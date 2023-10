Escucha y Utrillas sacan pecho de la veta turística que supone su patrimonio minero e industrial

Por

El turismo es la nueva veta que ha surgido en la Cuenca Minera turolense. Municipios como Escucha o Utrillas han conseguido que su patrimonio minero siga siendo una fuente de riqueza en la comarca y que muchos de sus vecinos puedan seguir trabajando y viviendo en la zona después del cese de la actividad de extracción mineral. Este viernes, las infraestructuras turísticas de la zona se convirtieron en el epicentro de la actividad museística y de exhibición de patrimonio minero acogiendo el séptimo encuentro de responsables de museos del ramo y de asociaciones de mineros de toda España, que acudieron a Teruel para conocer nuevas experiencias y compartir sus puntos de vista sobre cómo seguir haciendo de la minería su fuente de ingresos, aunque trascendiendo del sector primario al terciario, de servicios.



Hasta 61 personas , responsables de centros museísticos de patrimonio minero de las distintas cuencas mineras españolas y representantes de asociaciones de mineros se citaron a las primera hora de la mañana en las puertas del Centro de Interpretación de la Minera Pozo Pilar, donde compartieron un desayuno de bienvenida servida sobre las enormes piezas de maquinaria industrial que jalonan la entrada al recinto, bajo la sombra del castillete.



Tras las presentaciones y los reencuentros, los alcaldes de Escucha y Utrillas, Héctor García y Joaquín Moreno, dieron la bienvenida a los inscritos junto al diputado provincial delegado de Programas Europeos, Antonio Abad.



En sus presentaciones, el primer edil de Escucha, Héctor García, señaló que “para Escucha, su patrimonio minero es muy importante porque mucha gente vive de ello” y recordó que “aquí han trabajado nuestros padres y nuestros abuelos” por lo que es un orgullo poder enseñarlo”. Además, expresó su deseo de que al menos una parte de la térmica de Escucha se pudiera quedar para formar parte del ese patrimonio minero visitable, aunque con el matiz de “sin endeudar al pueblo”, que asumirá costes que no pueda afrontar.



En representación de Utrillas, su alcalde, Joaquín Moreno, aseguró que “tenía ganas de enseñar lo que ha sido la recuperación del patrimonio industrial y minero de la zona” que, apuntó, “ha durado cinco legislaturas”. Sobre la importancia de este conjunto, Moreno destacó que el Museo Minero de Escucha es el segundo museo más visitado de Teruel, solo superado por Dinópolis, del que recordó que tiene una “inyección de dinero público”.



Por su parte, el diputado Abad manifestó el “orgullo” porque “desde el territorio se organicen eventos con esta afluencia” y celebró que “desde la DPT se ve que se están desarrollando proyectos muy interesantes con los recursos del territorio que pueden ser fuente de riqueza si se aprovechan las oportunidades”. Además, el representante provincial comprometió el apoyo de la institución a “este tipo de proyectos que son únicos”.



También se sumó a la fiesta del patrimonio minero el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, que aseguró estar “encantado de estos encuentros que, realmente, sirven para dar a conocer las Cuencas Mineras, la recuperación del entorno, dinamizar la zona” y aseguró que “por eso mismo” desde el Ejecutivo autonómico están “presentes en cualquier acto que organicen”. Sin embargo, Moncada no precisó cómo se traducirá ese apoyo a líneas de financiación para los nuevos proyectos y estimó que “realmente todos los planes de dinamización sostenibles que he estado viendo de 2021, 2022 y 2023 ya están adjudicado. Creo que ya son partícipes de los fondos Fite, que son los que vana ayudar a dinamizar esta zona” por lo que insistió que “los planes ordinarios, ya se han establecido y ahora mismo no hay pensado una dotación de dinero para la zona museística”. Referencias y referentes

Uno de los objetivos de la reunión que se celebró en Escucha y Utrillas era el de compartir experiencias. Los responsables de distintos museos mineros de España pudieron comprobar el primera persona lo que se ha hecho en las comarca para recuperar el patrimonio minero como una nueva fuente de ingresos, deslizándolo del sector primario al terciario.



Vanesa Álvarez, responsable de gestión de, entre otros, el Museo de la Siderurgia de Asturias, reconoció que hasta este viernes no conocía el Museo de la Minería de Escucha, aunque “tenía muchas ganas de conocerlo porque había oido hablar muy bien de él”. Álvarez calificó la instalación como “impresionante” y reconoció que le había “parecido súper atractivo para el público en general” porque, dijo, “lo que hay que hacer es intentar buscar visitantes que no vengan por ese patrimonio, porque se trata de un público reducido, sino intentar atraer al turista en general para luego reconozca y ame el patrimonio industrial” y eso es algo que “en el Museo de Escucha es algo que se puede hacer muy bien”.



