Nolasco subraya en Villastar que "la tauromaquia es arte y cultura" y que el Gobierno de Aragón la apoya "de manera contundente"

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aludido este sábado a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura, afirmando: "La tauromaquia es un arte y es cultura, y vamos a apoyarla de una manera contundente".

Nolasco ha dicho del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que "a veces tiene dificultades para entender y es que es un ministro de Cultura que, por ejemplo, justifica que la actriz Itziar Ituño se manifieste en Bilbao a favor de los presos de ETA, incluso cantando el Sarri Sarri, que es el himno de ETA", ha dicho, en referencia a una canción del grupo Kortatu.

"Independientemente de lo que este Gobierno entienda por cultura, que es una visión muy alejada de la que tenemos nosotros, vamos a defender y estamos desde el gobierno de Aragón impulsando este Premio a la Tauromaquia 'Nicanor Villalta' que, además, para más INRI, y a mí me llena de orgullo, que se llame el Premio Nicanor Villalta' un torero turolense, de Cretas, de los más importantes que ha habido en la historia de Aragón".

Memoria democrática



En referencia a la petición de la ONU al Gobierno español para que adopte "todas las medidas necesarias" en relación con las llamadas "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ha negado que se trate de una resolución de la ONU.



En opinión de Nolasco, que este sábado ha visitado Villastar, se trata de un informe de unos relatores independientes que a veces hacen informes y que trabajan para ese organismo internacional.



Además le ha pedido explicaciones a la ONU de porqué la UNRWA, su Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, está "cercana y no es contundente con el terrorismo de Hamas y quiero que aclare esas relaciones".



"Ese informe son ocho paginitas y de esos relatores independientes, aparentemente un tal Salvioli, uno de los tres relatores que había estuvo invitado en el Congreso de los Diputados por Podemos y por Esquerra hace unos meses. Y se hizo se hizo una foto con una representante de Bildu, es decir que evidentemente son informes interesados y están hechos a la carta", ha afirmado.



Por ello ha asegurado que no piensa ir a la bilateral a la que le ha convocado el ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y cree que tampoco debería hacerlo el Gobierno aragonés.



Nolasco ha calificado como "una presión intolerable que en mi opinión, llega hasta la extorsión" el que el Gobierno de España asegure que va a llevar la derogación de la Ley de Memoria Democrática al Tribunal Constitucional o a la ONU.



"Nuestra posición es firme. No vamos a cambiar un ápice en lo que tiene que ver con la derogación de la Ley de la Memoria Histórica y que ha supuesto un hito en la libertad de esta Comunidad Autónoma", ha dicho.



Sobre el plan de concordia que se llevará a las Cortes de Aragón, ha apuntado que pertenece al área de Cultura, de la consejera Tomasa Hernández y son ellos los que lo están haciendo y después lo examinarán "todos conjuntamente".