Más de 30 artesanos participarán en Artemón, la feria de los oficios de Monreal del Campo

Más de 30 artesanos de todo tipo y procedentes de diversos lugares se darán cita en una nueva edición de Artemón, la feria de oficios y artesanía que se celebrará desde el viernes al domingo en Monreal del Campo y que incluye el Festival de Música Tradicional, con varios conciertos de cinco grupos diferentes.

Un concierto de música tradicional dará inicio a los actos el jueves, aunque será el viernes cuando se monten los puestos del mercadillo. Por la noche los Artistas del Gremio harán bailar a todos en el Patio de las Beltranas.

El sábado habrá cabezudos, tambores y bombos y un espectáculo de pompas de jabón. Además, se llevarán a cabo varias demostraciones de oficios tradicionales. Por la tarde será el momento del folclore, con un concierto compartido entre la asociación La Rosa del Azafrán y el grupo Xinglar. Este será uno de los eventos más destacados, según comentó el concejal de Cultura, Mario Latorre, quien recordó que este concierto al alimón entre dos grupos diferentes ya se realizó entre los joteros de Monreal y otros llegados desde Puerto de Sagunto.

Talleres para niños

Los talleres para niños coparán la atención de los más pequeños el domingo, una jornada en la que la plaza Mayor recuperará la esencia de antaño con los juegos tradicionales como la rana, los bolinches o los hoyetes. Por la tarde tendrá lugar una exhibición de bolos y una actuación del Dúo Viura y de la banda folk Ara-ur.

Entre los artesanos habrá tanto personas que confeccionan calzado, joyas, productos de cosmética o ropas de diversos materiales. Todos ellos trabajarán en director para mostrar su labor al público asistente.

Esta feria se ha mantenido pese a la pandemia, salvo en el año 2020 donde no era posible realizar actividades públicas. El año pasado la feria tuvo buena aceptación aunque no se llegó a las cifras de visitantes de años anteriores, según reconoció Latorre, quien no obstante aseguró que los vecinos estaban agradecidos por llevarla a cabo. Para este año aseguró que las expectativas son muy buenas porque “la gente tiene muchas ganas de salir de casa”. Además, se complementa con el festival de música tradicional, que se lleva realizando a la par de la feria. El concejal precisó que este año tomarán parte cinco grupos llegados desde diferentes puntos de Aragón y La Rioja.