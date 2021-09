Un grupo empresarial compra la nave de Vitro de Monreal para una nueva iniciativa

Por

Un grupo de empresarios aragoneses ha comprando las instalaciones de la antigua empresa Vitro Teruel en el polígono industrial de Monreal del Campo para promover una nueva iniciativa empresarial. El Ayuntamiento de Monreal del Campo muestra la satisfacción por la vuelta a la actividad en las antiguas instalaciones de Vitro Teruel y porque trabajará con materias primas del Jiloca lo que incrementará el valor del territorio. Vitro Teruel, que se dedicaba a la fabricación de vasos de vidrio, cerró la empresa hace unos 14 años con una platilla entonces de 35 trabajadores y tras el concurso de acreedores con querellas a la sociedad de riesgo Savia y Möbius las instalaciones pasaron a manos de una entidad financiera.



El alcalde de Monreal del Campo, Carlos Redón, confirmó la compra por parte de un grupo empresarial zaragozano de la antigua empresa Vitro Teruel, que está ubicada en el polígono industrial de Monreal del Campo donde ocupa una gran nave y una gran superficie de terreno.



Carlos Redón, que se mostró muy cauto con el desarrollo de la nueva iniciativa empresarial, dijo que la labor del Ayuntamiento de Monreal del Campo había sido la de facilitar la instalación de la nueva empresa y con ello desatascar una situación paralizada desde hacía años.



Cabe recordar que Vitro Teruel cerró sus instalaciones en 2007 y entonces la empresa tenía una plantilla laboral de unos 35 trabajadores.



En esta línea, el alcalde de Monreal del Campo mostró la satisfacción por la vuelta de la actividad en las instalaciones de la antigua Vitro Teruel por los puestos de trabajo que se creen y porque la nueva iniciativa empresarial va a trabajar con productos de la zona del Jiloca con lo que habrá una revalorización para el territorio.



Redón no quiso desvelar concretamente el sector en el que va a trabajar la nueva empresa ni el nombre de la empresa. Lo que sí comentó es que el grupo empresarial que ha adquirido las naves e instalaciones de Vitro Teruel habían iniciado las labores de limpieza.



La llegada de los nuevos empresarios a Monreal del Campo y que han adquirido las instalaciones de la antigua Vitro Teruel vino porque el Ayuntamiento de Monreal del Campo buscaba empresas para el polígono industrial con lo que surgieron los contactos y la iniciativa que se está poniendo en marcha.



Vidrio Teruel inició su actividad en Monreal del Campo en 2006 y llegó a contratar a una cuarentena de personas. Un año después saltaron los problemas financieros y en 2007 la empresa cerró y se abrió un concurso de acreedores. Los promotores de Vitro Teruel eran empresarios procedentes de Cataluña y de Madrid.



Con el cierre de Vidrio Teruel se abrió una polémica que llegó incluso a las Cortes de Aragón. Hubo querellas contra la sociedad de riesgo Savia y Möbius. En las Cortes autonómica se preguntó por la posición del Gobierno de Aragón y de la empresa pública Savia Capital Inversión ante el cierre de Vitro Teruel, en Monreal del Campo, de la que era accionista mayoritaria una de las sociedades participadas e impulsadas por Savia Capital Inversión. Vitro Teruel fue una empresa creada a instancia de una sociedad de capital riesgo impulsada y participada por el Gobierno de Aragón a través de una empresa pública cien por cien de la comunidad autónoma como es Savia Capital Inversión, por lo que había un vínculo directo entre el Gobierno de Aragón y Vitro Teruel. Vitro Teruel cerró su fábrica apenas dos años después de que se hubiera creado a iniciativa de Savia Capital Atracción y de promotores privados, prometiendo entonces una inversión de cinco millones de euros y la creación de sesenta puestos de trabajo. El Gobierno de Aragón de entonces explicó que Savia se creó como un instrumento del Gobierno no para, a iniciativa de Savia, hacer empresas, montar empresas, sino para acompañar a emprendedores.



El Juzgado de lo Social de Teruel condenó a Vitro Teruel, a Savia y Inmosolvo a indemnizar 34 trabajadores de Vitro Teruel con un total de 1,3 millones de euros. El Juzgado declaró improcedentes los despidos y las cantidades oscilaron entre los 7.000 y los 118.000 euros en concepto de indemnización y salarios no percibidos desde la fecha de rescisión del contrato hasta el fallo judicial.