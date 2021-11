Fortanete busca una familia para llevar la panadería

Por

Fortanete busca una familia para hacerse cargo de la panadería. Los dueños del negocio por razones de salud dejan el servicio que han prestado tras 30 años y que no se quede el pueblo sin servicio de una panadería que ha sido un referente en la comarca.



La dueña de la panadería de Fortanete, María Dolores Monforte, explicó que han sido razones de salud las que han obligado a traspasar la panadería y pequeña tienda, que han estado llevando muy a gusto durante 30 años. “Ha sido nuestro proyecto de vida durante 30 años”, recordó.



María Dolores Monforte señaló que no quieren dejar que Fortanete deje de tener el servicio de panadería por lo que buscan para el traspaso del negocio una familia que tome el relevo y revitalice el pueblo.



La panadería Virgen del Buen Suceso de Fortanete es un referente en la Comarca del Maestrazgo y, además de la población local, es muy conocida y apreciada por los turistas.

María Dolores Monforte apuntó que le gustaría a ella y a su marido traspasar la panadería con el año pero que por enseñar el oficio y su forma de elaborar el pan y las pastas no les importaría seguir con el servicio en el invierno.



La panadera de Fortanete lamentó que no haya relevo generacional pero no solo para el sector panadero sino también para otros sectores que se están quedando sin oficios y reclamó a las autoridades más atención al medio rural que evite el despoblamiento que está sufriendo. “Es necesario más apoyo real de las Instituciones y que haya un relevo generacional en los oficios”, comentó.



En el horno de leña de la panadería Virgen del Buen Suceso de Fortanete se elabora pan y pastas de manera tradicional. Está ubicada en la misma travesía de la carretera autonómica de Teruel a Cantavieja. En el anuncio del traspaso para los interesados en la panadería está el correo electrónico panaderiafortanete@gmail.com.