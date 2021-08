Amparo Heredia ‘La Repompilla’ estrenará su Lámpara Minera en Andorra el 28 de agosto

Como es tradición desde hace más de una década y después del parón del pasado año, motivado por la pandemia, La cantaora Amparo Heredia, La Repompilla, ganadora de la Lámpara Minera 2021, ofrecerá uno de sus primeros conciertos, tras hacerse con el prestigioso galardón, en la sede del Museo Minero del Pozo de San Juan, en Andorra. La actuación tendrá lugar el sábado 28 de agosto, a partir de las 20 horas.

La Repompilla se alzó el pasado sábado 7 de agosto con el máximo galardón del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, la Lámpara Minera. Su interpretación en la final de taranto, farruca, mineras, malagueña, taranta, rondeña, seguiriya, le hizo merecedora de ganar los cantes bajo andaluces, cantes de Málaga, Ganada, Córdoba y Huelva y Mineras y por lo tanto la Lámpara Minera.

La Maquinista de Levante acogió la final, en lugar del Mercado de la Unión, de una de las ediciones más especiales de la historia del Cante de las Minas, que volvía a potenciar el flamenco en un año diferente, en una apuesta por la cultura segura, tras el parón del 2020.

La Repompilla, una habitual del concurso en los últimos años, ha seguido y perseguido el premio que este año, por fin, ha conseguido, y que va acompañado de un total de 31.000 euros al haber logrado también los primeros premios por minera, por cantes bajoandaluces y por cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva.

La malagueña levantó por fin un trofeo al que había aspirado durante los últimos años. Marcial Guillen / EFE

Aparte del máximo galardón del certamen, el jurado también otorgó el premio Desplante femenino de baile y 6.000 euros a la bailaora Paula Rodríguez Lázaro (Madrid), mientras que el Desplante masculino, dotado con la misma cantidad, fue para Rafael Ramírez Vílchez (Sevilla).

Otro de los galardones entregados fue el Bordón, dotado con 6.000 euros, que recayó en el guitarrista Álvaro Pérez Álvarez (Granada), con taranto y guajira.

Respecto al galardón del Filón al mejor instrumentista, recayó en Lara Wong (Madrid), con su flauta, quien ha obtenido 6.000 euros.

Otros galardonados fueron Esther Merino Pilo (Badajoz), que ha obtenido el premio en el grupo I-Cantes Mineros, dotado con 5.000 euros, por su interpretación de taranta y levantica, mientras que Manuel Cuevas González ha logrado el galardón de Cantaor Joven, cuyo importe es de 3.000 euros.

Cantaora precoz

Amparo Heredia, cantaora gitana, nació en Málaga en 1970. Comenzó a cantar a la edad de 16 años en Miami, de la mano de Juan de Alba en el tablao de costa blanca de dicha ciudad. Pese a su temprana edad como cantaora, recorrió la mayoría de los tablaos flamencos de las ciudades más importantes de EEUU: Chicago, New York, Washington. Más tarde se incorporó a la compañía de Carlota Santana en la que trabajó durante varios años en el teatro Sumphonyspace de New York. En el tablao El Flamenco de México D.C. pasó una larga temporada en la que acompañó como cantaora a todos los grandes artistas que pasaban por allí. Cuando regresó a España comenzó a trabajar en uno de los tablaos flamencos más importantes de Madrid, Casa Patas. Fue cuando empezó a hacerse un nombre en la capital y empezó a ser requerida por la mayoría de los bailaores. Se podría decir que Amparo ha cantado a casi todas las primeras figuras del baile del panorama español. En el 50 aniversario de Cristian Dior actuó en los jardines de Versalles junto a Manuel Lombo. La Repompilla ha dedicado su arte y su voz a cantar para el baile, pero esto no significa que no sea una gran cantaora para alante, pues ha ofrecido recitales y cantado sobre las tablas de la mayoría de las peñas flamencas de Málaga y las más importantes de Andalucía.

Y un año más, y ya son catorce, el pozo de San Juan, sede del Museo Minero de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, MWINAS, será el lugar donde la ganadora de la Lámpara Minera dará uno de sus primeros concierto tras recibir el galardón. Este año además estará presente el alcalde de la Unión, Pedro López, y el coordinador del festival Juan Carlos López. Como novedad este año, para cumplir con los aforos y ser un acto seguro, no habrá puertas abiertas y se debe reservar la entrada por internet a través de eventum365.