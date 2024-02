La Comunidad de Regantes San Juan de Alfambra y Orrios toma medidas contra la sequía y licita una balsa de riego

La Comunidad de Regantes San Juan de Alfambra y Orrios ha sacado a licitación la construcción de una balsa de riego de 50.000 metros cúbicos de agua para paliar en la medida de lo posible episodios de bajo caudal del río Alfambra. La obra, presupuestada en casi medio millón de euros, cuenta con una subvención del Gobierno de Aragón de cerca de 172.000 euros y deberá estar acabada antes del mes de noviembre.

El proyecto ha salido a licitación el pasado 25 de enero después de un trabajo callado de más de cuatro años, explicó el presidente de la comunidad de regantes, Carlos Abril. “Esto se empezó a fraguar hace cuatro años en una asamblea ordinaria. Casualmente, esos años no pensábamos en que nos fuera a hacer falta porque fueron dos años muy buenos, no hubo escasez”, recordó.

Los regantes de la vega del Alfambra aceptarán ofertas hasta el 14 de febrero. Después, cuando se haya despejado toda la tramitación, comenzará el periodo de ejecución de cinco meses de forma que podrá estar lista antes de final de año.

La balsa se construirá aguas arriba del pueblo de Alfambra y dará servicio a casi 300 propietarios para poder atender a 500 hectáreas de las 520 que comprende la comunidad de regantes. “Cogerá el regadío de Alfambra, que tenemos en la comunidad de regantes de San Juan unas 520 hectáreas el regadío, pero hay alrededor de unas 20 hectáreas que quedan aguas arriba de la balsa, donde tenemos el azud, por lo que por niveles esas hectáreas no se podrán atender”, explicó el presidente de la sociedad. Esas 500 hectáreas a las que podrá atender la balsa que se construirá este año corresponden a casi 300 propietarios.

Infraestructuras

Los regantes son conscientes de que la construcción de esta infraestructura hídrica no resolverá sus problemas en los momentos más acuciantes de sequía, como la que vivió la sociedad el pasado verano, cuando hubo que establecer desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, a cuya cuenca corresponde el río Alfambra, restricciones al riego. “En situaciones como la de este año pasado tampoco serviría de mucho porque si no hay agua, no la hay agua ni para balsa ni para nada. Sabemos que en estos casos desde la Confederación nos van a obligar a dejar el caudal ecológico” por lo que la función de esta balsa estaría destinada a episodios en los que el río fuese “un poco justo”, almacenando agua por la noche y poder regar con más garantías durante el día. “Si son 50.000 metros cúbicos, nos da para regar entre ocho y diez horas. Por lo menos esas horas regaremos con más cantidad, cundiendo mucho más. Se riega mucho mejor. Sí que es cierto que no es una gran solución, porque el año que no hay agua, pues no hay agua. No es una balsa enorme en la que vayamos a almacenar agua durante el invierno para salvar la campaña de riego”, reconoció Abril.

Sin embargo, además del apoyo que podrá suponer el disponer de ese abastecimiento extra de agua para el riego, la construcción de esta balsa de 50.000 metros cúbicos junto al río Alfambra será el primer paso en el proceso de modernización al que esta comunidad de regantes está abocada y que vendrá de la mano de la concentración parcelaria.

Está previsto que la balsa se abastezca del propio río Alfambra por gravedad, sin necesidad de bombeos artificiales, merced a una concesión del organismo de cuenca que autoriza a la Comunidad de Regantes al uso de este recurso.

La construcción de esta infraestructura se prevé rápida ya que los movimientos de tierra previstos no son muy importantes. La superficie de la balsa se cubrirá con una capa plástica impermeable que evite pérdidas no deseadas del agua almacenada.

Entre la ayuda autonómica y la derrama de 200 euros por hectárea que se ha aprobado entre los socios los regantes tendrían comprometido ya la mitad del importe de la obra, financiando el resto del importe de la obra con Caja Rural de Teruel.