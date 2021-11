Animación y cine Marvel en los estrenos de la provincia

La secuela de la película de animación La familia Addams y Eternals, lo último de Marvel Studios, son los estrenos de la cartelera turolense para este fin de semana.

La Sala Maravillas de Teruel proyectará La familia Addams 2. La Gran Escapada, que trae de regreso a la macabra y desternillante familia de Morticia, Gómez, Miércoles y Pugsley, además del entrañable tío Fétido y la abuela Addams. Basada en la historia original de las viñetas que creó en 1933 Charles Addams para New Yorker, la película de Greg Tiernan y Conrad Vernon regresa a la animación concebida para un público familiar para cosechar una peor acogida por la crítica que su predecesora o que el resto de versiones, entre las que destaca la serie de TV de los años 60. En ella, los padres de familia Morticia y Gómez están desesperados porque el tiempo pasa y sus hijos cada vez les hacen menos caso. Deciden recuperar el tiempo perdido con unas vacaciones en familia en autocaravana embrujada, lo que les llevará a un sinfín de locos encuentros y situaciones caóticas por Estados Unidos.

Por su parte, el Palacio Ardid de Alcañiz proyectará Eternals, película que recupera el cómic homónimo de Jack Kirby para Marvel. Unos seres cósmicos experimentaron con los seres humanos con el objetivo de crear superhombres que hicieran únicamente el bien, pero un error dio paso a la raza de los Desviantes, que destruyen y siembran el terror a su paso. Ambas razas se enfrentan en una eterna lucha de poder a lo largo de milenios en una guerra eterna, en medio de la cual Ikaris y Sersi tratan de vivir su propia historia de amor”.

Pese al prestigio que había obtenido la directora Chloé Zhao (The Rider, Nomadland, Songs my brothers taught me), del reparto encabezado por Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani o Salma Hayek, y de lo multimillonario de la producción, la crítica ha acogido la película de una forma tibia, reprochándole lo embarullado de su guion y su larga e injustificada duración.