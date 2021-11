Carolina Cañada retorna a las salas de exposiciones ‘físicas’ con ‘The eye show’

La artista turolense Carolina Cañada regresa a la actividad expositiva con The eye show, una propuesta formada por más de 50 ilustraciones realizadas a lo largo de 2021 mediante gouache sobre papel, que podrán verse durante el mes de diciembre en el Espacio Luvitien de Teruel, de martes a viernes a partir de las 17 horas.

La serie más extensa de las ilustraciones de The eye show es la formada por doce piezas que representan cada una de las doce páginas del calendario que Cañada ha diseñado para 2022. “Este año me he centrado en una gama cromática muy concreta, con una predominancia de tonos rosas, azules y verdes”, explica la ilustradora. Ese calendario se puede adquirir a través de la web de la autora, carolinacanada.es.

Además hay otra serie de seis ilustraciones inspiradas en el bestiario de la techumbre de la catedral de Teruel. En concreto refleja un dragón, un león, un grifo, un fénix, un hombre y una mujer, adaptando al reconocible estilo de Cañada la estética que se observa en esas pinturas de origen mudéjar.

El resto de obras no pertenecen a ninguna serie temática en concreto, aunque todas ellas tienen el hilo conductor de un ojo, uno de los elementos recurrentes de Carolina Cañada y que protagonizaba una serie que publicó la turolense el pasado año. “Es un elemento que no tienen ningún significado trascendental”, asegura la artista. “Casi todo el mundo busca una respuesta al por qué aparece ese elemento en las obras, pero la realidad es que no la hay. Algo en mi fuero interno me pedía incluir un elemento discordante que llamase la atención, que chocase y llamara a hacerse preguntas, que hiciera que el espectador se inquietara”. Y tras casi dos años, Cañada se ha acostumbrado de tal modo a ese detalle gráfico que “ahora tengo la necesidad de incluir un ojo en cada una de mis obras, de lo contrario las veo incompletas”, asegura.

Estética inconfundible

En cualquier caso, las ilustraciones de Cañada mantienen su estética personal con trazos limpios y elementos repetitivos y a veces simétricos, que en la mayor parte de las ocasiones se inspiran en motivos vegetales. “Sigo buscando esas formas orgánicas. Me encanta pintar hojas y flores, es algo que no me cansa nunca, y a través de ellas consigo una imagen más dinámica, cálida y divertida. Me aportan movimiento a las composiciones y a generar texturas”. Otra de las características de Cañada es la multiplicación de elementos, que aunque muy rara vez se superponen, llenan toda la composición. “Soy consciente de que tenga tendencia al horror vacui”, admite entre bromas.

Pero si hay algo reconocible en Cañada es el uso del color, muy saturado y contrastado. En ese sentido la artista asegura que sigue buscando “frescura, buenas vibraciones”, y que “con esos colores eléctricos y brillantes me acerco bastante a esas sensaciones”. La turolense afirma que es una persona “muy intensa”. “Tengo bastante carácter y me gusta transmitir esa fuerza a través de mi obra. Muchas veces tiro de ironía o de juegos de palabras como excusa para darle la vuelta a las situaciones negativas”.

The eye show es la primera exposición física que tras la pandemia saca a la calle Cañada, artista que tenía “muchas ganas de volver a tener obra en la calle, que es donde mejor se implica al espectador y donde se aprecian los matices”. Y es que, pese a que a través de la web o de Instagram (@carolaestaloca) la artista da a conocer buena parte de la obra, ella se define como “una defensora a ultranza de lo analógico. Valoro mucho el trabajo hecho a mano y la impronta del artista en cada obra. Donde más cómoda estoy es manchándome las manos con pintura y mis pinceles”, asegura.

Todas las obras expuestas en el Espacio Luvitien, que acoge The eye show durante todo el mes de diciembre, están a la venta a un precio que va de 35 a 50 euros por pieza.