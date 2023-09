‘Arnaudas, más allá del cancionero’ girará por varios pueblos de Teruel

Tras su estreno en abril de este año y una primera gira de proyecciones por diferentes poblaciones de Teruel y el resto de Aragón, el documental Arnaudas, más allá del cancionero volverá a exhibirse en una serie de actos gratuitos patrocinados por el Instituto de Estudios Turolenses.

El pasado viernes pudo verse en El Castellar, y a partir de ahí se proyectará en Fuenferrada (22 de septiembre), Luco de Jiloca (6 de octubre), Nogueras (13 de octubre) y Valdeconejos (20 de octubre). Las proyecciones tendrán lugar a partir de las 19 horas en las iglesias parroquiales de cada pueblo.

El largometraje documental, codirigido por Vicente Aguilera y Cirilo Comín y producido por Carlos Bonal, recoge y recupera la trayectoria vital y la obra del músico aragonés Miguel Arnaudas (Alagón, 1869-Zaragoza, 1936). Arnaudas fue un sacerdote, músico y pedagogo bastante célebre en su época por la publicación de su Colección de cantos populares de la provincia de Teruel, publicado en 1927, más conocido como Cancionero de Teruel. Además fue músico en la Catedral de Salamanca, maestro de capilla en La Seo de Zaragoza, académico de las Artes de San Luis y cofundador del Conservatorio de Música de Zaragoza. Sus libros revolucionaron la forma de enseñar música y la extendieron a capas amplias de la población, a pesar de lo cual tras su muerte, meses antes de la Guerra Civil Española, cayó completamente en el olvido.

Tan solo su Cancionero de Teruel pervivió en la memoria, pero según Vicente Aguilera, codirector junto a Cirilo Comín del documental, “su figura como pedagogo y como músico fue tal que merece ser recuperada a través de un audiovisual”.

Pedagogo revolucionario

Aunque el cineasta aragonés admite que como compositor no fue especialmente genial, como pedagogo revolucionó la enseñanza de la música en la entrada del siglo XX. “Tenía una visión muy humanista de la música y la educación, y supo abrirla al ámbito laico y a toda la sociedad”.

Aunque el objetivo es extender el conocimiento sobre Miguel Arnaudas más allá de su obra más conocida, el documental también incide en la importancia que tuvo su Cancionero de Teruel, primero que publicó de una serie que recuperaba canciones y danzas populares de numerosos pueblos. Además del enorme trabajo de investigación, en una época en la que no era fácil desplazarse de pueblo a pueblo, el valor de este cancionero reside en que Arnaudas transcribió las letras y las partituras de las canciones, que hasta entonces solo existían en la tradición oral, y que de otro modo se hubiera perdido irremediablemente, porque no existían grabaciones y la mayor parte de las gentes de los pueblos no sabían escribir música y las aprendían y transmitían de oído. “Además el Cancionero es un auténtico tratado etnográfico, porque junto a cada canción escribía dónde, cuándo y como solía cantarse, qué hacia la gente mientras sonaba, o a qué trabajos o festividades estaba ligada”.

Y lo hace a través de voces expertas como el historiador Domingo Buesa, Antonio Ezquerro , Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y las investigadoras y profesoras de la Universidad de Zaragoza, Carolina Ibor Monesma y Susana Sarfson Gleizer.

La producción de este documental ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel, fue rodado en diferentes localizaciones de la provincia, como Mas de las Matas o la sede del Instituto de Estudios Turolenses, donde se conserva un fac simil del Cancionero, y cuenta con músicos y cantantes de la talla de Nacho del Río, Beatriz Bernad o el organista Javier Artigas, con una excepcional banda sonora compuesta por Guillermo Aguilera.

El audiovisual también cuenta con un gran trabajo de animación obra de las artistas gráficas Cristina Antoni y Paloma Izquierdo, que forman parte de la productora El Kappa, responsable del proyecto.