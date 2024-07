La Diputación de Teruel lanza una convocatoria de subvenciones para financiar nuevos multiservicios

Los consistorios interesados en poner en marcha un multiservicio rural en su municipio ya pueden solicitar las subvenciones para su implantación y mantenimiento que lanza la Diputación Provincial de Teruel con un presupuesto de 130.000 euros. Los beneficiarios serán los ayuntamientos de la provincia, tanto para sí como para sus barrios rurales o también las entidades locales menores, que podrán recibir como cuantía máxima de subvención el 80% de los gastos subvencionables, sin que pueda superar los 16.250,00 euros.

La convocatoria se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPTE) y durante los próximos veinte días será posible presentar la solicitud destinada a financiar obras, instalaciones, equipamiento y/o mobiliario en local de propiedad o uso municipal para nuevos Mulservicios Rurales, que no hayan sido puestos en funcionamiento al servicio público antes del 1 de enero de este año.

También podrán ser gastos subvencionables la elaboración del Proyecto o Memoria Valorada y el Plan de Empresa, como una parte del conjunto de actuaciones a acometer para poner en funcionamiento el MSR, con una cuantía máxima que no superará la cantidad de 500 euros y su pago estará condicionado a la ejecución de las actuaciones de obras y/o equipamiento previstas en la solicitud. No se consideran gastos subvencionables la adquisición de menaje, ni de artículos decorativos y similares.



Javier Ciprés, diputado delegado del área de Desarrollo Territorial en la Diputación Provincial de Teruel, ha explicado que “en este momento la aportación que vamos a hacer sube del presupuesto inicial con 80.000 más, en total son 130.000 euros, porque estamos viendo que había mucha demanda de nuevos multiservicios; se van a crear ocho nuevos, que la verdad es que es mucho, se suman a los cien que ya tenemos. Creemos que debemos seguir apoyando estas iniciativas de los municipios y barrios de la provincia y que no debe faltar crédito para que cualquier municipio que tenga esta dificultad, porque la iniciativa privada ya no pueda o no tenga musculo para iniciarse allí, pueda crear su multiservicio y dar a los habitantes del municipio la posibilidad de comprar allí y no tener que desplazarse.”

Ciprés ha informado de que tienen constancia del interés de Tramacastiel, Perales del Alfambra, Palomar de Arroyos, Torrecilla del Rebollar, Peñas Royas (Montalbán), Alcaine, Lledó y Ráfales.

La Diputación pretende llegar a todas las solicitudes previstas con estas ayudas en las que se establece la libre concurrencia competitiva. En caso de no haber crédito suficiente para atenderlas todas, la Comisión de Valoración deberá emitir un informe-propuesta de resolución debidamente motivado en función de los criterios establecidos, por los que se otorga una puntuación mayor a las poblaciones que tienen los servicios más distantes y tienen menor número de habitantes.

También se valora la aportación presupuestaria municipal y otros apoyos del consistorio, así como la viabilidad y estabilidad del multiservicio. Si dos solicitudes reciben igual puntuación, tendrá preferencia el municipio de menos habitantes. De cualquier forma, si hay proyectos denegados por falta de crédito se creará una lista de espera que tendrá vigencia hasta el mes anterior a la fecha final de justificaciones, para poder otorgar subvención sin necesidad de nueva convocatoria a los solicitantes a los que se hubiese denegado por falta de fondos, en el caso de que se libere crédito.

Las solicitudes deben presentarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Teruel https://dpteruel.sedelectronica.es. El plazo para resolver y notificar la resolución será como máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.