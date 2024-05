Izquierdo (PAR) reclama el incremento del importe de las Medidas Agroambientales para los agricultores de los pueblos del entorno de la Laguna de Gallocanta

Por

El portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, reclama que se incremente el importe de las Medidas Agroambientales para los agricultores de los seis municipios del entorno de la laguna de Gallocanta ya que las ayudas que reciben actualmente “son claramente insuficientes”.



Izquierdo visitó recientemente la localidad de Bello que, junto a las de Santed, Gallocanta, Berrueco, Las Cuerlas y Tornos (Comarcas de Campo de Daroca y Jiloca) son las beneficiarias de la Medida Agroambiental 1.10, que constituye la única vía de financiación de este espacio natural para compensar las restricciones que sufren los agricultores de estos municipios por la protección del mismo.



Según informa la formación aragonesista en una nota de prensa, el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, en su visita a la Comarca del Jiloca, recogió las preocupaciones de alcaldes, concejales y miembros del Partido Aragonés, la mayoría de ellas relacionadas con la tremenda sequía que están sufriendo este año los municipios de esta comarca.



En lo que se refiere a los pueblos del entorno de la Laguna de Gallocanta pide, además, que las Medidas Agroambientales sean compatibles con los ecorégimenes de la PAC, pagos directos anuales que se hacen a aquellos agricultores que aceptan, de forma voluntaria, la puesta en marcha de prácticas medioambientales.



“Ahora más que nunca es necesario que los agricultores y los ganaderos reciban el apoyo de las administraciones porque la sequía está causando estragos en buena parte de Aragón”, asegura Izquierdo antes de añadir que “es necesario flexibilizar la burocracia y los requisitos que deben cumplir los agricultores y ganaderos para recibir este tipo de ayudas tan específicas”.



El alcalde de Bello, Jaime Barrado (PAR), le explicó que los pueblos del entorno de la Laguna de Gallocanta cuentan con unas 10.000 hectáreas de cultivo y que la mayor parte de ellas carecen de regadío por lo que la campaña de este año va a ser “desastrosa”. “El trigo está prácticamente perdido y vamos a recoger muy poca cebada”, concretó. Actualmente, explicó, cobran 95 euros por hectárea de las Medidas Agroalimentarias y reclaman que se incremente hasta 120.



Alberto Izquierdo, junto a los alcaldes, concejales y miembros del Partido Aragonés, visitó algunos de los campos del municipio de Bello, donde pudo comprobar el estado del cereal. “Es necesario que el Gobierno de Aragón ponga en marcha ayudas directas a los agricultores y ganaderos porque buena parte del campo aragonés muere de sed. Los créditos blandos no sirven y son falsas ayudas directas a las que ni siquiera pueden acceder los jóvenes agricultores porque los bancos no les prestan dinero al no contar con avales”, apostilló.



Izquierdo también visitó Torralba de los Sisones, donde tuvo la oportunidad de conversar con agricultores y ganaderos que también le mostraron su preocupación por la dura sequía que está sufriendo la zona.



Allí visitó la explotación ganadera Entrecabritos, impulsada por Marta Martín, joven emprendedora que decidió volver a la tierra de su familia y dedicarse a la cría de cabras. “Debemos impulsar medidas para ayudar a jóvenes emprendedores que, como Marta, han decidido establecerse en el medio rural y poner en marcha un negocio. Nuestros pueblos necesitan nuevos pobladores, gente con ganas de trabajar y labrarse un futuro”, afirma Izquierdo.