Ecce Homo Followers vuelve a sacar la versión más punk de Shostakovich

Arturo Lozano (guitarra) y Juan García Collazos (piano), o lo que es lo mismo, Ecce Homo Followers, ofrecieron este sábado un excelente concierto en el Espacio Luvitien, el escenario donde se presentaron en sociedad el año pasado, en el que demostraron que el virtuosismo y el desenfado, la electrónica y la música clásica, y los sonidos de raíz con la experimentación no solo no son elementos contrapuestos sino que se complementan y se hacen crecer entre sí.



La propuesta de Ecce Homo Followers es de la más complejas que pueden encontrarse actualmente en el panorama musical turolense, y pese a ello sorprende lo sencillo que resulta escucharles. Exploran repertorio clásico -aquel del que conocemos su compositor pero no su intérprete- y lo funden con gotitas de música popular -de la que conocemos su intérprete pero rara vez su compositor-. No le hacen ascos al barroco de Bach ni al romanticismo de Chopin, pero sus fetiches son Shostakovich o Prokofiev, por citar a dos de los más mainstream.



Adaptan repertorio pianístico para piano y guitarra eléctrica, y después lo tamizan y juegan con sonidos sintéticos -arrancaron el bolo con Así hablaba Zaratrusta tocada con pocket operator, una especie de sintetizador minimalista con aspecto de Nintendo Game & Watch de los 80-. Ecce Homo Followers resulta tan irreverente y provocadores como los viejos punks británicos, pero no dejan el escenario perdido de cerveza.