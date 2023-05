El Museo Salvador Victoria reabre con una exposición de José Manuel Broto

Por

El Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora reabrirá sus puertas tras unas reformas el próximo 13 de mayo con una exposición de José Manuel Broto, titulada Pinturas 2003-2022.



El museo ha sido renovado, con iluminación Led avanzada, renovación de la Sala de Exposiciones Temporales y del vestíbulo en el que se recibe al visitante, sistema de almacenaje de las obras con un sistema de peines moderno y falta en una segunda fase renovar el sistema de climatización.



La reapertura se compagina con la exposición de Broto, una de las figuras importantes del arte actual en Aragón, España y el mundo. Como se resume en su biografía, al artista más de 150 exposiciones personales y 400 colectivas avalan su trayectoria artística. La defensa de la pintura como un poderoso medio de expresión, el rigor y la coherencia de su trabajo le han convertido en un modelo y referente para los creadores españoles. Su trabajo está representado en museos y colecciones de todo el mundo y ha sido merecedor de numerosos galardones.



El periodista y escritor Antón Castro repasa en el catálogo la trayectoria de Broto desde sus inicios en el grupo Pintura-pintura, la pintura matérica y sobria de los años 80 y principios de los noventa y el salto hacia la sinfonía de colores del tiempo que llevamos del siglo XXI, que es el contenido de la exposición de Rubielos de Mora.



Dice Antón Castro: “... José Manuel Broto compone sinfonías cromáticas, de armonías un tanto inverosímiles, personales, que se vuelven ciertas y posibles, que tienen aceleración, tensión, sugerencia, estrépito y exaltación de la belleza más viva y más directa”.



Para terminar Castro hace la siguiente reflexión: “No deja de ser curioso que José Manuel Broto exponga en el Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora. Victoria, formado en Valencia, en París y en Madrid, pasó del informalismo a la abstracción lírica, rebosante de color, llena de sutilezas y de plasticidad. No sé si existió una relación directa entre ambos, si se escribieron, pero no me extrañaría mucho que ambos se admirasen mutuamente. A Salvador Victoria no le resultarían ajenos la inspiración ni el método ni el acabado final de Broto, cuya obra no es ajena al lirismo, al dominio de la curva y a la constante explosión del color. También por ello esta es una exposición más que singular y en el fondo simbólica: acaso el acta de un feliz reencuentro”. Veinte años

El Museo Salvador Victoria se inauguró el 22 de mayo de 2003. "El balance es extremadamente positivo a pesar de los escasos recursos con los que ha contado", señaló su director, Ricardo García Prats, en una nota de prensa.



Se inauguró con una exposición de Treinta Bocetos de Victoria Brox para la cúpula de la escalera del edificio, pero desde entonces, se han producido más de 50 exposiciones temporales de artistas importantes como Martín Chirino, Rafael Canogar, Juan Genovés, Pablo Serrano,

Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, José Beulas, Gonzalo Tena, Patricia Allende o Rosa Torres, entre otros.



El Museo tiene en la planta principal una exposición permanente de Salvador Victoria que se ha renovado y ampliado recientemente. A través de unas 50 obras se puede comprender la evolución artística del pintor nacido en Rubielos en 1928 y fallecido en Alcalá de Henares en 1994.