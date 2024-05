El manga y Toni Caballero se abren un hueco en el Museo de la Minería de Utrillas

Imagen de la exposición que puede verse en Utrillas hasta final de mes

El manga y el anime -cómic y películas o series de animación, respectivamente, realizados en Japón o con un estilo gráfico similar al japonés) gozan de un auge creciente en España y en el resto del mundo occidental como fenómeno de masas, atrayendo a un público cada vez más masivo y joven. Aragón no es una excepción, como lo demuestra la exposición de Toni Caballero, uno de los referentes nacionales de este estilo en España, que durante todo el mes de mayo puede disfrutarse en la sala de exposiciones temporales del Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril de Utrillas.La muestra, organizada por Daniel Viñuales, director de GP Ediciones, puede visitarse en el museo utrillense en horario de sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, y domingos de 10 a 14 horas, hasta el 31 de este mes.La exposición de Toni Caballero forma parte de la programación anual de Ultimate Manga, festival del cómic y la cultura asiática en Aragón impulsado desde la propia editorial aragonesa. Con el objetivo de desestacionalizar los actos más allá del mes de septiembre, cuando tiene lugar esta feria en Zaragoza, y de descentralizarlos de la capital del Ebro, la exposición itinerante puede verse en las paredes del Parque Temático de la Minería y el Ferrocaril de Utrillas tras haber sido expuesta en Villanueva de Gállego (Zaragoza).Incluso estilos menos comerciales hace una década, como el cómic chino (manhua) y el coreano (manhwa) van introduciéndose con éxito en el mercado editorial español. El público se vuelve además más exigente y desde hace tiempo ya demanda mangas editados igual que en Japón, de forma que las páginas y las viñetas se leen de derecha a izquierda, en sentido inverso al occidental.Muchos autores de cómic españoles se han especializado en realizar sus obras con un estilo similar al oriental, lo que ha dado lugar a la publicación de la revista de gran éxito, Planeta Manga, que serializa las obras de estilo manga de grandes autores nacionales. Asimismo, el K pop (pop coreano) con sus espectaculares coreografías o la vistosidad de los concurso de cosplay, son actividades cada vez más demandadas entre el público joven y adolescente.Toni Caballero, mangaka que protagoniza la exposición de Utrillas, es un ilustrador y dibujante de cómic de Valencia que estudió un postgrado en Ilustración en la Escuela de Innovación ESAT de Valencia.Entre los numerosos y exclusivos reconocimientos que ha recibido figuran el Premio Mundial de la SMA de Tokio (Coamix Inc.) con obras cortas como Lil Luci no se asusta, Go skate! y La niñera no puede derribarnos, además de Premio Ficomic en 2016 por el manga Sin miedo a caer. Además ha sido en cuatro ocasiones finalista del concurso anual de manga de Norma Editorial. En 2021 su novela gráfica juvenil El diari de Laia ganó el Premio Lletraferit, y entre 2021 y 22 Planeta Cómic serializó una antología para la que Caballero dibujó Health Nanobots, que después fue publicado en 2022 por Planeta Cómic en español y por MPEG Ed en versión brasileña.Entre 2021 y 2023 serializó Backhome para Planeta Manga Magazine (Planeta Cómic), que después también fue publicado en dos volúmenes recopilatorios, Backhome 1 (2022) y Backhome 2 (2023) ambos de Planeta Cómic para el mercado del cómic español, y después dio el salto al mercado italiano y francés.Caballero, que ha trabajado en numerosos proyectos junto al guionista Sergio Hernández, practica un estilo de manga fotorrealista, con un característico uso de los detalles y de los negros, y con el fuerte carácter emocional que imprime a sus personajes, que muy habitualmente son femeninos.Se desenvuelve bien en diferentes géneros, aunque su público preferido es el lector joven que ya tiene cierta experiencia con el manga y está acostumbrado a su lenguaje, aficionado además a las historias de ciencia ficción, acción, aventuras y fantasía.