La Sierra de Albarracín pone en marcha la primera red de alojamientos para jinetes y caballos

La Sierra de Albarracín ha puesto en marcha el proyecto Cabaltour, que incluye una red de alojamientos ecuestres y lleva consigo la construcción de cinco cuadras para caballos en las localidades de Gea de Albarracín, El Vallecillo, Orihuela del Tremedal, Guadalaviar y Jabaloyas. A ellas hay que sumar las existentes en Moscardón y Tramacastilla, gestionadas por empresarios privados. Se trata de una red pionera en España en ofrecer alojamiento para jinetes y caballos.



El presupuesto para construir los alojamientos de caballos se eleva a casi 200.000 euros, ya está adjudicado a una empresa de Valdecuenca y se desarrollará en los próximos meses ya que la previsión, según indicaron desde la Comarca, es que esté listo para el verano.



Cada una de las instalaciones se compone de cinco boxes, de 15 metros cuadrados cada uno, un espacio cubierto de tres metros y un pequeño corral de dos metros. Junto a las cuadras habrá un guadarnés de 16 metros cuadrados. El dinero para su construcción procede del Fondo de Inversiones para Teruel (Fite) de 2020.



Andrés Pérez, que gestiona la empresa de turismo ecuestre Caballos Albarracín en Moscardón y ha colaborado estrechamente con la Comarca en el diseño del proyecto, explica que será “la primera red de alojamientos coordinados y gestionados desde una misma base de datos para jinetes y caballos en el mapa español”. Destacó que el proyecto ofrece el alojamiento para equinos y perros, pero que será el cliente el que escogerá el tipo de establecimiento en el que desea hospedarse él, que puede ser desde un hotel de lujo a un camping.



Las cuadras estarán siempre limpias y provistas de una cama de paja, que se sustituirá cada vez que se limpien. El responsable de las instalaciones dispondrá de alimento y forraje, así como de agua. Tanto los tres kilos de pienso, como los cinco de forraje y los diez de paja por caballo y día están incluidos en el precio.



En este sentido, Andrés Pérez argumenta que las infraestructuras se ajustan a los parámetros que marca la ley y detalla que ofrecer este servicio supone “una gran comodidad para los jinetes, que no tienen que tener al caballo atado o llevar sus propios cercados”.



Los usuarios de estos servicios deberán reservar al menos con dos días de antelación y el responsable de las cuadras dispondrá de un listado de teléfonos de profesionales para atender a los animales en de caso de necesidad.



Para dar visibilidad a Cabaltou, un proyecto que lleva varios años en gestación y que este año por fin vera la luz, habrá un portal web que servirá a su vez para gestionar las reservas y ofrecer información sobre lo que los usuarios pueden encontrar en la zona.



El presidente de la Comarca Sierra de Albarracín, Inocencio Martínez, destaca que el proyecto surgió a raíz del interés que generan a nivel de turismo ecuestre las dos empresas que ya hay en Moscardón y Tramacastilla. Detalla que las rutas “ya están diseñadas” y falta completarlas “con los alojamientos de los caballos”. El responsable indica que la explotación se sacará a concurso para que la lleve una empresa y el objetivo es atraer gente con caballos para que realice rutas por toda la serranía: “Es una nueva forma de hacer turismo”, asegura.



Inocencio Martínez matiza que los pueblos para construir las cuadras se han elegido de forma que se articulan las rutas ya existentes y adelanta que la idea es levantar alguna más. De momento “hay numerosas rutas”, en torno a 400 kilómetros, muchas de ellas son cortas y hay una muy larga que articula toda la sierra, relata.



En la Sierra de Albarracín hay alojamientos en prácticamente todas las localidades, van desde hostales y hoteles a casas rurales, albergues, apartamentos turísticos o camping. También hay restaurantes, bares y multiservicios y muchas de estas instalaciones son de titularidad municipal, gestionadas por empresas que, junto a las iniciativa privada, posibilitan los servicios en casi todos los pueblos.



Por eso, lo que se plantea con Cabaltour es crear una red de alojamientos equinos que ofrezcan los servicios que necesitan los usuarios del turismo ecuestre y sus acompañantes, que se alojarán en los establecimientos ya hechos y transitarán por los senderos homologados, en los que se mejorarán lugares de descanso, abrevaderos o se crearán variantes más optimas para el paso equino.



