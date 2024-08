De los clásicos del 27 a la vanguardia o el teatro social: arranca la Muestra de Andorra

La Muestra de Teatro de Andorra comenzará su cuarta década de andadura con un clásico entre los clásicos -en el sentido contemporáneo del término-; El Temple y su adaptación de Bodas de Sangre de Lorca. La 31ª edición del ciclo llevará cuatro montajes al Espacio Escénico de Andorra entre el 30 de agosto y el 4 de octubre, con un programa absolutamente heterogéneo en el que no faltará metateatro -You say tomato-, vanguardia -Jardines. Entrevistas breves en jardines inesperados- o teatro de lo social -Las que limpian-.

Para abrir la Muestra de Teatro de Andorra el Espacio Escénico dará una vez la bienvenida a Carlos Martín y Alfonso Plou de Teatro del Temple, una de las grandes referencias en Aragón que este año cumple su treinta aniversario.

Dirigidos por Carlos Martín, los actores Irene Alquézar, Minerva Arbués, Jacobo Castanera, Alba Gallego, Félix Martín, Alberto Pérez Paz, Claudia Siba dan vida a una de las tragedias costumbristas por excelencia, Bodas de Sangre, una adaptación del texto que escribió en 1932 Federico García Lorca basándose en un hecho real. Este ocurrió en 1928 en Almería, cuando tras una boda frustrada se encontraron los cadáveres de la novia, con el vestido desgarrado, y de uno de sus primos. El amor, el sufrimiento, la venganza, la ira, y el miedo se dan la mano en un drama sobrecogedor que caracterizó y determinó para siempre el estilo lorquiano.

De un drama académico con mayúsculas al teatro de vanguardia, la segunda cita de la Muestra de Andorra tendrá lugar el 20 de septiembre y convocará en la localidad turolense a ImproMadrid, de la capital de España, que ofrecerá Jardines. Entrevistas breves en Jardines inesperados.

ImproMadrid es una de las compañías de referencia y pioneras en España del teatro de improvisación, fundada cuando Madrid celebró en 1999 la Liga de Improvisación Madrileña, seguramente la primera vez que se vio algo así en España. Con casi una veintena de espectáculos producidos y giras por toda España y quince países, Impromadrid es además la promotora del Festival Internacional de Improvisación Teatral de Madrid, uno de los más importantes del mundo en su clase.

Jardines se escapa en cierto sentido a lo que los madrileños llevan haciendo desde hace casi 25 años, ya que por primera vez incorpora elementos narrativos previamente ensayados, desde textos a coreografías, pasando por determinadas puestas en escena, canciones o poemas. La obra habla del tiempo presente, de la manera de afrontar los éxitos y los fracasos, y de los motores que mueven la vida. Y pese al cambio y la mayor guionización del espectáculo, las experiencias, las anécdotas y las vivencias del público siguen formando parte del montaje teatral, haciendo partícipe de él a los asistentes a la sala, que narra su historia y que decide el orden y las secuencias que se adaptan e interpretan. Sobre las tablas estarán la popular cómica Ana Morgade, en un registro muy diferente al que tiene acostumbrado a su público, además de Ignacio Soriano, Paloma Córdoba, Borja Cortés, Víctor Monigote e Ignacio López, que además dirige.

El 27 de septiembre llegará hasta Andorra la compañía de teatro catalana que forman Anna Moliner y Joan Negrié, intérpretes de You say tomato, pieza escrita por Joan Yago y dirigida por Joan María Segura que en 2016 obtuvo el Premio Crítica Sierra d’Or al Mejor Texto Teatral, y que desde entonces lleva una serie ininterrumpida de giras por España, Italia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia.

La obra presenta a Rosó y Sante, una pareja que lleva quince años amándose y presentando un musical que, lejos de ser el éxito mundial que esperaban, les está haciendo perder cada vez más dinero. Mientras esperan a que una vez más se abran las puertas del teatro con la esperanza de que en esta ocasión se llene, reflexionan y se preguntan cuál de esos dos proyectos de vida, su amor o su musical, ha destruido al otro.

Se trata de una comedia dramática sobre el ser humano, el arte y la dramaturgia, que bebe claramente de referentes como ¡Ay, Carmela! de José Sanchis Sinisterra, El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez o Minetti de Thomas Bernhard. La vocación teatral es la excusa para invitar a girar la cabeza atrás y hacernos de una vez la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿esta es la vida que queríamos para nosotros mismos?

El 4 de octubre las viguesas de A Panadaría cerrarán la 31ª Muestra de Teatro de Andorra con la cuarta propuesta escénica, Las que limpian, una propuesta de teatro social estrenada en 2022 y que en 2023 ganó numerosos premios, entre ellos los de Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Texto Original y Mejor Actriz Protagonista (Noelia Castro) en los Premios María Casares; y Premio del Público de la Mostra Internacional de Ribadavia, entre otros.

Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman ofrecen un texto propio que comienza desde que una familia acomodada cuelga en el pomo de la habitación de su hotel el cartelito de Por favor, arregle el cuarto y termina cuando regresan de la playa, con la cama hecha, las toallas plegadas y el cuarto de baño brillante. Las que limpian es un aldabonazo sobre la lucha organizada de las mujeres que trabajan en servicios de limpieza por conseguir unos derechos laborales y sociales justos y dignos, frente a la avaricia voraz de los propietarios de las cadenas hoteleras, pero también de los particulares que regatean un euro de sueldo a la hora y que esquivan el pago a la Seguridad Social por puro egoismo. Se pregunta el montaje si es posible revalorizar y dignificar un trabajo absolutamente imprescindible, desligarlo del género, y hacerlo compatible con la legítima aspiración de sueldos y jornadas laborales sostenibles para todos.

Las tres actrices, fundadoras de la compañía y autoras de sus textos, renuncian a cualquier elemento escenográfico para presentar la acción de forma cruda y descarnada, jugando con el humor ácido, la música vocal y unas interpretaciones divertidas y eficaces que las han convertido en expertas en contar historias.

Venta de entradas

El patronato de Cultura y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Andorra ya ha puesto a la venta los abonos y las entradas para las cuatro propuestas teatrales de la 31ª Muestra de Andorra. Cada función costará 14 euros y el bono para las cuatro funciones sale a la venta por 42 euros. Es posible adquirirlas por internet en la web culturandorra.com, y presencialmente en la Casa de Cultura, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La venta anticipada de entradas sueltas para las tres últimas funciones comenzará el 4 de septiembre. Y la venta en taquilla se habilitará en el Espacio Escénico el mismo día, hasta una hora antes del comienzo del montaje.