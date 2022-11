El Coro del Voces Blancas de Teruel regresa este sábado al escenario de la iglesia de San Pedro

El Coro de Voces Blancas de Teruel cantó por última vez junto al Coro Juvenil Corremón del Orfeón de Valencia el 7 de marzo de 2020, en el Conservatorio José Iturbi de la capital del Turia. A la semana siguiente llegó el confinamiento por la pandemia y las formaciones vocales debieron paralizar por completo programaciones, clases y conciertos.

Los 65 jóvenes de entre 12 y 19 años de estos dos grupos reeditarán el concierto este sábado, a las 20.15 horas, esta vez en la iglesia de San Pedro de Teruel. Será inevitable acordarse de aquella circunstancia pero tanto el Corremón como las Voces Blancas, nacidas ambas en 2004, podrán celebrar que han salido adelante tras la crisis de la covid-19, que se ha llevado por delante a no pocas formaciones corales de sus características.

Teresa Bullón, directora del Coro de Voces Blancas de Teruel, presentó ayer ese concierto junto al concejal de Cultura, Carlos Méndez, que supone el regreso a la plena normalidad.

El coro valenciano, dirigido por Josep Lluís Valdecabres y acompañado al piano por Jesús Debón, quien por cierto suele escribir los arreglos del Voces Blancas, interpretará siete temas, desde composiciones propias como Americanon o El cant de Tarzán hasta arreglos, como Ave María de Vavilov, All of me de John Legend o Why we sing de Greg Gilpin, con la que cerrarán su actuación.

Por parte del Coro de Voces Blancas, sus veintidós componentes dirigidas por Teresa Bullón y acompañadas por la pianista turolense Carola Hinojosa Torres, antigua componente del coro, ofrecerá un programa compuesto por Dulces voces blancas (Jesús Debón), Cancó de bres per a una princesa negra (Rodríguez Sabanes), Donna donna de Sheldon Secunda (Agnesti), All for love of one (Chilcott), This day (Chilcott), Gershwin for girls (Gershwin), Tell good (Tyson & Scott) y Gloria (Chilcott).

Teresa Bullón y Carlos Méndez, durante la presentación del concierto

Carlos Méndez explicó que hubiera sido una buena oportunidad escuchar al Coro de Voces Blancas en el nuevo auditorio de San Julián, aunque para este sábado la fecha estaba comprometida con el Festival de Rap Distrito San Julián, y a su vez el coro turolense se había comprometido con el valenciano para este mismo sábado. “No obstante la iglesia de San Pedro es un escenario excepcional para un concierto de este tipo”, recordó Méndez.

Un coro de largo recorrido

El Coro Voces Blancas de Teruel cumplirá veinte años en 2024, y en ese tiempo ha formado a cuatro generaciones de jóvenes turolenses. Ha tenido actuaciones muy relevantes, desde las Galas de Navidad de 2010 y 2012 se emitió Aragón TV hasta ganar el tercer premio del Concurso Nacional de Coros de Ejea de los Caballeros de 2011, pasando por un concierto junto a los Chicos del Coro del colegio Saint Marc de Lyon, su participación en la opera Carmen de Bizet con la compañía Operísima de Madrid, junto a coro búlgaro de Russe, su participación en la ópera Los Amantes de Javier Navarrete o en el programa Otros Mundos de Javier Sierra, entre otras muchas.

“Cantar en el coro no solo proporciona una sólida formación musical a las chicas”, explicó Bullón, “sino que sobre todo el en plano personal y emocional les proporciona muchos beneficios, y de hecho muchas de las personas que se vinculan al coro nunca dejan de estarlo”.

El Voces Blancas estaba formado por 28 cantantes antes de la pandemia, se quedó en 15 y ahora mismo son 22 personas. “Hemos sufrido mucho, pero hemos sobrevivido gracias a un gran esfuerzo trabajando en formatos online, en hacer grupos pequeños cuando pudimos empezar a hacer, y sobre todo por la ilusión de las chicas y sus familias”.

Su horizonte próximo es ilusionante: en 2020 el Coro de Voces Blancas fue seleccionado, junto a dos coros valencianos y otros tantos del País Vasco, para participar en el Concurso Nacional de Getafe. Ese certamen fue suspendido por la pandemia, pero el próximo 15 de abril se reanudará con la participación de las jóvenes turolenses.

Voces blancas, pero no necesariamente masculinas

El término voz blanca hace referencia a la voz que tienen los niños antes de la pubertad. Lo de blanco es porque la voz, siendo mucho más aguda que la de un adulto, carece de vibrato y de la riqueza tímbrica de un adulto, si bien alcanza registros muchos más agudos -suele hablarse de un Re 6 de media más alta con unos 11 años-. Por otro lado una voz blanca tiene menos tesitura -una horquilla de sonidos posibles más reducida-; del orden de una octava frente a dos octavas, de forma general.

En este tipo de coros, como en el de Teruel, cantan niños que todavía no han sufrido el cambio en su voz que se inicia en la pubertad, y que en los varones es más temprano. Este cambio suele suponer que bajan una octava completa y pierden durante un tiempo el control para modular la voz, “aunque cuando se ha completado el proceso de maduración pueden seguir cantando sin ningún problema”. Sin embargo tienen que hacerlo en otro tipo de formaciones, ya que incluso los arreglos musicales creados para voces blancas son específicos, adaptadas al rango agudo de su sonido.

Es la razón de que sean mucho más numerosas las chicas que los chicos en los coros de voces blancas, aunque Bullón recordó que Ricardo Barrul Martín, el joven que interpretó a Diego en la ópera Los Amantes de Navarrete, formó parte del Coro de Voces Blancas. “Cuando le cambió la voz lo abandonó, pero luego hizo estudios superiores de canto y ahora canta ópera y zarzuela en Madrid”.