Miles de personas pasan por el recinto ferial de Calamocha durante la celebración de Captur

La Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural (Captur) contó en su vigésimo segunda edición celebrada este fin de semana en el recinto ferial de Calamocha con una nutrida afluencia de personas a pesar de las adversas condiciones meteorológicas que provocó la borrasca Mónica en varias zonas de la península.



Entre los asistentes a la feria se encontraba una familia de cazadores de la localidad zaragozana de Caspe, que alquiló una casa rural en Monreal del Campo para pasar este fin de semana.



A sus 74 años, María José Piazuelo continúa con su afición por la caza que comenzó con 12 años de la mano de su padre y que después transmitió a su marido, a sus dos hijos y a sus dos nietos.



Piazuelo aseguró que, aunque la caza ha sido un deporte practicado habitualmente por hombres, ella nunca se ha sentido discriminada sino al revés. “En todos los sitios me han tratado siempre muy bien e incluso me han dejado los mejores puestos”, aseguró, y se congratuló de que cada vez sean más las mujeres que cazan. De hecho, este fin de semana se dieron cita en Captur cerca de 80 para participar en la tercera edición de la Jornada de la Mujer Cazadora.



Las amigas de esta mujer caspolina le han preguntado muchas veces si no prefería irse a tomar café con ellas en lugar de levantarse a las cinco de la mañana para ir a cazar, pero ella asegura que tiene tiempo para todo. “No veo la tele nada. La caza me sirve para estar activa. A mí me gusta la actividad, moverme”, afirmó.



“El monte me da la vida”, aseguró. “Es algo que tienes que vivir desde dentro”, añadió, y explicó que, con los animales que capturan, elaboran sus propios embutidos.



También llegó desde la localidad navarra de Buñuel el cazador Ignacio Suberviola, acompañado de parte de su familia que reside en Zaragoza.



En su caso, indicó que había acudido en dos ocasiones a esta feria de Calamocha, pero que echaba en falta la exposición de más productos relacionados con la caza, sobre todo armas.



La segunda y última jornada de Captur tuvo lugar este domingo. Antes de la apertura del recinto ferial a las diez de la mañana, ya había personas que aguardaban para entrar.



Esta edición terminó una vez más con una tómbola en la que se sortearon varios regalos, como libros, una paletilla de jamón o un fin de semana en una casa rural.



Por otro lado, la Institución Ferial de Calamocha ha convocado este certamen el Concurso de Fotografía Captur. Cada participante podrá presentar por correo electrónico antes del 1 de abril un máximo de tres obras de cualquier ámbito de la feria.