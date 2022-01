El Instituto de Estudios Turolenses reivindica la figura de Segundo de Chomón a nivel nacional

El Instituto de Estudios Turolenses (IET), entidad dependiente de la Diputación de Teruel (DPT), ha reivindicado la figura de Segundo de Chomón con un acto celebrado en la Academia de Cine en Madrid. Enmarcado en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del cineasta turolense y en colaboración con la Sociedad de servicios para los productores audiovisuales Egeda, el evento ha contado con una mesa redonda, la presentación del monográfico sobre el creador de la revista “Turia” y un espectáculo audiovisual.

El diputado de Cultura de la DPT, Diego Piñeiro, ha participado en este acto, en el que se ha mostrado el potencial en torno a Segundo de Chomón del Instituto de Estudios Turolenses, “en concreto el monográfico de la revista “Turia”, una de las publicaciones más importantes del IET y una de las revistas de literatura más destacas del panorama nacional”, ha dicho.

Piñeiro ha hecho referencia a la labor de la DPT por divulgar la figura del cineasta turolense para su conocimiento a escala nacional: “Creemos que todavía queda mucho recorrido en la divulgación de Chomón, quien tuvo una importancia muy grande, aportó mucho al mundo audiovisual y del cine a nivel mundial, como turolenses debemos estar orgullosos y como institución nuestra labor es fomentar su imagen”.

Al acto también ha asistido el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, María Rodrigo, y el director de relaciones institucionales y Comunicación de Egeda, Rafael Sánchez. El director del IET, Nacho Escuín, ha ejercido de maestro de ceremonias.

Creador

El consejero Felipe Faci ha destacado del creador turolense la profundidad de sus trabajos y cómo fue capaz de anticiparse a las nuevas técnicas cinematográficas, y ha señalado el papel de la DPT en la difusión de la vida y obra del cineasta durante la conmemoración de su aniversario. Rafael Sánchez por su parte ha explicado que este acto coincide con la política de Egeda en cuanto a la promoción y difusión del cine español y del audiovisual. “Es una magnifica oportunidad para rememorar la figura de un cineasta tan innovador como Segundo de Chomón, quien ha dejado una gran huella en el cine español”, ha indicado.

El acto ha comenzado con una mesa redonda moderada por el escritor y cineasta Luis Alegre, y con la participación de la guionista y directora de cine Ángeles González Sinde y el crítico de cine Fernando R. Lafuente. Alegre ha recordado que Chomón era reconocido entre los cineastas de la época, pero no entre los historiadores. “Es una figura que conocen los cinéfilos, pero no todos, y actos como este son importantes para proyectar su imagen entre un público que no ha tenido la oportunidad de conocerle”, ha comentado.

Ángeles González Sinde ha puesto en valor una de las enseñanzas de Chomón: “La trama sin estilo no tiene ningún valor, hay que pensar primero en imágenes y después en la trama, es su gran enseñanza que todavía estamos aprendiendo”. “El cine mudo tiene algo de pureza, esa libertad de quien explora un territorio ignoto, de ser un pionero, así como la belleza de esas películas”, ha añadido.

Fernando R. Lafuente ha descrito al cineasta turolense como “terriblemente e inconscientemente moderno, capaz de ser un híbrido de las dos gramáticas que se iban a implantar en el cine”. Asimismo ha comentado que el monográfico de la revista “Turia” “va a ser un antes y un después en los estudios de Segundo de Chomón”.

Publicación

El monográfico de esta publicación está protagonizado por el cineasta turolense Chomón, pionero de los efectos especiales en el cine, y con casi 200 páginas, pone en valor su obra y lo describe como uno de los grandes creadores de los orígenes del cine. Ha sido presentado ante el público madrileño por el director de la revista “Turia”, Raúl Carlos Maícas, y Ángeles González Sinde.

Maícas ha dicho que la Academia de Cine es el lugar ideal “para reivindicar la valía y el interés fílmico de Chomón”. Según ha detallado, este monográfico “contribuirá a una doble finalidad: confirmar la vigencia y el interés cinematográfico de Chomón y profundizar los vínculos entre cine y literatura a través de su cine pionero”.

Coordinado por Amparo Martínez Herranz, profesora titular de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, el monográfico de “Turia” brinda una mirada más original sobre el personaje y su obra. Cuenta con textos inéditos elaborados por 22 autores, estudiosos y especialistas que analizan y difunden la relevancia del trabajo cinematográfico de Segundo de Chomón, ofreciendo una nueva visión más creativa y contemporánea a su trabajo desde la perspectiva de la creación literaria actual.

Colaboraciones

Para ello, los colaboradores aportan textos creativos inéditos como un relato, una aproximación personal, una recreación o una ficción literaria que relaciona a Chomón con el otro gran genio del cine turolense: Luis Buñuel. Además, incluye ilustraciones vinculadas al universo de Segundo de Chomón de la zaragozana Eva Cortés, formada en la Facultad de Bellas Artes de Teruel.

Por último, ha tenido lugar el espectáculo “Más que magia, cine. Segundo de Chomón”, producido y dirigido por José Ángel Guimerá, que hace un recorrido por una selección de fragmentos de Chomón seleccionados por Roberto Sánchez y acompañados por música jazz compuesta por Chus Fernández. Ha finalizado con la proyección del cortometraje “Tren a Saturno”, del propio Guimerá y Cristina Vilches, protagonizado por Carla Guimerá y Rodrigo Moreno.

Guimerá ha destacado que Chomón es “el primer cineasta profesional”, que aunó técnica y capacidad narrativa. Roberto Sánchez ha dicho que con este espectáculo “se vuelve a colorear las películas de Segundo de Chomón”.

Tras la celebración del acto, se ha entregado un ejemplar del monográfico de “Turia” y de la revista “Cabiria” a los asistentes.