Escucha ofrece 18 rutas para conocer la riqueza minera, natural y paleontológica

La Asociación para la Conservación del Patrimonio Minero de Escucha junto con el Ayuntamiento de la localidad y el apoyo de la Comarca Cuencas Mineras (ACCPAME) ha editado un cuaderno que lleva por título Rutas: caminos y paseos Escucha-Valdeconejos. Patrimonio natural minero e industrial. Son 180 páginas que recorren 18 itinerarios con el objetivo de descubrir algunos contenidos de interés natural, minero, industrial, arqueológico, paleontológico, histórico o etnográfico, complementados con fotografía, curiosidades o notas de prensa.ACCPAME ha coordinado la edición, tiene entre sus objetivos la difusión del patrimonio más próximo, por lo que esta publicación, además de proponer una actividad saludable, a través de paseos y andadas por Escucha y Valdeconejos, pretende descubrir algunos elementos del mismo y valorar una riqueza, en ocasiones, desconocida, oculta o silenciada.De esta manera, con un marcado carácter didáctico, cada una de las rutas que se presentan está asociada a un tema relacionado con el patrimonio y que ha sido redactado y desarrollado por parte de algunos vecinos conocedores o expertos en los mismos. Son esenciales los capítulos dedicados al patrimonio minero e industrial como la minería en el siglo XIX, el Pozo Pilar y la empresa Mineras y Ferrocarriles de Utrillas (MFU), la mina Se Verá y el Museo Minero de Escucha, los desmontes y la restauración de escombreras, la mina Magdalena o el pozo Trinidad (la última mina), el ferrocarril Teruel-Alcañiz, la central térmica y el Valle de las Cenizas, la hospedería y los barracones para obreros o la extracción de azabache en el Barranco Malo.Sin embargo, no solo se abordan aspectos relacionados con la minería sino que también se suman apuntes históricos como el poblado ibérico del Castillo, la presencia carlista en la Sierra de San Just, las trincheras en la guerra civil o la leyenda del tío Greñicas.También se dedica un apartado a conocer la micología de la zona, árboles y arbustos, plantas silvestres comestibles o la parte de la fauna más reconocible de las aves con especial mención a la abubilla o burbute, apodo que distingue a los naturales de Escucha.Entre las páginas se hace alusión al recetario más antiguo, se recoge alguna tradición importante como la romería a la ermita de San Just o se muestran los fósiles más comunes que forman parte de la riqueza paleontológica del entorno.Cada uno de los capítulos se estructura partiendo de los datos de la ruta que contienen la distancia, el tiempo estimado de realización, la dificultad, su tipología y una breve introducción. Se muestra la metodología Mide (Método de Información de Excursiones) acompañada de una descripción más pormenorizada de los recorridos, gráfica de la ruta, su perfil y fotografías descriptivas. Se incluyen a su vez datos de interés y curiosidades que forman parte del tema que desarrolla cada sección.Esta iniciativa nació de la propuesta de algunos vecinos de recopilar en un libro las rutas que se venían haciendo en los veranos como la tradicional Andada Minero Nocturna en la que los caminantes, equipados con casco y luminarias, recorría exteriores mineros, polvorines, el Centro de Interpretación Pozo Pilar o el interior de la Mina Se Verá.Otra de las que se hacía era la Bocaminas, que paseaba a los interesados por antiguos pozos de ventilación, tolvas, escombreras o bocaminas, alguna de ellas del siglo XIX. Las rutas no solo recorren parte de los términos municipales de Escucha y Valdeconejos sino que se adentran, por ejemplo, en las Barriadas de Sur y Utrillas (Camino de los desmontes o Valle de las cenizas). Las andadas por el Cabezo Oncil, Cagahierros, Fuente de Valdemiguel o Cueva del Greñicas nos llevarán a Montalbán y la Peña del Indio o del Barranco Malo por tierras de Palomar de Arroyos; la Vuelta a San Just se adentra en el término de Cuevas de Almudén. Impulso desde la Comarca La actividad senderista no es nueva en la Comarca, donde el servicio de Deportes y Turismo de la misma ha señalizado una amplia Red de Senderos.En total suman casi una treintena de itinerarios, a los que se unen otros paseos y excursiones y una docena de rutas por el parque cultural del Río Martín. La Comarca, asimismo, organiza cada año la clásica K-Mina que promociona esta actividad saludable entre aficionados con opciones senior, infantil y familiar. Otra opción anual es la Gr-262. Ambas cuentan con buen número de ediciones. La publicación, que será presentada en las fiestas de San Juan, no va dirigida a expertos montañeros ni pretende ser una guía de andarines. Son paseos con diferente dificultad y distancias, van de los 3 a los 18 kilómetros, que invitan a mirar nuestros paisajes con otros ojos, con la ilusión de aprender y reconocer elementos de un patrimonio que, en ocasiones, pasa desapercibido. La publicación será distribuida entre los socios de ACCPAME y se encuentra, también, en el Ayuntamiento de Escucha y en la sede de la Comarca Cuencas Mineras en Utrillas.