‘Escenas de otoño’ llega en su edición 2023 a Alcañiz con gran diversidad de géneros dramáticos

El género dramático en toda su dimensión vuelve al Teatro Municipal de Alcañiz en este último trimestre de 2023, y lo hace con Escenas de Otoño, un ciclo que compaginará el teatro familiar y para público infantil con algunas de las obras más exitosas del panorama aragonés. La comedia pura, la comedia aderezada con música, los títeres, la escena contemporánea y lo clásico convivirán con el público bajoaragonés en fines de semanas alternos desde el 22 de octubre al 11 de noviembre.



Sábados y domingos dedicados a la cultura en mayúsculas los que se perfilan a través de este ciclo teatral que viene registrando buenas entradas de público en las últimas ediciones. Y ésta no será para menos, según manifestaron este viernes, durante la presentación de programa, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, y el técnico del área, David Arrufat.



Seis propuestas componen esta oferta cultural que se prolongará durante cuatro semanas hasta enlazar con las festividades y eventos de invierno, Santa Cecilia y Navidades.

El área de Cultura ha buscado “la variedad y la diversidad” y a un precio asequible, según puso de manifiesto el concejal de Cultura. Precios de las entradas que se mantienen inamovibles, esto es, 12 euros para las representaciones de los sábados, pensadas para un público adulto y que serán a las 20.30 horas; y de 6 euros para las obras que se pondrán en escena el domingo, para un público general, más familiar. 22 de octubre

La primera propuesta de la que se podrá disfrutar en este ciclo cultural es Trash, producida por Yllana&Töthem y dirigida por David Ottone. Se trata de una comedia musical que se podrá disfrutar el domingo 22 de octubre. Pensada para un público familiar, juvenil e infantil, Trash es un espectáculo energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. La escena discurre en un centro de reciclaje de basura donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de deshechos que llegan a este lugar, una buena manera de hacer reflexionar a los actores y al público de la obra sobre el exceso de consumismo en nuestra sociedad.

28 de octubre



Humor. De eso no faltará en este ciclo cultural, en el que varias propuestas están repletas de sarcasmo. Lo estará, por ejemplo, ¡Viva la Pepa!, programada para el sábado 28 de octubre, un monólogo a cargo de la actriz y humorista Pepa Rius, que encarna en esta obra a una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas que vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, quizá, por la positividad y la sonrisa que nunca pierde ante la amargura. “La de la protagonista es una vida sin sabores, pero que intenta darle la máxima positividad a distintas situaciones; pasa algo en su vida, pero se da cuenta de que la realidad es otra distinta”, enfatizó David Arrufat. 29 de octubre

La tercera pata del programa cultural la pondrá el 29 de octubre Los tres cerditos, una propuesta de Teatro Arbolé pensada para un público infantil y familiar. La obra está pensada para niños de dos a siete años. Se trata, en este caso, de una adaptación del clásico infantil realizada para las edades más tempranas, aunque con aires renovados. En este caso, se propone adaptar el género dramático a uno de los públicos más jóvenes y de una manera asequible. 4 de noviembre

El sábado 4 de noviembre estará dedicado al teatro contemporáneo con El nadador de aguas abiertas, dirigido pro Fernando Bernués y producido por K Producciones. En este caso, el tema central de la obra aborda la historia de Nilo, un actor mediocre al que ya no le dan trabajo y que aprende a nadar a los 48 años. Se trata de un relato en el que se enredan las vidas de dos personas y en el que la amistad aparecerá como tema central. 5 de noviembre

Gran hotel maravilla es la obra programada para el día 5 de noviembre. Producida por Kinser, se enmarca dentro de la comedia musical. Aunque forma parte de las obras de domingo, más dirigidas al público familiar, infantil y juvenil, el técnico de Cultura recordó que, en este caso, estamos hablando de una obra que “se adapta perfectamente a todo tipo de públicos”. En ella se entremezclan el humor, el circo y la música en directo, con dos payasos como protagonistas que “van a hacer lo posible para reflotar un hotel que había tenido prestigio en un tiempo anterior; y lo harán de una manera cómica donde la música tendrá un papel importante”, explicó David Arrufat. En este caso, el técnico de Cultura comentó que, por primera vez en la historia del Teatro Municipal, se va a intentar colocar en el foso del teatro a los músicos que acompañan la obra, algo que “no se ha hecho ni probado nunca”, enfatizó. 11 de noviembre

Un tema más serio aborda Edipo, de Sófocles, que presentará la compañía Teatro del Temple el día 11 de noviembre. Con esta obra se cerrará el ciclo cultural de octubre y noviembre. En este caso nos encontramos ante una propuesta de teatro clásico que contará con la colaboración del Coro de Nuestra Señora de Pueyos de Alcañiz. Aborda el mito griego de Edipo y Yocasta. Desolada por la pérdida de su primogénito y por la posterior muerte de su marido, el rey Layo, Yocasta conoce a Edipo y se casa con él. El destino de la reina había predicho que su hijo la desposaría además de matar a su propio padre. Todo un drama clásico de la mitología griega. Desestacionalizar la oferta

El ciclo teatral pretende “afianzar y desestacionalizar la agenda cultural de la ciudad”, según valoró el concejal de Cultura de Alcañiz durante la presentación del programa. De esta manera, “Escenas de Otoño cierra la programación anual estable en el Teatro municipal, conformando una serie de hitos que se inician con el Mes de la Comedia, siguen con el Ciclo de Primavera, el Festival Castillo de Alcañiz y el Luna de Agosto”, enfatizó Javier Climent, quien aspira a que esta propuesta otoñal tenga “tanto éxito como lo tuvo la Luna de agosto, que fue una sorpresa por la afluencia de público registrada”. En este sentido, el responsable de Cultura manifestó que “se le va a dar la máxima difusión a esta programación para que llegue al mayor número de personas posible, porque está demostrado que, si se promociona bien, el público responde”.



En relación a la venta de entradas, el técnico de Cultura subrayó que en anteriores ediciones el Ciclo de Otoño ha tenido “muy buena aceptación entre el público; no sabemos si porque se organiza más tarde, hace peor tiempo y el día acorta, pero suele ser uno de los que mejor funcionan de todos los que se organizan dentro de la programación anual”, enfatizó. Compra de entradas

Las entradas podrán adquirirse online a través de la plataforma del Ayuntamiento de Alcañiz, a la que se puede acceder a través de su página web, o también en taquilla, dos horas antes de la función. El número de entradas en taquilla que se pondrán a la venta están limitadas al aforo disponible.