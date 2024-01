Terriente renovará el interior del edificio de aseos y duchas del camping El Algarbe

Por

El camping de El Algarbe, de Terriente, que es de propiedad municipal, reformará el interior del edificio principal de servicios, que contiene vestuarios y dudas y aseos públicos. Los trabajos han salido a licitación y el importe, con impuestos, ronda los 190.000 euros.



El procedimiento es abierto y na vez adjudicadas las obras, la empresa tendrá dos meses para ejecutar los trabajos, por lo que la previsión es que estén listos para la temporada estival del camping.



El edificio de servicios, con una superficie construida que ronda los 210 metros, cuenta con una única planta que se distribuye en dos locales, uno destinado a los aseos para hombres y otro para el de mujeres. En la parte posterior hay un espacio destinado a cuarto de instalaciones que no sufrirá modificaciones salvo para la colocación de un nuevo acumulador de agua caliente sanitaria. Ampliar las plazas

El alcalde de Terriente, Victoriano Jordán, indicó que la remodelación es necesaria puesto que se trata de un edificio que se construyó hace tres décadas y hacía falta renovar todos los sanitarios. Detalló que todo el interior será modificado y planteó que “quedará como nuevo”. En cuanto a la inversión, señaló que, por el momento se acometerá con fondos propios, al no contar con ayudas para acometer las obras, aunque han solicitado respaldo a Asiader.



La reforma tiene como objetivo, además de mejorar las instalaciones del camping de El Algarve, solicitar la ampliación en el número de plazas.



La distribución interior de cada uno de los módulos se mantendrá, según figura en la memoria, pero se renovarán todas las instalaciones de fontanería y saneamiento, así como los sanitarios y las duchas. Las actuales particiones de las cabinas, que son de obra y cuentan con azulejos, se cambiarán por paneles fenólicos. También se colocará un falso techo en toda la superficie y se renovará el solado y las zonas de alicatado que permanecen. A todo ello se sumará toda la carpintería exterior, que será de aluminio y con doble acristalamiento, y el acondicionamiento de una rampa adaptada de acceso a la plataforma.



En los baños de los hombres se instalarán cuatro urinarios y ocho cabinas con inodoros, mientras que en el de las mujeres habrá nueve cabinas para inodoros. El número total de duchas para hombres y mujeres será de doce, seis en cada una de las zonas.

El camping de alta montaña de El Algarbe, a 1.440 metros de altitud, es de titularidad municipal, pero lo gestiona una empresa. Ofrece unas instalaciones que ocupan 140.000 metros cuadrados donde las parcelas no están delimitadas y el campista puede elegir la zona de acampada, dotada de la sombra que ofrecen los pinos centenarios que jalonan el área.