La asociación SOS Montes Universales exige el final de las talas de árboles en el Alto Tajo

La asociación SOS Montes Universales y el Observatorio de la Sostenibilidad exigen la paralización inmediata de la tala de árboles en el Alto Tajo ya que consideran un “desastre” medioambiental lo que se está haciendo y aseguran que se están cometiendo “irregularidades” e “ilegalidades”. Piden diálogo con las administraciones implicadas en esta actuación y no descartan presentar una denuncia. Por su parte, el Gobierno de Aragón defendió que se trata de un aprovechamiento forestal planificado que se hace bajo criterios de Gestión forestal Sostenible, tal y como marcan las directrices medioambientales europeas y la normativa específica estatal.

Ambas entidades organizaron este martes un acto en la ciudad de Teruel para denunciar la situación de este paraje de la Sierra de Albarracín. El presidente de SOS Montes Universales, Javier Martínez, recordó que hace un año la asociación inició una campaña de visibilización de lo que está ocurriendo en esta zona y, al no conseguir ni una reunión con las instituciones implicadas: Comunidad de Albarracín, Ayuntamiento de Albarracín y Dirección de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, se llevó a cabo una recogida de firmas que logró 100.000 apoyos, entre ellos el de unos 60 científicos y catedráticos universitarios. Ahora vuelven a exigir diálogo con las administraciones para que se paralice la tala y aseguran que si no tienen respuesta, denunciarán. “No se cumple la normativa de protección del Medio Ambiente”, aseguró Martínez que lamentó que “el Alto Tajo ha sido destrozado” y que se han producido talas en el mismo cauce del río, algo que no está permitido.

Alarma

El director del Observatorio de Sostenibilidad, el turolense Fernando Prieto, aseguró que están “muy alarmados” por lo que está ocurriendo y afirmó que las talas son “absolutamente desproporcionadas”. Denunció que se está llevando a cabo “talas por las noches sin ningún técnico que esté diciendo qué árboles cortar”.

“Lo que se está haciendo es peletizar esta Sierra y hacer que haya muy poca biodiversidad y que todos los árboles sean iguales”, criticó Prieto quien advirtió del riesgo que tiene esto para los incendios forestales.

Por otro lado, el 3 de diciembre habrá una reunión en Guadalaviar para estudiar nuevas estrategias de oposición al Plan de Ordenación de Montes.

Desde la Dirección General de Medio Natural se indicó que los tres aprovechamientos forestales que se están ejecutando a día de hoy se encuentran fuera de la Reserva Natural Fluvial del Alto Tajo y que están incluido en el Plan Anual de Aprovechamientos del Gobierno de Aragón.

La Administración insistió en que la programación de los aprovechamientos en el monte nº12 Vega el Tajo está siguiendo la planificación aprobada en el Instrumento de Gestión Forestal, consensuada con la entidad propietaria de los montes y que los trabajos se están realizando “correctamente, de acuerdo con los pliegos de condiciones técnicas de los aprovechamientos y bajo el seguimiento y control de los servidores públicos adscritos a estos trabajos (técnicos y agentes de Protección de la Naturaleza) que garantizan su correcta aplicación”. Este monte está incorporado al Sistema de Certificación Sostenible (PEFC) , siendo evaluado por una tercera parte independiente, cualificada y acreditada, quien certifica que las prácticas de gestión forestal cumplen una serie de estándares reconocidos internacionalmente.

Medio Ambiente indicó que los trabajos no están finalizados y que en el caso de que hubiese algún daño a las pistas o al monte, una vez finalizados, se restaurarán tal como se establece en los documentos de contratación, bajo la supervisión de los Agentes de Protección de la Naturaleza y personal técnico de la DGA.