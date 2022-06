Los escolares y vecinos de Monreal del Campo conocen cómo trabajan los efectivos de emergencias

Conocer cómo trabajan los perros de la Guardia Civil, cómo son los drones que utiliza y sus vehículos; saber cuál es la labor de Protección Civil, cómo desempeña su cometido el personal sanitario del 061 y los Bomberos de la Diputación Provincial fue posible para los vecinos de Monreal del Campo gracias una jornada de puertas abiertas promovida este viernes por el Ayuntamiento de esta localidad para que su población sepa a dónde acudir en caso de una emergencia.

La actividad comenzó sobre las 10.30 horas de la mañana en el pabellón polideportivo de Monreal con una exhibición para el alumnado del colegio de Infantil y Primaria Nuestra Señora del Pilar y para algunos cursos del IES Salvador Victoria, con más de 300 chavales.

La muestra contó con la participación de la agrupación comarcal de Protección Civil del Jiloca, los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, el personal del 061 -tanto con una UME como con una UVI móvil- y la Guardia Civil con nueve especialidades diferentes. En total medio centenar de profesionales. “La intención es acercar a todos estos cuerpos a nuestros vecinos para que los vean como algo cercano y algo que tenemos a nuestra disposición en cualquier momento si lo necesitamos, si se produce una emergencia”, comentó el alcalde de Monreal del Campo, Carlos Redón (PP).

Los escolares disfrutaron desde las gradas con la exhibición canina de la unidad cinológica de la Benemérita. Pudieron ver cómo estos perros son capaces de detectar una maleta con drogas, encontrar a una persona perdida o detener a una persona violenta. Los instructores explicaron cómo van enseñando a los animales, siempre a través de juegos.



La exhibición canina de la Guardia Civil fue uno de los actos que más gustó a los jóvenes de Monreal del Campo



Además, conocieron los drones que utiliza la Guardia Civil, que también permiten localizar a personas; los dispositivos que emplea la unidad de desactivación de explosivos, cómo son los vehículos de Tráfico, la labor del Seprona en el medio natural, la investigación como policía judicial y las unidades de seguridad ciudadana.

“Lo que más me ha gustado es la exhibición de los perros que están muy bien adiestrados y he conocido muchas cosas que no sabía sobre la labor de la Guardia Civil”, comentó Sergio Guillén, estudiante de segundo de ESO.

Seguidamente, los estudiantes bajaron a la zona en la que estaban los diferentes efectivos para poder verlos de cerca y subir a los diferentes vehículos.

Este fue el momento también de aprender más cosas, acompañados por los sanitarios del 061, pudieron ver los vehículos de emergencias por dentro y conocer los diferentes equipamientos que utilizan en función de la emergencia que tengan que atender. Además, recibieron algunas nociones básicas sobre reanimación cardiopulmonar.

Los bomberos explicaron cómo es el equipo de protección que llevan e incluso los chicos se lo pudieron probar y vieron sus vehículos.



Los estudiantes aprendieron conceptos básicos de primeros auxilios



Los voluntarios de la agrupación de Protección Civil explicaron en qué consiste su labor. Cómo colaboran con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios esenciales como sanitarios y bomberos. Los asistentes pudieron ver cómo es un hospital de campaña o puesto de mando avanzado y cómo está equipado.

“Ellos tienen que sentir que es un servicio próximo a ellos y que se pueden incorporar a las agrupaciones desde los 18 años”, comentó Joaquín, uno de los voluntarios más veteranos que les contó actuaciones reales que han realizado, como las que se hicieron durante las borrascas Gloria y Filomena y les animó a sumarse como voluntarios.

Desde media mañana la muestra estuvo abierta para todos los vecinos de Monreal que también descubrieron la labor de las diferentes agrupaciones.

“Todo aquel que quiera pueda venir a informarse y si surge alguna vocación entre lo jóvenes también estaría bien”, comentó el alcalde de Monreal que agradeció la gran implicación de todas las entidades.

Por la tarde, los miembros de estos cuerpos de seguridad recibieron una formación sobre primeros auxilios, impartida por el personal del 061.

Para completar esta jornada de puertas abiertas, hoy sábado se llevará a cabo un simulacro de un accidente con múltiples víctimas. “La intención es que todo este personal que tenemos a nuestra disposición y al que acudiríamos en caso de tener alguna emergencia se conozca entre ellos, sepan cuáles son los protocolos que hay que seguir y que se pongan cara unos a otros”, detalló Redón.