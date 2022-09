Alloza acogerá el I Festival Carbonell Siempre en honor al cantautor fallecido hace dos años

La localidad de Alloza acogerá este sábado la primera edición de Carbonell Siempre, un festival que tendrá lugar con motivo del segundo aniversario del fallecimiento por Covid19 de Joaquín Carbonell, y que contará con un recital de poesía por la mañana y con la proyección por la tarde del documental Carbonell amigo, de la realizadora Sonia Llera, al que seguirá un coloquio sobre su figura.

El cantautor y escritor allocino falleció el 12 de septiembre de 2020 tras varias semanas ingresado por coronavirus en Zaragoza. Con 73 años, pleno de energía -acaba de celebrar el 50 aniversario de su carrera grabando un doble disco en directo en el Teatro Principal- y con varios proyectos entre manos. Uno de ellos era poner en marcha la Casa Museo del Cantautor en su Alloza natal, un espacio que sirviera no solo para albergar el archivo documental y sonoro del propio Carbonell sino también para impulsar la actividad cultural relacionada con la música de autor y la poesía.

Ese testigo lo ha retomado la asociación cultural Joaquín Carbonell que se creó en Alloza, y que el pasado año organizó el primer aniversario de la muerte de Carbonell, en el que se anunció ese proyecto y se descubrió un busto de piedra, obra del alcañizano José Miguel Abril, en la plaza que lleva su nombre en la localidad de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. El objetivo de crear ese espacio sigue en marcha, a falta de que pueda comenzar la adecuación de la casa natal de Carbonell, en el número 35 de la calle Mayor. Diferentes motivos han hecho que el proyecto no avance tan rápido como le gustaría a José Loscos, presidente de la asociación, que sin embargo no alberga ninguna duda que antes o después la Casa Museo “se pondrá en marcha”.

Sonia Llera es la ralizadora de ‘Carbonell, amigo’, el documental que se proyectará en Alloza

Al calor de ese homenaje del pasado año tendrá lugar la primera edición del festival Carbonell Siempre de este sábado, “que quiere ser la primera de una serie de ediciones que se prolonguen en el tiempo, siempre en coincidencia con la fecha del aniversario, para que no termine diluyéndose la figura de Carbonell” y su vinculación con Alloza.

A partir de las 11 horas en el Albergue Municipal de Alloza se reunirán una serie de poetas y amigos de Carbonell para ofrecer un recital poético. Participarán entre otros el cantautor Kike Ubieto y el Ateneo Jaqués, que además obsequiará a lo organizadores, la asociación Joaquín Carbonell, con un retrato al óleo del artista.

Ya por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se proyectará el documental Carbonell, amigo, de la realizadora Sonia Llera. En la posterior charla-coloquio estará la autora, además de Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Andrés Lacasta, coproductor del filme y Nicolás Espada, director de El Periódico de Aragón.

Carbonell, amigo fue estrenado en abril durante el Festival Caesaragusta de Zaragoza, pero este sábado se proyectará en Alloza coincidiendo con su salida a la venta en un formato de doble DVD, junto al concierto homenaje que más de 30 músicos de toda España tributaron a Carbonell el 21 de septiembre de 2021 en la Sala Mozart del Auditorio de la capital.

José Loscos preside la asociación Joaquín Carbonell creada en la localidad natal del cantautor

Llera define el documental como “una biografía emocional”, en el sentido de que repasa la trayectoria vital de Carbonell pero no al modo en que lo haría “un biopic historicista más tradicional”. Sus canciones son las que van hilando a través de los 103 minutos de metraje las diferentes etapas de su historia, “como el Quién te cerrará los ojos cantado por Mariano Casanova y Diego Escusol, que nos remite a la infancia de Carbonell en su pueblo, o el De Teruel no es cualquiera que nos perite recrear sus estudios en la capital y la generación paulina.

También tiene detrás un trabajo de antropología documental porque “durante la realización del filme descubrimos muchos documentos inéditos que, sin ser grandes secretos, permanecían ocultas en casa de algunos amigos y no se conocían”, explica Llera, “como canciones grabadas en francés, entre ellas la primera actuación de Joaquín en un bar de Pau, o una entrevista que le hicieron en una radio de Toulouse”.

Además Llera ha querido proporcionar al documental un punto de vista más cinematográfico de lo que suele ser habitual en el género. Así, el arranque de la cinta recuerda al Crepúsculo de los dioses porque comienza con la noticia del fallecimiento de Carbonell, y a partir de ahí comienza a desglosarse su trayectoria de forma cronológica, atendiendo no solo al Carbonell cantautor y cubriendo todas sus facetas. “El documental no estaría completo si no habláramos además del Joaquín literato, columnista o periodista... incluso de su faceta futbolística con Pardeza y Petón. Joaquín era alguien profundamente poliédrico y solo hablando de su gran talante humano pueden cubrirse todas sus facetas”.

Busto del artista instalado por José Miguel Abril en la plaza Carbonell de Alloza

Carbonell amigo incide en la gran cantidad de personas y amigos de las que se rodeó el turolense. La propia Sonia Llera se cuenta entre ese grupo de amigos que en un momento u otro de su vida acababan cruzando intereses y proyectos artísticos. “Yo conocí a Joaquín hace muchos años, cuando yo tenía 17, durante la creación de Buscando a Charlie desesperadamente, una película muy loca y surrealista en la que nos embarcó a Acratea Anemosa, un grupo de actores formado por quienes ahora dirigen El Temple”, recuerda Llera. “Después de eso cada vez que nos veíamos decíamos que teníamos que hacer una película juntos, y mira por donde al final la hemos hecho, aunque por desgracia no como habíamos previsto”.

El documental incorpora además imágenes del propio concierto homenaje que se realizó en el Auditorio de Zaragoza y testimonios de algunos de sus amigos, entre los que se cuentan Gabriel Sopeña, Roberto Artigas, Pablo Loscos, Mayte Pérez, Alejandro y Nicolás Carbonell, Carmen Magallón, Miguel Pardeza, Ángel Petisme, Ismael Serrano, José María Sanz Loquillo, Philippe Charlot, Jean Jacques Carrera, Kase.O o Jaime Armengod.

Portada y cartel del documental sobre Carbonell de Sonia Llera

Carbonell, amigo tampoco se deja en el tintero una de las características más destacadas del cantautor, que no es otra que su profundo sentido del humor. “Qué duda cabe de que la pérdida de Joaquín fue una tragedia para todos, pero él lo hacía todo con humor y no podía faltar en la película. Un sentido del humor respetuoso, pero que está ahí, y es que queremos que el espectador tenga alegría y ganas de vivir después de verla”.

Carbonell, amigo ha obtenido una gran acogida por parte del público, tanto por aquellos que le conocieron como por quienes no, “ya que hay mucha gente joven que ha oído hablar poco de él y de su música”. Y a unos y otros una de las principales conclusiones a las que pretende hacer llegar el documental es que “el legado de Joaquín, que no estuvo lo suficientemente valorado mientras vivió, era mucho más cosmopolita, internacional y trascendente de lo que pensábamos”, apunta la directora. “Su época en Francia fue muy interesante, y todo el trabajo de traducción y adaptación de la música de Georges Brassens al universo español y aragonés”. “A través del documental he intentado trasladar que Carbonell fue un artista extraordinario y su contribución a la canción de autor española no fue pequeña”.