Andrés Pérez añade al respecto que en aquellos casos en los que el tránsito de los caballos entrañe dificultad se buscarán pasos alternativos. “Usaremos la red de senderos que ya tenemos, que se van a revisar”, dice. Se crearán a su vez toda una serie de publicaciones tanto digitales como en papel para que el usuario disponga de toda la información de senderos marcados y revisados para el turismo ecuestre. También se dispondrá de material cartográfico y digital, guías y mapas que den soporte e información a la red.



Otro de los pilares fundamentales son las personas relacionadas tanto con la hostelería como con los animales, como hosteleros, empresas de turismo activo, veterinarios, herradores o alimentación, entre otros. Rutas ecuestres

La Sierra de Albarracín cuenta con dos rutas homologadas por la Real Federación Hípica Española, entidad con competencias para la regulación del deporte hípico nacional. Se trata de la Ruta IE-012 Sierra de Albarracín-Tramacastilla, que discurre íntegramente por la localidad de Tramacastilla, es circular y consta de 19 kilómetros.



Ruta IE-034 Sierra de Albarracín y Montes Universales es un itinerario ecuestre lineal, de 38 kilómetros de longitud y dificultad media, que discurre por caminos rurales, en su mayoría de firme de tierra. Las pendientes medias se encuentran por debajo del 10%, salvo tramos muy puntuales en la Sierra del Tremedal y de Albarracín. Enlaza las poblaciones de Orihuela del Tremedal, Bronchales, Noguera de Albarracín, Tramacastilla, Torres de Albarracín y Albarracín.



A estas rutas homologadas se suman más de 400 kilómetros señalizados y disponibles para el uso, que es compartido en la mayoría de los tramos con senderistas y ciclistas. Alternativa para viajar con el caballo

El perfil de usuario para el proyecto Cabaltour es variopinto ya que engloba a todo aquel que tenga un caballo y desee pasar sus vacaciones disfrutando con él de la naturaleza. En la Sierra de Albarracín animan a los propietarios de equinos que deseen viajar con ellos a hacerlo de forma cómoda y alojándose en el tipo de establecimiento que más le guste o se ajuste a sus posibilidades.



El propietario de Caballos Albarracín, empresa dedicada al turismo ecuestre en Moscardón, Andrés Pérez, indica que recibe muchas llamadas de personas que desean realizar rutas por la serranía y utilizar las postas para caballos, que en próximas semanas se comenzarán a construir. Recalca que realizar rutas a caballo implica una serie de necesidades, como puntos de parada, agua y zona de pastos. Con perreras

La ley marca que un caballo debe moverse de un núcleo zoológico a otro y el proyecto Cabaltour impulsado desde la serranía cuenta con todos los permisos para que los animales utilicen instalaciones homologadas. También se han construido hay perreras junto a las cuadras porque la mayor parte de los jinetes viajan con sus canes.



El propietario de Vilatrama, la empresa de turismo ecuestre de Tramacastilla, Héctor Vilaplana, manifiesta que el perfil de visitantes que tienen es en muchos casos gente que acude con sus propios caballos desde otros puntos de España y alquilan las cuadradas. En opinión de Vilaplana, Cabaltour es un proyecto que puede contribuir a dinamizar el turismo en la Sierra de Albarracín.



El consejero de Turismo de la Sierra de Albarracín, Eloy Moreno, matiza que cada vez hay más gente que hace este tipo de turismo y concreta que el proyecto ofertará rutas para los animales en las que no solo puedan alojarse, sino que el camino será adecuado para ellos y contarán con abrevaderos. Por otro lado, el responsable comentó que el uso continuado de esas vías favorecerá su conservación. Marca Turismo Ecuestre de España

En España existe la marca Turismo Ecuestre España, una herramienta que busca promocionar este perfil turístico e impulsar el sector especializado en estas áreas. La marca persigue aglutinar los productos, profesionales y empresas de calidad, así como incorporar a los empresarios en los procesos para la gestión de la marca. Además, buscan homologar los productos como procedimiento para el Control de Calidad y asesorar y facilitar el contacto con agentes comerciales que operen con otros productos registrados en Turismo Ecuestre España.



En España de momento no hay demasiada oferta de Turismo Ecuestre, pero existe un proyecto par poner en marcha una Red Europea de Posadas Ecuestres que cuenta con fondos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el marco de Proyectos de Cooperación Interterritorial y transnacional.



La iniciativa la lidera el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir (Adelquivir) y cuenta como socios con diversos grupos españoles y de Hungría,Portugal y Francia.