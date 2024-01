Brutus M3, el monstruo metálico que llega a l’Argilaga de Mazaleón

La próxima propuesta musical del CSA l’Argilaga de Mazaleón pasará mañana sábado 27 de enero, a partir de las 22.30 horas, por el punk clásico, afilado y vertiginoso de Brutus M3, banda zaragozana que debuta en la provincia de Teruel con un concierto en el que presentarán su primer y hasta la fecha único trabajo discográfico, el EP Brutus M3, junto con algunas composiciones nuevas que todavía no han sido grabadas.

Brutus M3 está formado por músicos veteranos que han formado parte y siguen haciéndolo en algunos de los grupos más conocidos en la escena punk y rock de Zaragoza. Canta Eduardo Sisamón (Monaguillos sin fronteras), cuenta con la guitarra de Guillermo Ladrero (El corazón del sapo), el bajo de Raúl Gascón (Gen) y la batería de Arturo Sánchez (Mallacán). Formado antes de la pandemia, fue un proceso tan natural y orgánico que el bajista Raúl Gascón, entre bromas, asegura que no tienen “una fecha para celebrar el aniversario”. Sin embargo durante la pandemia por covid-19 se decidieron a grabar Brutus M3, un EP de seis temas que tomó forma en el estudio Monegrian Wood con Franchi del Desierto como coproductor, junto al propio Guillermo Ladrero, masterizado por Vacuum Mastering, diseñado gráficamente por Oshito Audiovisual y editado por No Humano Records.

El nombre de la banda y de su disco homónimo hace referencia a uno de los robots maléficos creados por Dr. Hell como antagonistas a Mazinger Z, el popular robot de cómic y animación creado por Go Nagai en 1972. La adopción de ese icono cultural de la España de los años 80 es toda una declaración de intenciones por parte del grupo. Tras publicar el disco, Brutus M3 apareció con un tema no incluido en el disco en O Zaguer Chilo 2021, el recopilatorio con el que Noguera Religada publica anualmente la mejor música aragonesa en aragonés, y está previsto que también participen en Killed by Co!, recopilatorio de bandas de punk de Zaragoza que Desorden Records publicará próximamente.

En l’Argilaga de Mazaleón la banda defenderá su EP junto “a seis o siete canciones nuevas que hemos compuesto en los últimos años”, además de algunas versiones de punk. La idea es que esas nuevas composiciones formen parte de un próximo lanzamiento, aunque todavía no está claro si formarán un EP o un larga duración.

Raúl Gascón define el estilo de Brutus M3 como “punk rock o punk clásico, cierto, pero dotado de algunos toques que se salgan del patrón y lo hagan diferente y, en cierto sentido, especial”.

Tras una época en la que no han tenido demasiada continuidad, y simultaneándolo con el resto de proyectos musicales en los que andan metidos los miembros de la banda, Brutus M3 que darse a conocer. “Comenzamos a hacer bolos como proyecto alternativo, hemos estado en el Picaraza Fest de Zaragoza y a partir de primavera vamos a tener cierta continuidad en directo”, explica Gascón.

El concierto de Mazaleón será el debut de Brutus M3 fuera de la provincia de Zaragoza, “aunque ya hemos tocado en la provincia de Teruel con las otras bandas”, explica el bajista. “Tenemos mucha amistad con programadores de Teruel como Ranetas (Toñín Lizana) o L’Argilaga, desde que estaba en Valderrobres. De hecho para nosotros l’Argilaga es un paraíso para nosotros. Salir a tocar fuera de Zaragoza es complicado, pero allí estamos como en casa”, afirma el músico.