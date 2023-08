‘Los días ásperos’, último adelanto de lo nuevo de Isabel Marco

Un feeling más pop, una producción algo más electrónica y Titi Muñoz de nuevo a la dirección del videoclip son algunas de las características del nuevo adelanto que acaba de estrenar la cantautora alcorisana afincada en Alagón Isabel Marco. Los días ásperos formará parte del cuarto disco en solitario de la compositora, cantante y guitarrista, y en ese tema la artista funde sintetizadores y guitarras eléctricas poniendo el punto de mira problemas por los que ha pasado la turolense, siendo éste uno de los temas más personales e íntimos de cuantos a editado últimamente.

La letra está formada por una colección de acertadas frases que conectan con una realidad que la inmensa mayoría de personas ha sentido en alguna ocasión, la incomprensión y el aislamiento familiar, sentirse sola dentro de un mar de gente y personas.

“Ayer éramos pequeños, el cielo estaba en llamas, nadie lo hizo queriendo y yo estaba tan sola”; con esa rotunda sinceridad arranca la nueva canción de Isabel Marco. El ritmo rápido, divertido y reiterativo es propia de los sonidos despreocupados de un festival de verano, en claro contraste con la dureza de la sincera letra de la bajoaragonesa, que se descarna y se desnuda frente al público. El estribillo no deja lugar a las dudas: “Lloro y llego a enloquecer si el fantasma del ayer me mira mal / si el espejo no hace bien el oficio de entender la realidad”.

La propia Isabel Marco se mostró muy satisfecha con el resultado final del tema, al punto que siente que está ante una de las mejores canciones que han salido de su lápiz, más allá de un nuevo giro de tuerca en su evolución musical, con un nuevo matiz en su multicolor abanico musical, pese a que la aragonesa está acostumbrada a descubrir nuevas facetas con cada paso que da en forma de canción, desde el rock eléctrico más clásico hasta el punk, la música de autor o el pop.

Desde el pasado 28 de julio la canción está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, YouTube Music y demás.

Además, la canción viene acompañada de un videoclip del premiado realizador asturiano Titi Muñoz. Un videoclip en el que Isabel Marco se sale de su zona de confort y se estrena como bailarina con una dinámica coreografía muy acorde con la canción.

Este cuarto adelanto del que será nuevo disco de Isabel Marco forma parte del plan de lanzamiento. Cada dos meses, hasta la publicación de su cuarto álbum en noviembre de 2023 se estrenará un single y videoclip.

Una vida de conciliación

Este nuevo disco está siendo grabado de forma escalonada en diferentes sesiones en el norte de España para conciliar la vida familiar y laboral.

“Ya tengo todo el disco grabado, mezclado y masterizado”, explica la cantante. “Las canciones han sido grabadas en tres sesiones diferentes, ha sido año y medio de trabajo, ya que prefiero mover a todos los músicos varias veces al estudio de grabación… este sistema resulta mucho más caro, pero prefiero trabajar tres o cuatro días de forma intensa y dejar transcurrir unos meses hasta la siguiente sesión, a encerrarme en el estudio durante tres semanas seguidas con sesiones de más de ocho horas al día. Esa opción sería mucho más difícil para compaginar con la maternidad y la crianza de mi hijo”, explica la guitarrista afincada en Alagón, quien no ha dejado de componer ni de actuar desde que fue madre.

El nuevo disco está siendo grabado en Ovni Estudio, de Bonielles (Asturias) y la cantautora bajoaragonesa vuelve a contar con su productor de confianza, Pablo Martínez, y los músicos que la llevan acompañando en todos sus discos así como en sus conciertos en eléctrico. El título del cuarto disco de Isabel Marco será Soñando alto y verá la luz en diciembre, editado por Carcajada Records y distribuido digitalmente por Beatclap y Carcajada Records.