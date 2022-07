'Ilustraciones y ensoñaciones' de una promesa de las artes plásticas alcorisana

El Ayuntamiento de Alcorisa acoge hasta el 31 de agosto Ilustraciones y ensoñaciones, el debut expositivo de Idoia Pérez Isarte, estudiante que acaba de terminar 2º de la ESO en el IES Damián Forment de la localidad bajoaragonesa y que revela el talento de una joven promesa de las artes plásticas. La muestra está formada por una veintena de piezas, entre pirograbado e ilustración con rotulador de alcohol, boligrafo y cera.

La exposición puede visitarse gratuitamente de 10 a 13 horas en el vestíbulo del Ayuntamiento. Fue inaugurada a principios de julio en un acto que contó con la presencia de la concejala Raquel Ejea y el profesor del Plástica de Idoia, Joaquín Macipe, quien asegura que la joven “tiene una madurez en su trazo y en el imaginario que expresa a través de sus dibujos impropios de su edad”.

La idea de exponer surgió a resultas de que algunas de sus ilustraciones se viralizaran en las redes sociales. A propuesta de Macipe la joven alcorisana subió a Twitter algunas de sus ilustraciones que tuvieron una enorme repercusión. “En poco tiempo tenían más de un millón de interacciones, con medio millón de Me gusta y más de 200.000 retuits”. “No me esperaba nada igual”, explica Idoia Pérez, “a la semana la repercusión era enorme y la verdad es que no podía creérmelo”. Incluso la propietaria de una tienda de material artístico de Sevilla llegó a enviarle rotuladores animándola a que continuara dibujando, “que por cierto, se lo agradezco muchísimo porque los estoy utilizando y me vienen muy bien”, apunta la turolense.

Tanta repercusión tuvo que incluso estuvo a punto de irse de madre, porque con la viralización de los contenidos en las redes sociales llegan también los haters que machacan, por pura envidia, a quienes destacan. “Así que eliminamos el Twitter y hablé con Idoia y con sus padres para, ya que habíamos comprobado que sus ilustraciones gustaban, organizar una exposición” con la colaboración del Ayuntamiento, como recuerda Macipe.



Idoia Pérez entre Joaquín Macipe y la concejala Raquel Ejea



Las obras que pueden verse son las de una artista en plena formación, evidentemente, pero no esconden detalles técnicos y artísticos que dejan entrever el talento de Idoia, una artista “completamente autodidacta”, que anda siempre acompañada por su cuaderno de dibujo -”mientras otros están con el móvil ella está con sus bolígrafos y su libreta”, revela Macipe, y que se basa no tanto en copiar al natural o desde la fotografía, sino en retratar su universo interior.

“A veces veo algo que me gusta y trato de dibujarlo”, cuenta la alcorisana, “pero normalmente lo que hago es plasmar en el papel ideas que se me ocurren”. Dos de las ilustraciones que pueden verse en la exposición corresponden a dos influencers franceses que le gustan especialmente, pero lo habitual es que funda imágenes reales con impresiones que le sugieren. Es el caso por ejemplo de la del chico con cara de reptil, que está basada en el hermano de Idoia, “que tenía una iguana de mascota cuando era pequeño y lo imaginé así”, o la del cerdo cortado por la mitad, que se la sugirió “una hucha que tiene mi madre por casa”.

Estética manga

La estética manga también esta muy presente en varias de las ilustraciones expuestas, así como cierto toque cartoon y comiquero, característico de una estudiante que se recuerda dibujando desde siempre pero que “quizá empecé a tomármelo más en serio desde que empecé a estudiar en el instituto, cuando Joaquín (Macipe) me fue animando a que lo hiciera”. La alcorisana reconoce que coger el bolígrafo es una pulsión que puede llegarle “cuando estoy relajada o en medio del caos y del ruido... me viene algo a la cabeza y cojo un bolígrafo, y aunque no sé muy bien qué tipo de cosas me impulsan a hacerlo, sí se que es una gran vía de escape para mí y que me ha ayudado en muchas cosas”.

El profesor de Plástica destaca que en Idoia y en otros jóvenes de su edad la ilustración -o cualquier actividad creativa en la que se tenga talento o ganas de desarrollarlo- ayudar a ser capaz de expresar lo que siente y a tener una vía de escape desde el ámbito del arte, algo que es crucial para su formación como adulto. “Insistir en algo que el joven sabe hacer bien, y que lo vea reconocido por los demás, es muy importante a nivel de autoestima. Le ayuda a mejorar en todos los sentidos”.

Por lo pronto Idoia Pérez Iserte tiene claro que quiere seguir trabajando, dibujando, y que dirigirá su formación académica y su futuro profesional hacia el mundo del arte. “Quiero dedicarme a esto, claro”, responde sin dudar. “Se me da bien y me gusta... ¿porque no iba a hacerlo?”. “Al principio pensé en estudiar Bachillerato y después hacer Bellas Artes, aunque ahora estoy pensando en empezar con un grado de Artes Plásticas”, explica. Mientras lo decide, seguirá con sus bolígrafos y sus rotuladores -”me gusta mucho más dibujar a mano que la tableta gráfica, aunque sé que antes o después terminaré utilizándola”, reconoce Idoia- plasmando sus ideas y sus ensoñaciones, las locas y las otras, y convirtiéndolas en dibujos que todo el mundo pueda ver y comprender.