Sarrión inaugura la edición más ansiada de Fitruf con un precio récord de la trufa de 1.200 euros el kilo por su escasez

Aliaga, Pérez y De Miguel, con una trufa de gran tamaño en Sarrión

Tuber Universum

Dura campaña



Productos trufados

Intenso programa

Sarrión inauguró este viernes la edición número XXI de la Feria Internacional de la Trufa, Fitruf, con el precio de la trufa a 1.200 euros por kilo, una cifra récord debido a la escasez de Tuber melanosporum y al elevado estándar de calidad que se ha fijado para la muestra, donde únicamente se comercializan piezas extra y revisadas una a una por los integrantes del Panel de Cata. Se trata de una edición muy esperada debido a que las de los dos últimos años estuvieron condicionadas por la pandemia.La feria aglutina a un total de 42 expositores entre los que hay desde viveristas a empresas de comercialización de trufa en fresco, de elaborados de embutidos o de otros productos trufados, como licores o quesos. Allí acuden a su vez negocios especializados en obras para truficultura, en regadío, control de calidad o elaboración de sustrato específico para Tuber melanosporum.El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, fue el encargado de inaugurar una muestra que calificó como “la más importante de España”, a la vez que señaló que la truficultura es “determinante para la proyección internacional de Teruel y de Aragón”. El responsable del departamento de Industria, Comercio y Turismo y gran conocedor de la evolución del sector durante las últimas décadas, hizo un repaso por los avances logrados tanto en cuanto a las nuevas hectáreas cultivadas como en las conquistas comerciales y gastronómicas que ha conseguido un producto que, en palabras de Aliaga, “es determinante en las cocinas de alto nivel”.El vicepresidente recordó el gran avance del regadío social impulsado por el Gobierno de Aragón y sobre el que recientemente se ha ampliado el convenio con la Comunidad de Regantes de Sarrión para ejecutar una segunda fase que sumará más de 300 hectáreas a las 600 ya existentes hasta llegar a un total de 950 hectáreas.También detalló el importante impulso que supondrá la inminente apertura de Tuber Universum, el centro de interpretación dedicado a la trufa y su cultivo y que se ha construido gracias, como recordó Arturo Aliaga, al impulso económico del Gobierno de España.El vicepresidente del Gobierno de Aragón calificó a los cultivadores de trufa de “demiurgos, que son esas personas que construyen las cosas esenciales del universo”, dijo citando a la Guía Gastronómica de Aragón. Recordó a su vez que la trufa ya la conocían las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los griegos y los romanos, “se prohibió en la Edad Media y ahora ha alcanzado el nivel internacional desde este entrañable rincón aragonés, que es Sarrión y Teruel, empezó a cultivarla”, aseveró.El vicepresidente recorrió los diferentes expositores de la feria acompañado por la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando; el subdelegado del Gobierno de España en Teruel, José Ramón Morro, y el presidente de la Comarca de Gúdar-Javalambre, Ángel Gracia, junto con otros representantes institucionales.La alcaldesa de Sarrión, Ana de Miguel, se mostró confiada no solo en igualar las 20.000 visitas logradas en el año 2019, previo a la pandemia, sino incluso en superarlas por las “ganas” que tiene la gente de disfrutar de una muestra “con normalidad”. Fitruf fue suspendida en el año 2020 y en el año 2021 la covid obligó a su celebración en medio de restricciones sanitarias, lo que impidió el desarrollo de una parte importante de la muestra, como es la degustación de productos. Ayer la barra de la Asociación de Mujeres y la de la Comisión de Fiestas estaban llenas de visitantes que querían disfrutar de las tapas con trufa tan típicas de la muestra.En cuanto a Tuber Universum, Ana de Miguel adelantó que está a punto de abrir sus puertas, aunque no fijó fecha para hacerlo. Aseguró que es un escaparate perfecto para dar a conocer la trufa negra durante todo el año.Pese a que ayer viernes era día laboral, la Feria de la Trufa contó con público asistente desde la apertura de sus puertas, a las 11:30 horas. Entre los visitantes de la primera jornada por la mañana había tanto personas que querían conocer algo más de un enigmático alimento cuyo aroma es difícil de olvidar una vez que se prueba, como profesionales del sector que aprovechan el certamen para hacer negocios y poner en común inquietudes.Entre los expositores estaba José Carlos Gómez, truficultor y propietario del restaurante La Casa de la Estación, quien un par de horas después de abrir las puertas del recinto ferial ya hablaba de mejores expectativas que el año pasado, cuando el aforo estaba controlado por la covid.Reconoció que la campaña estaba siendo “dura, con poca trufa” y calificó las piezas que se venden en Fitruf de “verdaderas joyas, diamantes negros”. Gómez especificó que para sacar esos hongos de más de 20 gramos y sin daños de Leiodes cinnamomeus o con un agujero como mucho, “hay que desechar mucho”. También precisó que se trata de piezas maduras, que en esta época son escasas porque no ha hecho frío: “Podría haber muchas más trufas extra si hubieran caído un par de heladas”, aseguró.Para Juan Carlos Gómez los 1.200 euros por kilo son “una barrera psicológica” para los compradores, ya que hasta ahora en la feria no se habían superado los 1.000 euros por kilo, y eso hará que los expositores deban “esforzarse un poco más para las ventas”. A su juicio, aunque el precio está justificado debido a la calidad extra del producto, la feria debería haber permitido comercializar también una categoría más baja a un precio inferior. “Deberíamos ofrecer ambas calidades para que eligiera el cliente”, concretó.Manín Obeso es quesero en Cantabria y cada año lleva a Sarrión los quesos que elabora con la trufa turolense. Asegura que la muestra es un buen lugar para vender porque la gente busca productos “de calidad y que lleven trufa”, que es también la definición que hace de sus grandes quesos. Son piezas de varios kilos de peso y los vende a granel, cortando los trozos del tamaño que el cliente quiere porque “a la gente le gusta ver el producto al natural, no envasado”, concretó el quesero cántabro.Arturo Aliaga fue preguntado por los medios de comunicación sobre la situación del Partido Aragonés, después de que el juzgado anulara el congreso en el que fue elegido el propio Aliaga como presidente, y, aunque no quiso hacer declaraciones porque “es un día de hablar de trufa”, dijo, sí apuntó que se trata de “un partido que no se mete debajo de la tierra, sino que tiene raíces profundas y no se lo van a llevar por delante”.Las conferencias serán las protagonistas de la mañana de este sábado en la Feria Internacional de la Trufa y en ellas se hablará tanto del estado actual del sector trufero como de los pasos que hay que seguir para tener el certificado ecológico tanto en las producciones de trufa como en el proceso industrial y comercialización exterior.A las 12:30 será la exhibición del VIII Concurso de perros truferos en categoría infantil (hasta 14 años). Por la tarde habrá una exhibición de búsqueda y una charla divulgativa sobre usos culinarios de la trufa. Además, se subastarán las trufas ganadoras del concurso de calidad y peso.El domingo se harán dos talleres –a las 10:30 y a las 13 horas– para aquellos particulares que quieran aprender a diferenciar entre diferentes especies de trufa y a reconocer los aromas industriales que se suelen emplear en los productos. Además, a partir de las 12 tendrá lugar el XX concurso de búsqueda de trufas con perros. A las 14 horas será la entrega de premios de los concursos.A lo largo de todo el fin de semana es posible degustar tapas de guisos caseros con trufa en la feria a 3 euros y también probar los menús con trufa que ofrecen diferentes restaurantes de la zona.