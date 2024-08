Ganar Izquierda Unida hace balance del primer año de gobierno en Montalbán y critica el modelo del PP

Ganar-Izquierda Unida ha hecho balance del primer año de gobierno en Montalbán y ha critica el modelo del PP en la localidad. En una nota de prensa, esta formación considera que el gobierno local es personalista, directivo, a medida del alcalde, poco participativo y excluyente y poco transparente con el resto de concejales

El alcalde del PP de Montalbán (anteriormente alcalde por el PAR), Carlos Sanchez, "está aplicando una política excluyente e intenta aislar" al concejal de Ganar-Izquierda Unida, Félix Rubio, que "es el único al que no ha concedido ninguna delegación, sin dar ninguna explicación, a pesar de que el concejal se lo ha solicitado hasta en cuatro ocasiones".

La formación considera que el paso del PAR al PP "ha radicalizado más hacia la derecha a este alcalde" y ha roto una costumbre del Ayuntamiento de Montalbán, por la cual todos los concejales que lo han solicitado tenían alguna delegación. Además, la estructura organizativa "deja mucho que desear", puesto que el alcalde "ha establecido el mínimo posible de órganos municipales de participación: un pleno ordinario cada tres meses, el mínimo que obliga la Ley, y una sola comisión Informativa, donde entran las ocho delegaciones de concejalías".

El concejal de Ganar Izquierda Unida propuso realizar un pleno ordinario al mes y tres comisiones informativas (económica, social y servicios), pero el PP votó en contra. "En esta estructura, sólo se puede preguntar al alcalde cuatro veces en todo el año; y la comisión informativa se reúne de ciento a viento (la última vez, en febrero); y el resto de concejales no recibe información directa del equipo de gobierno, sobre las solicitudes y propuestas que hacen", indica el comunicado.

"Este modelo de organización municipal de las derechas contrasta fuertemente con la organización de gobiernos de Izquierda Unida en Montalbán, donde había un pleno ordinario mensual, nueve comisiones Informativas y todos los concejales con delegación. Esta situación configura un Ayuntamiento muy presidencialista, a la medida del alcalde, muy poco participativo y muy poco transparente. Lo propio de las administraciones de la derecha. De facto, el Ayuntamiento de Montalbán tiene sólo seis concejales, en lugar de los nueve que fueron elegidos por el pueblo", añade Ganar-IU.

Por otra parte, la producción de propuestas del equipo de gobierno del PP "es escasa". Según esta formación, los populares han realizado once en todo el año, algunas obligatorias, como ordenanzas, presupuestos, organización..., mientras que Ganar-IU "ha presentado 30 propuestas (con un solo concejal), aunque el PP ha rechazado once, a pesar de que trataban de temas muy locales, como la limitación de velocidad en el casco urbano, las ruinas y conservación del casco medieval, el Caño de la villa, etc".

Desde Ganar-IU han destacado que hay asuntos importantes "totalmente estancados" en este primer año. En primer lugar mencionan la estructura de obra de lo que iba a ser un hotel, "inamovible durante varios años y causando un impacto más que negativo". En segundo, las ruinas del antiguo Casino, "llenas de escombros insalubres en medio de la calle Mayor, en la zona de interés ambiental del casco medieval". Igualmente, mencionan el posible Centro de Día. que "después de más de un año, todavía no lo han solicitado a DGA", a pesar de que se trata de "una instalación que sería muy importante y necesaria para la atención social". Y también la Escuela Infantil de 0-3 años, "que hay que ampliarla para dos aulas, porque el Ayuntamiento ya ha perdido en subvenciones más de 100.000 euros, en la situación actual".

Por último, desde Ganar Izquierda Unida han reivindicado las siguientes fases de la restauración interior de la Iglesia (BIC), "tan necesarias para la conservación del patrimonio histórico y cultural de Montalbán y su imprescindible proyección turística", y han destacado que siguen "trabajando desde el mismo enfoque centrado en la información y la transparencia".