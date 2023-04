Un trámite con la compañía eléctrica retrasa el arranque de la comunidad energética local de Luco

La Comunidad Energética Local de Luco del Jiloca ha retrasado su puesta en funcionamiento, prevista para este martes, después de que la compañía eléctrica no haya registrado en su red los transformadores que conectan los paneles solares con la red local de energía y la red eléctrica. Un aviso de última hora obligó a retrasar el volcado de electricidad a la red, después de que el viernes se recibiera el aviso de que los técnicos no iban a conectar la instalación con la red al no haberse registrado los equipos en el sistema de la compañía. Los responsables de la CEL aseguraban ayer que, aparte de esa comunicación, no han recibido ninguna más con la cita en la que los técnicos de la empresa realicen el trabajo para que la red pueda empezar a funcionar.

Más allá del inconveniente operativo del retraso en la entrada en funcionamiento de la Comunidad Energética, cada día que los socios no pueden beneficiarse de su inversión supone una pérdida económica. Así lo explicó Carlos Aríñez, ingeniero industrial y uno de los promotores del proyecto. “Esto cuesta dinero. Todo lo que cuesta es dinero”, se lamentó el responsable, que recordaba que la compañía “ha tenido diez meses para registrar los trazos de intensidad, en caso de que tuvieran que hacerlo porque aquí hemos pasado la inspección y nadie nos ha dicho nada de las trazas de intensidad. Y el día antes, a última hora, te llaman y te dicen que se les ha olvidado dar de alta unos transformadores de intensidad y que no pueden venir”.

La operación no es compleja, aunque exige el desplazamiento de los técnicos a la localidad del Jiloca. “Es poner un contador y conectar la instalación a la red, ya está”, dijo el ingeniero del proyecto turolense.

El proyecto de Luco del Jiloca está pensado, sobre todo, en el autoconsumo de los 27 socios, aunque también se prevé el volcado a la red eléctrica toda la potencia que no se consuma. En una primera fase se prevé que la planta fotovoltaica sirva para abastecer el 50 por ciento de la electricidad que demandan los miembros de la cooperativa, aunque se ha previsto que con las explicaciones pertinentes y un ligero cambio de hábitos ese porcentaje suba a cerca del 80 por ciento.

Autoconsumo



“Al principio calculamos que el autoconsumo rondará el 50 o el 60 por ciento, pero se va a optimizar ese autoconsumo porque se va a enseñar a la gente a consumir, en qué horas hacerlo y cómo hacer las lecturas en la aplicación que tendrán en el móvil para ver la producción e interpretar cual es el momento idóneo para consumir. Ahí pretendemos alcanzar más porcentaje hasta el 70 u 80 por ciento. Cuanto más mejor”, explicó Aríñez, que espera “una compensación económica” por toda al energía que se produzca que no se consuma y que se vuelque a la red.

Carlos Aríñez lamentó el retraso, sobre todo porque “son tres números (uno por cada transformador) que tienen que dar de alta en su sistema” y recordó que “los números ya los tienen desde el principio”, por lo que, en su opinión, podía haberse tramitado mucho antes “porque hace diez meses que esos transformadores están puestos”.

La planta empezará a funcionar con una potencia de 50 kilovatios, aunque está proyectado empezar a trabajar de forma inmediata en la ampliación del huerto solar hasta los 65, que se llevará a cabo tan pronto como la planta empiece a volcar energía.

La propuesta del autoconsumo energético de Luco del Jiloca, que hasta el momento ha reunido a 27 socios, “ha despertado el interés de todo el pueblo”, reconoció ayer Aríñez. “La expectación que se ha generado es muy grande y todo el mundo está queriendo que esto funcione porque los que no se han apuntado también querrán hacerlo y muchos ya lo han manifestado”, dijo.

Una vez que la instalación alcance todo su potencial, con la producción de 65 kilovatios, estaría preparada para dar servicio hasta a unos cuarenta usuarios, siempre que no se trate de necesidades industriales, más elevadas.