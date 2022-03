La DPT descentraliza el acto conmemorativo del Día de la Mujer con la inauguración de un mural en Galve

La Diputación de Teruel (DPT) ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer en Galve, siendo la primera vez que esta celebración oficial se traslada fuera de la capital de provincia. El presidente de la DPT, Manuel Rando, la diputada de Bienestar Social, Rosario Pascual, y el diputado de Planes Provinciales, José Luis López, han participado en la lectura del manifiesto y en la inauguración de un mural junto al alcalde de Galve, Francisco Sangüesa, la ilustradora turolense Elena Castillo, así como otros miembros de la corporación municipal, vecinos y vecinas y alumnos y profesoras del CRA Teruel 1. Además, desde el área de Igualdad de la institución provincial se han organizado talleres sobre estereotipos y crecimiento personal, que tendrán lugar en diferentes municipios de la provincia.

El presidente Rando ha querido poner el foco de atención en los progresos sociales ya alcanzados diciendo que “debemos estar alerta y rechazar con contundencia las amenazas que se ciernen sobre los avances ya conseguidos, de aquellas formaciones políticas que las niegan”, ha dicho, “por ello tenemos que seguir luchando y trabajando para mantenerlos y mejorarlos”, ha añadido. Asimismo ha mostrado su apoyo al movimiento feminista: “me sumo a las voces de todas las mujeres”, ha precisado antes de referirse al calendario ‘Pioneras’ editado por la DPT sobre referentes femeninos de la provincia.

Manifiesto

Con el mural presentado al público en la plaza Fuente de Galve en el #8M, se ha ha dado continuidad al programa de murales por la igualdad, iniciado el año pasado en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). El mural sobre igualdad de género de Galve es obra de la artista Elena Castillo, una emprendedora que también pintará otros murales similares durante las próximos semanas en Tronchón y Alacón.





Un momento de los actos de celebración del Día de la Mujer en Galve. DPT



Castillo ha detallado que el mural de Galve representa “una mujer con unos brazos interminables que abarca todo lo que hay a su alrededor: la vida, las niñas, los niños, al resto de mujeres…”.

En la provincia de Teruel ya se han pintado con anterioridad otros nueve murales en colaboración entre la DPT y el IAJ: Villarquemado, Monroyo, Torrecilla de Alcañiz, Utrillas, Samper de Calanda, Fuentes Claras, La Puebla de Valverda, Griegos y Valjunquera. Y el objetivo es llegar a 20 murales.

Tras la inauguración del mural en Galve, Celia, una alumna del colegio CRA Teruel 1, ha leído una poesía que decía: “hoy no me regales flores, no me brindes un halago, hoy no me digas “te quiero” por ser el 8 de marzo. Demuéstrame que comprendes mi ambición y mi trabajo, no me ofrezcas tu sonrisa por ser un día marcado. No es limosna lo que piden éstas, mis cansadas manos, piden que se reconozca su labor de tantos años. Hoy no me cedas la silla donde has estado sentado, hoy necesito mi trono que con sudor he ganado”.

Por otro lado, la diputada de Bienestar Social, Rosario Pascual, ha explicado que el principal objetivo del Área de Igualdad es “acercarse al medio rural y llevar este tipo de acciones, que generalmente se celebran en las ciudades”.

Talleres

Por ello, se han organizado talleres en diferentes puntos de la provincia. En las las comarcas del Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Maestrazgo y Matarraña acogerán el taller que trata los estereotipos que rodean a la mujer y en las comarcas Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre, Jiloca, Sierra de Albarracín y Cuencas Mineras se impartirá el taller sobre crecimiento personal. Las inscripciones se realizarán a través de los ayuntamientos.



Un mural conmemorativo recordará en Galve la celebración del Día de la Mujer



El taller sobre los estereotipos en torno a la mujer tendrá su primera cita en La Puebla de Híjar el próximo 14 de marzo. Busca estimular la creatividad de las participantes y aborda el autoconocimiento sobre la mujer y las perspectivas en torno a ella. Impartido por la psicóloga Eva Pérez Cortés, “viste” a la mujer a través de pinturas, revistas y periódicos, proyectando la idea que cada persona tiene sobre esta figura. La iniciativa comienza con una puesta en común de la evolución de la mujer a lo largo de la historia para conocer las opiniones de las participantes.

El taller de crecimiento personal, bajo el título “Conectando con tu fuerza interior”, es impartido por Concha Mejía, de la escuela “Yoga a través del silencio”. Comenzó ayer en La Hoz de la Vieja y esta tarde se desarrollará en Cella.

Conexión

Las actividades buscan la conexión con la grandeza y la sabiduría de cada uno. Tiene una duración de tres horas, es necesario llevar la propia esterilla o manta y un cojín y está dirigido a mayores de 18 años, sin requerirse ningún conocimiento previo sobre el yoga.

Por otra parte, el Centro Social de Gea de Albarracín acoge la exposición “Yo me uno contra la violencia de género” financiada por el Área de Educación y Juventud de la DPT a partir de una idea del IAJ. Generada para el público adolescente, son una serie de viñetas que de forma divertida pero sin concesiones señala situaciones concretas y estereotipos históricos sobre la relación entre hombres y mujeres que deben ser erradicados. Se puede visitar todas las tardes.