. Mientras que en la primera planta la experiencia será con elementos reales que recrean cómo eran los domicilios de los peones mineros, pudiendo deambular libremente entre los enseres (sin tocar, claro), en la planta baja se plantea una experiencia de realidad mixta, en la que se combina la realidad aumentada con la virtual mediante la utilización de unas gafas especiales.

La primera intervención para su rehabilitación se realizó en 2017 mediante fondos subvencionados por parte del Fite, y la segunda intervencion tubo lugar en 2021, a través también de fondos subvencionados, en ese caso del POS. Además, para su terminación se recurrió a fondos propios del Ayuntamiento.

Rehabilitada

Cañizares explicó que “se trata de una antigua casa, propiedad del ayuntamiento, rehabilitada (y ambientada en el periodo de los años 50 y 60) en la que el visitante puede conocer de primera mano cómo era la vida del minero y su familia fuera del trabajo, fuera de la mina. Y es que, este ayuntamiento, siempre a pensado que la familia, en todos los oficios, y en especial en la minería, ha sido y es el pilar fundamental para el trabajador. La edificación consta de dos plantas en las que, a través de mobiliario y enseres de la época, conforman la recreación que la convierten en una acogedora casa en la que, sin duda alguna, gran parte de los visitantes evocarán recuerdos de su infancia y adolescencia”.

La apertura de este nuevo recurso turístico permitirá que las visitas a la mina y al Museo de la Minería resulten más permeables para el comercio local, propiciando que los turistas bajen de la zona industrial al casco urbano, según explicó la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Escucha, Tania Peña. “En Semana Santa seguro que no. La idea es abrirlo de cara al verano, pero sin fecha aún fija”, matizó la responsable municipal.



La segunda edil de la corporación explicó que “la idea es hacer una entrada conjunta del Museo Minero, el Pozo Pilar y la Casa del Minero para los finales de semana (...) con un precio cerrado y en el que entren las tres y así captar un poco de público en lo que es el casco el casco antiguo del municipio porque lo que pasa es que vienen al museo y después de verlo se van y no bajan al pueblo”. Por el momento no se prevé abrir más que los fines de semana y algunos festivos, además de en Semana Santa o durante el verano. “Estamos por el momento estudiando ver las mejores las mejores opciones”, dijo Peña.

Más adelante, el nuevo recurso turístico se completará con un escape-room para el que se está buscando financiación pero que, “de momento, no está iniciado”.



Dormitorio de la familia, con un baúl, una bolsa de agua y un orinal



No solo se ha pretendido recrear una vivienda humilde de mediados del pasado siglo, sino que se ha visto importante dar a conocer aquellos negocios que se creaban alrededor de la minería para dar servicio a las familias, echando mano de las últimas tecnologías.

Jornada de puertas abiertas

El proyecto, que lleva en el horno desde hace más de tres años, se presentará ya terminado a los vecinos de Escucha el próximo sábado, 23 de marzo. El gesto, además de animar a compartir ese mordisco de la historia reciente del municipio con sus pobladores, servirá de agradecimiento a aquellos que han cedido parte del mobiliario con el que se han recreado las estancias de esta vivienda.

“Está ubicada en el casco antiguo y tiene un poquito de todo. Tiene objetos de uso de antiguos, como mobiliario de esa época, muebles que han donado los vecinos del pueblo, y otros enseres que hemos tenido que adquirir nosotros porque nos fue prácticamente imposible adquirirlos de manera a través de las donaciones de particulares”, dijo la teniente de alcalde.

Experiencia virtual

Si en la primera planta del edificio que alberga la vivienda del minero se han instalado muebles de la segunda mitas del siglo pasado, en la planta baja la experiencia es bien distinta y se ha recurrido a un modelo denominado realidad mixta en el que se combinan facetas de la realidad virtual, como el uso de las gafas específicas para ver una realidad que no existe, y la realidad aumentada, ya que este dispositivo adecua ese mundo cibernético al interior de la estancia en la que se ha diseñado de forma que el visitante puede moverse libremente por ese espacio virtual.

Así, en la planta superior se encuentra la vivienda en sí, compuesta por baño, cocina, comedor, habitaciones, salón, cuarto de costura, palomar y granero, habitáculos éstos totalmente amueblados. Parte de este mobiliario (el más difícil de encontrar a través de donación) procede de su adquisición a través de una anticuaria de la provincia de Huesca (Paz Falceto Uriol), mientras que el resto ha sido obtenido por la donación de las personas. Desde un lavabo de madera y mármol, hasta una antigua radio, pasando por distintos aperos de labranza, o una cuna de madera.

En la planta primera puede encontrarse la recepción del centro, así como los baños y dos salas diáfanas en las que se recrean, a través de realidad mixta, un antiguo economato y un antiguo bar o cantina.

Recreaciones

Estas recreaciones de los negocios se han realizado mediante realidad mixta, una mezcla de realidad virtual y realidad aumentada (interactuación de elementos reales y elementos virtuales) que, a través de tablets y cascos con auriculares pueden verse recreaciones de escenas con diálogos protagonizadas por actores y actrices virtuales en escenarios reales, desde una tienda en las que las clientas charlan, hasta un bar donde los clientes juegan la partida al trago de una barracha, pasando por un pequeño palomar.

Está tecnología ha sido implantada por la empresa Imaginando Universos, de la provincia de Teruel, y que han sido los responsable de la realidad aumentada implementada por la Comarca Comunidad de Teruel en dos de los vestigios de la Guerra Civil recuperados en este territorio.