SOS Montes Universales pide recuperar los antiguos jornales y escuchar a la comunidad científica

La plataforma SOS Montes Universales transmitió a la directora general de Gestión forestal, Ana Oliván, tres peticiones centradas en respetar la integridad de la Dehesilla de las Monjas, propiedad de la Comunidad de Albarracín; solicitar que se recuperen los antiguos jornales para mantener el monte y general empleo y que se escuche a la comunidad científica para considerar la alarma social que las talas han provocado.

Desde la plataforma enviaron este miércoles una nota de prensa referente a la reunión mantenida con Oliván y varios técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Turismo el pasado 3 de diciembre. En la misma, agradecían el cauce de diálogo abierto “por primera vez” por el departamento de Medio Ambiente, aunque mostraron sus dudas por el hecho de celebrar dos reuniones, una con la plataforma y otra con los alcaldes: “El tema es suficientemente importante como para que el debate sea abierto a la sociedad en su conjunto y no se fraccione, porque recordemos que los pueblos son los ciudadanos y no sólo sus representantes públicos”, explican en el comunicado.

Varios de los asistentes preguntaron sobre el incumplimiento de los pliegos de condiciones, flagrante en muchas ocasiones. “Nos produjo estupor la reacción del equipo técnico, cuando, en primer lugar nos invitaban a demostrarlo y en segundo manifestaban que “en todo caso, eso era cosa de los forestales, que debían haberlo impedido”, relatan, para añadir que está ampliamente demostrado con testimonios, imágenes e incluso un acta notarial, además de que los deterioros del suelo aún permanecen.

Incumplimiento de pliegos

Los asistentes también repasaron otros incumplimientos de los pliegos, como permitir la tala de pinos a menos de diez metros de los cauces, tanto en Vega del Tajo como Puerto de Bronchales; cortar pinos de más de doscientos años, no respetar pinos con nidos de pícidos, superar la altura permitida para las toconas y, en especial, no recoger los despojos, un tema que levantó una acalorada discusión. Mientras que la Directora General de Gestión Forestal y su equipo técnico defendían la idoneidad de las talas como gestión preventiva de incendios, los asistentes replicaban, según indican en la nota de prensa “con argumentos propios del sentido común, como por ejemplo, que las ramas secas que permanecen sin recoger en el monte desde hace ya más de tres años arden mejor que cuando estaban verdes en sus pinos”.

También se consultó el coste de la recogida de despojos por hectárea, informándonos que era de tres mil euros, y el motivo por el que este coste lo asume el Gobierno de Aragón, cuando los mencionados pliegos dejan muy claro que es responsabilidad de las empresas adjudicatarias.

Consultas

Otra de las consultas planteadas fue por qué se habían señalado los pinos que no se van a cortar en la Dehesilla de las Monjas, en lugar de haber señalado los que van a ser cortados, generando confusión y, en especial, sobre los límites de la Reserva Natural Fluvial del río Tajo. El equipo técnico respondió que se había formalizado un convenio al respecto con la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin más explicaciones. Se requirió información sobre ese acuerdo, porque “siendo un pacto entre administraciones no puede tolerarse opacidad alguna, en especial cuando de ese pacto oculto puedan derivarse consecuencias para espacios protegidos en Vega del Tajo y Puerto de Bronchales, entendiendo que la normativa no puede incumplirse por pactos privados, y menos si ponen en riesgo hábitats o especies protegidas”, relatan.

El doctor Fernando Prieto, de Observatorio de la Sostenibilidad, expuso su absoluta disconformidad con unas intervenciones forestales, a lo que Ana Oliván respondió, según indican desde la plataforma que la responsabilidad de las decisiones sobre temas forestales corresponde a los ingenieros de montes, y que lo que digan los científicos son opiniones que pueden ser o no tenidas en cuenta.