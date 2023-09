La alcorisana Isabel Marco publica ‘Petricor’, nuevo single del que será su próximo disco

La cantautora bajoaragonesa Isabel Marco acaba de estrenar Petricor, título elegido para su última canción, haciendo alusión a ese característico olor -así se llama- que aparece después de la lluvia sobre la tierra tras tiempo de sequía, que evoca el renacer, la esperanza y la ilusión por seguir.

Esta nueva canción formará parte del cuarto disco en estudio de la artista, que saldrá en diciembre si se cumplen las previsiones. Se trata de una canción pausada e intimista en la que la cantautora habla de su realidad más cercana y se reivindica como creadora desde el mundo rural.

Sin encajar en ningún lado. Mirando al cielo, soñando alto. Con este estribillo Isabel Marco abre a su público sus pensamientos para decir que no se siente parte de ninguna corriente o estilo musical y que no le importa demasiado. De hecho, la alcorisana siempre se ha caracterizado por seguir su propio camino sin mirar modas ni tendencias. Además de definirse con precisión a lo largo de la canción, defiende la opción de elegir quedarse a vivir en el mundo rural -la turolense está afincada en la localidad zaragozana de Alagón- para desde ahí llevar a cabo tu vida laboral y personal con acertadas frases: "Salto mortal desde esta periferia donde no hay prisa por llegar”, “Pintándome los labios de exilio redentor” o “Mucho mejor mi aldea que los planetas”. Esa periferia -título de las columnas de opinión que la artista publica regularmente en DIARIO DE TERUEL- pierden cualquier matiz peyorativo para convertirse en el centro de una vida deseada.

Petricor ya está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, YouTube Music y demás.

Además, la canción viene acompañada de un videoclip del premiado realizador asturiano Titi Muñoz. Un videoclip en el que Isabel Marco cuenta con su hijo Daniel como protagonista del mismo, una forma de mostrar su cotidianidad y la realidad cantada en su canción. El nuevo disco de Isabel Marco verá la luz en diciembre.

Este nuevo disco está siendo grabado de forma escalonada en diferentes sesiones para conciliar la vida familiar y laboral. “Ya tengo todo el disco grabado, mezclado y masterizado. Las canciones han sido grabadas en tres sesiones diferentes, ha sido año y medio de trabajo, ya que prefiero mover a todos los músicos varias veces al estudio de grabación… aunque sea mucho más caro, pero prefiero trabajar tres o cuatro días de forma intensa y dejar transcurrir unos meses, a encerrarme en el estudio durante tres semanas seguidas con sesiones de más de ocho horas al día. Esa opción sería mucho más difícil para compaginar con la maternidad y la crianza de mi hijo.”, asegura.

El nuevo disco de la cantante de Alcorisa se ha grabado en Ovni Estudio, de Bonielles (Asturias) y la cantautora bajoaragonesa ha vuelto a contar con su productor de confianza, Pablo Martínez, y los músicos que la llevan acompañando en todos sus discos así como en sus conciertos en eléctrico. El título del cuarto disco de Isabel Marco será Soñando alto y verá la luz en diciembre, editado por Carcajada Records y distribuido digitalmente por Beatclap y Carcajada Records.