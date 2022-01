Cantavieja inicia un intenso año en el que aspira a convertirse en Best Tourism Village

A Cantavieja le espera un largo 2022 en el que trabajar en favor del turismo. La localidad participará durante este año en el programa Upgrade (ascenso de categoría) de la Organización Mundial del Turismo, que está pensado para las localidades que se han quedado a las puertas de integrar la lista de los Best Tourism Villages y recibirán el asesoramiento de la OMT para lograr entrar.

Un total de 75 territorios miembros de la OMT propusieron 174 pueblos ya que cada estado miembro podía presentar un máximo de tres candidaturas para la iniciativa piloto de 2021. De esa cifra, 44 fueron reconocidos como Best Tourism Villages by UNWTO (siglas en inglés de la Organización Mundial del Turismo), entre ellos Morella, en Castellón, y Lekumberri, en Navarra. Otros 20 pueblos participan en el programa Upgrade Best Tourism Villages y en esta lista es donde se ha colado Cantavieja, que es el único que se encuentra en esta situación en España. Los 64 pueblos reconocidos y participantes en el programa entran a formar parte de la red Best Tourism Villages de la OMT.

En este sentido, la Concejala de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Cantavieja, Marta Monforte, detalla que optaban al proyecto 174 localidades de un total de 75 países y en cuanto al territorio nacional, comenta que había alguna con una trayectoria mucho más amplia, como Alquézar, en Huesca, que era la otra propuesta planteada desde el Gobierno de Aragón.

Monforte reconoce que participar en este tipo de iniciativas “requiere un importante esfuerzo” que merece la pena asumir porque “hace mejorar”. En este sentido, el alcalde, Ricardo Altabás, asegura que “solo el hecho de estar ahí es muy importante” y confía plenamente en entrar a formar parte de la red al año que viene.

Proyecto técnico

Para acceder a la red debían presentar un proyecto técnico en el que se incluyeron todas las actuaciones destinadas a mejorar el patrimonio que arrancaron en la localidad hace 13 años con la renovación de la cubierta de la Iglesia de la Asunción. “Desde entonces se han realizado periódicamente actuaciones de restauración de capillas, pinturas, mesas y lienzos, entre otros. Incluso se está trabajando en la creación de un museo parroquial con los objetos conservados”, especifican en el documento.

Cantavieja, según se apunta en el informe, cuenta desde 2006 con una Oficina Municipal de Turismo y en los dos últimos años “se ha hecho una ambiciosa apuesta por mantenerla abierta todo el año, desarrollar un servicio de visitas guiadas diarias (dos recorridos al día), contactar con agencias de viajes para atraer grupos, promocionar la localidad en redes sociales y medios de comunicación”, entre otros.

Una buena baza para impulsar el turismo es precisamente esa apertura continuada de la oficina, que hace que “las cuatro personas que pasen un martes de febrero tengan el mismo servicio que quienes vienen en agosto”, dice la concejala. En su opinión, uno de los grandes atractivos de la localidad es que muchos edificios se pueden visitar interiormente, “que al final es lo que a la gente le gusta, porque en muchos sitios puedes ver los cascos históricos, pero los monumentos son inaccesibles en su interior”, resalta. Durante 2019 pasaron por la oficina de turismo un total de 36.000 personas.

Para Ricardo Altabás el reconocimiento es fruto del “documento perfecto” que presentó Cantavieja y que fue realizado por los técnicos del Ayuntamiento y de la Comarca del Maestrazgo. “Presentamos un trabajo muy técnico”, asevera, para añadir que “pocos municipios pasaron el corte”. El primer edil destaca a su vez que Cantavieja es la única localidad de España que forma parte de este programa de acompañamiento.

Apuesta por las visitas

Marta Monforte comenta que la mejora en el servicio de la oficina de turismo ha supuesto una importante inversión puesto que exige una plantilla mínima de tres personas, pero también se ha traducido en un crecimiento en el numero de visitantes. En su opinión, el hecho de formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España “ha supuesto un crecimiento exponencial” del turismo y ha sido a su vez un acicate para mejorar.

Precisamente durante este año tendrán que implementar diversas mejoras para entrar en la red mundial, pero desde el Ayuntamiento indican que todavía no les han comunicado cuáles son sus puntos flacos. Marta Monforte comenta que creen que les instarán a realizar actuaciones en materia de aparcamiento, ya que el que hay resulta claramente insuficiente en los momentos de mayor afluencias de población. No obstante, comenta que ya cuentan con un proyecto para construir una zona de estacionamiento amplia entre la sede comarcal y el pabellón multiusos, que ahora se está remodelando porque fue destruido por la nieve durante la borrasca Gloria.

En este sentido Ricardo Altabás manifiesta que otra de las posibles intervenciones que pueden instarles a acometer es referente al cableado en las calles y algunas puertas y ventanas que no están acordes con el resto del casco urbano. “Creo que serán esos pequeños detalles”, asegura, puesto que, según comenta, desde la OMT “más que un casco bonito buscan un conjunto y que los sectores económicos de cada pueblo convivan y se trabaje entre todos”.

La concejala de Turismo señala que el hecho de estar en la red de Pueblos Bonitos ya implicó la realización de diversas mejoras: “Así que no creemos que lo que nos pidan nos cueste mucho”, adelanta.

En cuanto a las ventajas que tiene formar parte de la red Best Tourism Villages by UNWTO para el consistorio están claras ya que darán a Cantavieja una mayor visibilidad, y les posicionará “sobre todo a nivel internacional”. Para Monforte Cantavieja ha mejorado mucho en los últimos años y se ha hecho un hueco entre el turismo de interior de España.

Para lograr el impulso internacional deberán hacer un esfuerzo para traducir todos sus materiales, desde la página web a los folletos. Todo el trabajo que hagan durante los próximos meses esperan que dé sus frutos a final de año, cuando accedan a un club reservado a los municipios más singulares en lo que a turismo se refiere.