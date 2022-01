Gúdar busca un nuevo gestor para la tienda multiservicio del pueblo

Gúdar busca un nuevo gestor para el multiservicio de la localidad, que está provisto de tienda ya que tanto bares como alojamientos sí hay en el municipio. El negocio está cerrado desde el pasado 23 de diciembre, cuando la gestora anterior lo dejó tras cinco años de contrato.

El Ayuntamiento de Gúdar ofrece una ayuda de 250 euros al mes para quien lo regente, de forma que entre ese apoyo económico y las subvenciones a las cuotas de autónomos que contempla la Diputación de Teruel, no tenga gastos y así obtener una mayor rentabilidad.

Por otro lado el alcalde, Alberto Izquierdo, planteó que si el gestor necesita una vivienda el Ayuntamiento puede ofrecerle una por un alquiler económico, de en torno a unos 200 euros. “La idea es que si viene alguien no parta de muchos gastos, que pueda abrir la puerta sin gastar ni un euro”, dijo.

Una de los requisitos que debe cumplir es que abra el multiservicio tres o cuatro días a la semana “y el fin de semana en función de sus necesidades” , comentó el primer edil, quien añadió que es durante los fines de semana cuando más gente hay en la localidad y, por tanto, más lucrativo pues ser el negocio. En este sentido, Alberto Izquierdo comenta que la ayuda de 250 euros por parte del Ayuntamiento es porque entre semana y durante los meses de invierno apenas se gana dinero, pero añadió que “si no tiene ningún gasto, a poco que venda le salen los números”.

De momento el Ayuntamiento ya ha difundido la noticia por el pueblo para ver si hay alguien interesado y comentó que si alguna pareja de fuera quiere mudarse a la localidad no habría problema para que uno de los dos encontrara trabajo en alguno de los negocios hosteleros del pueblo, “donde siempre buscan gente”, comentó el alcalde.

En Gúdar no buscan a familias con niños porque de momento el colegio, con 15 niños distribuidos en dos aulas, no peligra. “Lo que queremos es que venga gente que realmente quiera vivir aquí, con un proyecto de vida en Gúdar”, sentenció el alcalde.

En verano la tienda sí funciona muy bien y prueba de ello es que la anterior gestora contrataba a trabajadores para que le echaran una mano.

La hostelería de la localidad siempre busca personal

En Gúdar no hay problemas para encontrar trabajo y si hasta allí se traslada una familia para regentar el multiservicio, uno de los cónyuges podría trabajar en alguno de los establecimientos hosteleros de la localidad, donde suele haber huecos por cubrir.

“Los restaurantes tienen trabajo para darle a los que vengan y puede ser un buen proyecto, que un miembro de la pareja lleve la tienda y otro trabaje, en la hostelería, si lo que sobra es empleo aquí”, comentó el alcalde del municipio, Alberto Izquierdo.

Si reciben varias ofertas la selección no la realizarán, como han hecho en otros municipios de Teruel, en función de si las familias tienen niños o no puesto que el colegio, con 15 niños, no está en peligro. El interés en Gúdar es que quienes se trasladen allí lo hagan con un proyecto de vida en la localidad.