Enrique Solá, guía del Museo Minero y las minas de carbón de Ogassa, en Gerona, explicó que en el centro catalán se trabaja “a buen ritmo para que venga mucho turismo” y reconoció que el verano de 2023 “ha sido bastante bueno, ha venido muchísima gente en julio, agosto y septiembre por lo que estábamos tres guías, cuando ahora con uno solo e suficiente”.



Hasta Escucha se desplazó una expedición de la Fundadación Ciudad de la Energía - Ciuden, del Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con Yasodara López, directora general, al frente. CIUDEN tiene cuatro líneas maestras que pasan por Ejecutar programas de I+D+i relacionados con la energía y el medioambiente ejecutar programas de I+D+i relacionados con la energía y el medioambiente, impulsar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación en zonas de transición justa, contribuir al desarrollo económico y social de comarcas de Transición Justa y la recuperación del patrimonio industrial. López destacó el carácter patrimonial de la minería turolense, asegurando el papel “dinamizador de este tipo de instalaciones” y señal´ño como “especialmente interesante” el ejemplo del Museo Minero de Escucha. Soy minero

Parte de la expedición que ayer visitó el patrimonio minero turolense estaba formada por antiguos mineros, sobre to de las cuencas asturiana y leonesa, que pudieron comprobar las sustanciales diferencias entre los pozos en los que trabajaron y los de Teruel.



“Hay mucha diferencia, ya solo en carbón, que no tienen nada que ver con el que tenemos en León”, espetó José González, de Fabero. También comparó los sistemas de explotación. De pie, junto a una rozadora en una de las galerías de la mina Severá, este minero recordó que “allí había cintas transportadoras montadas en las galerías en lugar de vagonetas y los panzeres estaban en los frentes de arranques”, pero sobre todo le llamaron la atención las galerías. “Allí ibas tranquilamente de pie por la galería y no te hacía falta agacharte en ningún lado porque tenían 4 metros de alto y 4 de ancho. Eso se nota muchísimo porque ir al tajo de pie (...) es una diferencia abismal”, comentó mientras progresaba doblando las rodillas en un tramo de mina con el techo en ángulo.



También trabajó como minero el berciano Paúl Maceda, que acudió a Teruel en la expedición de la Asociación de Mineros de Fabero después de haber ejercido en 2022 como anfitrión en la sexta edición de este encuentro. “Por cortesía y por convicción hay que acudir porque defendemos lo mismo que los demás: la cultura del trabajo de los mineros para explicar cómo funcionaba todo”. La asociación cuenta con cerca de 170 socios en una localidad que llegó a tener 9.000 vecinos de los que cerca de 4.000 trabajaron en la mina.



Roberto Matías, de la localidad leonesa de Sabero, se presenta como investigador aunque también ha trabajado en la minería de Fabero. Ayer se sorprendió por comprobar cómo se ha musealizado el patrimonio minero después de haberlo conocido en un viaje a Teruel en 2003, cuando ya quedó sorprendido. El futuro

A pesar de la importancia del patrimonio minero que compone las visitas turísticas en ambos municipios, éste no deja de crecer. Escucha y Utrillas trabajan para ampliar su oferta expositiva, lo que permitirá a ambos municipios conservar un pedacito más de su historia

reciente y ampliar la oferta de actividades para atraer a más turismo y prolongar las estancias.



En este contexto, en Escucha se trabaja en dos proyectos. Por un lado se está rehabilitando una vivienda de un minero para que los visitantes puedan completar su visión panorámica de cómo era la vida en la Cuenca Minera turolense cuando los pozo bullían de actividad, como la mina Severá.



Además, se va ofrecer un scape room con temática minera que se ubicará junto al Centro de Interpretación de la Minería. Ambos podrían estar en funcionamiento el próximo verano.



Mientras, en Utrillas se trabaja para dotar de contenido el polvorín, para lo que se está colaborando con la empresa Maxam (antigua Unión Explosivos Rio Tinto) para dotarlo de contenido con reproducciones de explñosivos simuladas. A ello se podrían sumar nuevas galerías empleadas hasta hace pocas décadas para el transporte de materiales peligrosos.